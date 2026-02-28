Dortmund - FC Bayern: Warum der Klassiker wie ein Finale wirkt

Für den FC Bayern geht es in Dortmund nur vordergründig um die Titelentscheidung in der Bundesliga. Darüber hinaus gibt es einige weitere Motive für einen Sieg im Klassiker.

Für Bayern-Trainer Vincent Kompany (hier mit Harry Kane und Josip Stanisic) ist der Klassiker "ein eigener Titel". Quelle: Imago

Auch wenn Harry Kane schon seit August 2023 beim FC Bayern aktiv ist, kann man ihm immer noch eine gewisse Außensicht auf die Bundesliga zurechnen, also eine zumindest teilweise internationale Betrachtung.

Die Begegnung am Samstagabend zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern sei, sagt Kane, im deutschen Fußball "immer das größte Spiel des Jahres", unabhängig vom Tabellenbild. In dieser Saison kommt hinzu, dass der Zweite aus Dortmund den Ersten aus München empfängt. "Das macht es noch etwas spezieller", findet Kane.

FC Bayern kann Meisterschaft in Dortmund vorentscheiden

Ihren beträchtlichen Vorsprung von acht Punkten können die Bayern mit einem Sieg in die wohl endgültige Entscheidung im Titelrennen überführen. Bei dann elf Punkten Puffer auf den BVB müssten an den verbleibenden zehn Spieltagen schon sämtliche Unglücksszenarien aus Sicht der Bayern zusammenkommen, damit sie nicht Meister werden.

Das gilt erst recht nach dem desolaten Auftritt der Dortmunder bei ihrem Aus in der Champions League durch die 1:4-Niederlage bei Atalanta Bergamo am Mittwoch.

Doch um die Titelentscheidung in der Bundesliga geht es ohnehin nur vordergründig. Übergeordnet kommt der Klassiker immer wie ein zeitloses Finale daher - ganz gleich, wie die beiden Mannschaften gerade dastehen. Die Begegnung besitzt stets einen Endspiel-Charakter, weil alle auf diese Partie schauen und sie wie ein Finale für sich steht.

Kompany über BVB gegen Bayern: Sieg wäre wie ein Titel

Die Bedeutung gehe weit über die drei Punkte hinaus, findet Vincent Kompany. "Es ist ein Klassiker, für mich ist das immer ein eigener Titel", sagte der Trainer des FC Bayern am Freitag. Zu bemerken gewesen sei das schon in den vergangenen Tagen.

"Wir haben gespürt, dass es eine Klassiker-Woche war", sagte Kompany. Manchmal sei sogar dieses "gesunde Gift" im Training gewesen, "was ich liebe". Er grinste.

Wie Kane hat auch Kompany viele Jahre von außen auf diesen Vergleich geschaut, erst aus seiner Heimat Belgien und später aus England, wo er die meisten Jahre bei Manchester City verbrachte. Kompany weiß, dass es im Klassiker für beide Vereine um sehr viel Prestige geht.

Die Wahrheit ist: Diese Spiele sind dermaßen wichtig, dass es auch ein kleiner Titel ist. Deswegen ist es auch für uns eine absolute Priorität, da zu gewinnen. „ Vincent Kompany

Bundesliga hofft auf Topspiel im Klassiker

Kompany hofft, dass die Dortmunder das Spiel ebenso angehen werden. "Ich glaube, dass es wichtig ist für die Bundesliga, dass es ein richtiges Topspiel wird", sagt er. Es geht in diesem viel beachteten Vergleich ja auch darum, dem nationalen und internationalen Publikum etwas zu bieten.

Der Klassiker gilt immer auch als Versprechen. Sollte dieses durch einen klaren Sieg der dominanten Bayern enttäuscht werden, würde das die Attraktivität der Bundesliga weiter mindern.

Mit Blick auf Champions League: Bayern zwischen BVB und Bergamo

Für die Münchner, bei denen Torwart Manuel Neuer nach seinem Faserriss in der Wade wohl erneut von Jonas Urbig vertreten wird, hätte ein Sieg im Klassiker einige Vorteile. Taugen würde ein Erfolg nach zuletzt etwas weniger überzeugenden Auftritten als Selbstvergewisserung vor der entscheidenden Saisonphase, in wichtigen Spielen voll da zu sein.

Zudem könnten durch den dann sehr komfortablen Vorsprung in der Liga Kräfte geschont werden für die K.o.-Spiele in der Champions League und für das Pokal-Halbfinale in Leverkusen im April.

Bayern: Mut holen für die Champions League

Im Achtelfinale der Königsklasse treten die Bayern Mitte März zunächst bei Dortmunds Bezwinger Bergamo an, ehe sie die Norditaliener eine Woche später in München empfangen. Auch im Hinblick darauf wäre eine Niederlage im Klassiker kein gutes Signal - und ein Sieg umso wichtiger.

