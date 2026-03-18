Iran bestätigt Tötung von Geheimdienstminister Chatib

Im Krieg mit Iran geht Israel weiter gezielt gegen die Führung in Teheran vor. Nach mehreren hochrangigen Funktionären wurde nun auch Geheimdienstminister Esmail Chatib getötet.

Im Iran-Krieg hat Israel bereits mehrere Führungspersönlichkeiten des iranischen Regimes getötet. Die Revolutionsgarden reagieren mit Raketenbeschuss auf das Zentrum Israels. 18.03.2026 | 1:31 min

Israel setzt im Iran-Krieg unnachgiebig seine Strategie der gezielten Tötung von Mitgliedern der iranischen Führung fort: Nach dem obersten Führer Ali Chamenei und dem mächtigen Sicherheitschef Ali Laridschani wurde nun auch Geheimdienstminister Esmail Chatib bei einem israelischen Angriff getötet. Dies wurde sowohl vom israelischen Verteidigungsminister Israel Katz als auch dem iranischen Präsident Massud Peseschkian bestätigt. Derweil griffen die USA und Israel eine iranische Anlage im größten Gasfeld der Welt an.

Israels Armee soll hochrangige Vertreter der iranischen Führung zu "eliminieren"

Chatib "stand an der Spitze des internen Apparats des Regimes, der für Morde und Unterdrückung im Iran sowie für die Förderung externer Bedrohungen verantwortlich war", erklärte Katz. Er warnte zudem, die Intensität der israelischen Angriffe werde noch zunehmen.

Regierungschef Benjamin Netanjahu und er hätten der israelischen Armee erlaubt, jeden hochrangigen Vertreter der iranischen Führung zu "eliminieren", ohne dass weitere Genehmigungen erforderlich seien, erklärte der Minister. Israel werde sie "zur Strecke bringen".

Aus Teheran gibt es eine Bestätigung zum Tod von Sicherheitschef Laridschani. Was das für die Machtverhältnisse innerhalb des Regimes bedeutet, ordnet ZDF-Korrespondentin Isabelle Tümena ein. 18.03.2026 | 1:19 min

Peseschkian spricht von einem "feigen Mord"

Der iranische Präsident Peseschkian sprach von einem "feigen Mord" und erklärte, der Tod Chatibs erfülle die Führung in Teheran mit Trauer. Am Vortag hatte Israel bereits die Tötung des mächtigen iranischen Sicherheitschefs Laridschani und des Chefs der für die innere Sicherheit in Iran zuständigen Basidsch-Miliz, Gholamresa Soleimani, bekanntgegeben. Später bestätigte Teheran den Tod beider Männer.

Beerdigung des Generalsekretärs des iranischen Obersten Nationalen Sicherheitsrates, Ali Laridschani Quelle: dpa

Die Tötung Laridschanis war der schwerste Schlag für die Führung in Teheran seit dem Tod des obersten Führers des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, gleich am ersten Kriegstag am 28. Februar. Am Mittwoch versammelten sich große Menschenmengen im Zentrum der Hauptstadt Teheran zu den Beerdigungen von Laridschani und Soleimani, wie auf Aufnahmen des iranischen Staatsfernsehens zu sehen war. Sie fanden im Rahmen der Beerdigungen von mehr als 80 iranischen Seeleuten statt, die in diesem Monat bei einem US-Angriff auf ihre Fregatte vor Sri Lanka getötet worden waren.

Israel hat bereits mehrere Führungspersönlichkeiten des iranischen Regimes getötet. Die Revolutionsgarden üben mit Raketenbeschuss auf das Zentrum Israels Vergeltung. 18.03.2026 | 1:32 min

Modschtaba Chamenei seit Ernennung nicht mehr öffentlich aufgetreten

Laridschani hatte in der vergangenen Woche noch öffentlich an einer regierungsfreundlichen Kundgebung in Teheran teilgenommen - anders als der neue iranische oberste Führer Modschtaba Chamenei. Seit seiner Ernennung zum obersten Führer tauchte er nicht in der Öffentlichkeit auf. Nach Angaben der US-Regierung wurde er bei einem der Angriffe verletzt. Israels Militär bekräftigte am Dienstag, es werde Modschtaba Chamenei "aufspüren, ihn finden und ihn neutralisieren".

Mitten im Krieg: Iranische Führung inszeniert sich bei Demo in der Hauptstadt

Israel und die USA hatten am 28. Februar mit massiven Luftangriffen auf Iran begonnen. Iran reagiert seitdem mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Region.

Quelle: AFP, Reuters