  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

"Schlag den Raab", "TV total" und "Wok-WM": Stefan Raab wird 60

"Schlag den Raab", "TV total", "Wok-WM" :Entertainer und Produzent: Stefan Raab wird 60

von Inga Widdau

|

Stefan Raab hat eine einzigartige Karriere im deutschen Show-Geschäft hinter sich. Nun wird er 60 Jahre alt. Wichtige Stationen seiner Karriere in Bildern.

Heike Makatsch schaut zur Seite auf Stefan Raab, während er in die Kamera blickt
Guildo Horn und Stefan Raab beim ESC 1998
Stefan Raab steht vor einem gropen "TV total"-Schild und lächelt in die Kamera
Stefan Raab in einerm weiß-goldenen Outfit auf der Bühne bei der Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 2000.
Sängerin Lena Meyer-Landrut und Fernsehmoderator Stefan Raab posieren für Fotografen
Anke Engelke mit Stefan Raab und Judith Rakers auf der Bühne beim Eurovision Song Contest 2011
Stefan Raab posiert im Leoparden-Outfit und mit seiner Band lächelnd für die Kamera
Stefan Raab und Georg Hackl halten ihre Pokale in die Höhe bei der Siegerehrung der Wok-WM 2005
"Wahlduell" mit Raab, Will, Illner und Kloeppel
Stefan Raab lachend
Stefan Raab mit Barbara Schöneberger und weiteren Personen auf der Bühne beim Deutschen Fernsehpreis

Am Anfang war VIVA

Ab 1993 macht Stefan Raab bei dem Musiksender VIVA mit der Sendung "Vivasion" ein breiteres Publikum auf sich aufmerksam. Hier mit seiner damaligen VIVA-Kollegin Heike Makatsch.

Quelle: ZDF

Mehr Nachrichten über Prominente

  1. Stefan Raab posiert im Leoparden-Outfit und mit seiner Band lächelnd für die Kamera

    "Schlag den Raab", "TV total", "Wok-WM" :Entertainer und Produzent: Stefan Raab wird 60

    von Inga Widdau
  2. Kylie Jenner trägt einen hochkarätigen BH mit Engelsflügeln
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Kylie Jenner präsentiert 50-Millionen-Dollar-BH

  3. Papst Leo XIV. verlässt die Poliklinik Agostino Gemelli in Rom, nachdem er sich am Dienstag einer Operation zur Entfernung eines Lungenkrebses unterzogen hatte.

    Angelus-Gebet am Sonntag angekündigt:Papst Leo XIV. nach Lungenoperation zurück im Vatikan

    mit Video0:21
  4. David Garrett

    Star-Geiger:Warum David Garret kein Fleisch isst

    von ZDF
    mit Video5:01
  5. Meghan und Harry

    Von Dutzenden Fans empfangen:Harry und Meghan: Comeback in Großbritannien

    mit Video1:02
  6. Papst Leo XIV. bei seiner Ankunft im Gemelli-Krankenhaus in Rom

    Knoten entfernt:Vatikan: Papst Leo XIV. erholt sich gut nach Krebsoperation

    mit Video2:04
  7. Russell Brand

    Vergewaltigungsprozess in London:Anklage über Russell Brand: "Gnadenlos" und "manipulativ"

    mit Video0:46
  8. Der US-Schauspieler RJ Mitte bei der Eröffnung des "Fashion For Relief"-Pop-up-Stores in London

    Serienstar und Behindertenrechtsaktivist:"Breaking Bad"-Schauspieler RJ Mitte mit 34 Jahren gestorben

    mit Video1:47
  9. Schauspieler Christian Redl lacht in die Kamera einer Veranstaltung

    Kommissar im "Spreewald"-Krimi :Christian Redl zwischen Vergangenheit und Zukunft

    mit Video6:59
  10. Schauspielerin Rosalie Thomass lächelt beim Filmfest in Hamburg im September 2026

    Schauspielerin schreibt Drehbuch:Rosalie Thomass hält Frauenbild für überholt

    mit Video5:24
  11. Eva Marie Saint (Archivfoto)

    Bekannt aus "Der unsichtbare Dritte":Oscar-Preisträgerin Eva Marie Saint mit 102 Jahren gestorben

    mit Video0:20
  12. Die Rosenheim-Cops - allgemein / Behind the scenes Staffel 22

    Ermittler-Duo Jeftić und Fischer:Rosenheim-Cops: Der "Coole" und der "Ackergaul"

    mit Video29:51
  13. Nele Neuhaus lacht in die Kamera

    Besuch bei Bestseller-Autorin:Nele Neuhaus: Die Queen des Taunus-Krimis privat

    mit Video6:06
  14. Solbach, Sigmar - 2020

    TV-Legende feiert runden Geburtstag:Sigmar Solbach: Wind, Wellen und 80 Jahre

    mit Video7:02
  15. Backstage Die Rosenheim-Cops

    "Rosenheim-Cops"-Star tritt etwas kürzer:Max Müller dreht weniger: wie diese Lücke geschlossen wird

    mit Video29:51
  16. Martin und Charlie Sheen gemeinsam auf einem Pressefoto
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Martin und Charlie Sheen spielen wieder Vater und Sohn

  17. Musikerin Taylor Swift nimmt am 27.09.2026 im Peacock Theater in Los Angeles, Kalifornien, im Rahmen der MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 auf der Bühne die Auszeichnung „Artist Director Honors“ entgegen.

    Madonna räumt Preise ab:MTV Video Music Awards: Taylor Swift stellt Rekord auf

    mit Video0:24
  18. Das Bild zeigt Hans Sigl während seines Videopodcasts

    Schauspieler will Alltagsfragen klären:Bergdoktor-Star Hans Sigl geht unter die Video-Podcaster

    mit Video5:59
  19. USA, los Angeles: Backstreet Boys - Howie Dorough, Kevin Richardson, Nick Carter, AJ McLean und Brian Littrell

    Düsseldorf im "Backstreet Boys"-Fieber:"Manche von uns haben Tickets für sechs Konzerte"

    Markus Aust, Düsseldorf
    mit Video1:32
  20. Papst Leo XIV. winkt der Menge aus dem Papamobil zu, während er die Champs-Élysées entlangfährt, um auf der Place de la Concorde im Zentrum von Paris eine feierliche Messe unter freiem Himmel zu zelebrieren.

    Messe auf Place de la Concorde:Papst feiert mit Hunderttausenden Gläubigen in Paris

    mit Video2:31
  21. Henrike Hahn beim ZDF- Dreh in Berlin

    "Bettys Diagnose"- neue Folgen:Warum es für Henrike Hahn die letzte Staffel als "Betty" ist

    mit Video5:57
  22. Wanja Mues und Antoine Monot vor der Frankfurter Skyline

    "Ein Fall für zwei": Finale Staffel 2027:Wanja Mues und Antoine Monot: "Freundschaft wird bleiben"

    mit Video8:04
  23. Charles Spencer

    Abrechnung unter Aristokraten:Prinzessin Dianas Bruder und die Enthüllungen im "Swan Song"

    von Hilke Petersen
    mit Video2:54
  24. Harvey Weinstein zum dritten Mal vor Gericht

    Hollywood-Produzent:Harvey Weinstein zu 15 Jahren Haft verurteilt

    mit Video0:38
  25. Darja Varfolomeev blickt nachdenklich in die Ferne

    Sportgymnastin Darja Varfolomeev:Wie eine Olympiasiegerin ihren privaten Ausgleich findet

    mit Video6:56