"Schlag den Raab", "TV total" und "Wok-WM": Stefan Raab wird 60

"Schlag den Raab", "TV total", "Wok-WM" :Entertainer und Produzent: Stefan Raab wird 60
von Inga Widdau
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Stefan Raab hat eine einzigartige Karriere im deutschen Show-Geschäft hinter sich. Nun wird er 60 Jahre alt. Wichtige Stationen seiner Karriere in Bildern.
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