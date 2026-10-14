Anklage über Russell Brand: "Gnadenlos, berechnend, manipulativ"

Im Vergewaltigungsprozess gegen den Schauspieler und Komiker Russell Brand hat ihn die Staatsanwaltschaft als skrupellosen Täter beschrieben. Ein "Nein" habe ihm nicht gereicht.

In London hat der Prozess gegen Schauspieler und Comedian Russell Brand begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 51-jährigen Sexualstraftaten an sechs mutmaßlichen Opfern vor. 14.10.2026 | 0:46 min

Mit dem Eröffnungsplädoyer der Staatsanwaltschaft hat am Southwark-Krongericht in London am Mittwoch der eigentliche Prozess gegen den britischen Komiker und Schauspieler Russell Brand begonnen. Die Staatsanwältin Riel Karmy-Jones bezeichnete den 51-Jährigen als einen "Sexualstraftäter", der mit seinen Opfern "gnadenlos, berechnend und manipulativ" umgegangen sei. In seinem Drang nach sexuellen Kontakten sei er "unersättlich" gewesen.

Brand wird zur Last gelegt, in den Jahren 1999 bis 2009 sexuelle Übergriffe auf sechs Frauen bis hin zur Vergewaltigung verübt zu haben. Er habe sich in einem Hotelzimmer, an Arbeitsplätzen, in einer Toilettenkabine, in einer Bar und in seinem eigenen Zuhause an den mutmaßlichen Opfern vergangen.

Staatsanwältin über Brand: "Nein" schreckte ihn nicht ab

Staatsanwältin Riel Karmy-Jones legte vor Gericht dar, einige von Brands Opfern hätten "Nein" zum Sex mit ihm gesagt, andere hätten nicht die Gelegenheit gehabt zu reagieren. Aber dies habe den Fernsehstar "nicht abgeschreckt".

Sein Bekanntenkreis habe berichtet, dass der Komiker "in seinem Leben 5.000 Frauen ins Bett" bekommen wollte. "Man muss ihnen sagen, was sie hören wollen", beschrieb er demnach seine Strategie. Dies beweise, "wie manipulativ der Angeklagte sein konnte", sagte Karmy-Jones vor den zwölf Geschworenen.

Nach dem Willen der Anklage soll Brand in sieben Anklagepunkten schuldig gesprochen werden, darunter drei wegen Vergewaltigung. Für den Prozess sind etwa sechs Wochen angesetzt, er dürfte sich bis in den Dezember ziehen. Die Identität von Brands mutmaßlichen Opfern wird dabei nicht öffentlich gemacht.

Russell Brand: Fühle mich "gesegnet"

Der Ex-Mann von Popstar Katy Perry weist die Vorwürfe zurück. Zur Verhandlung erschien Brand mit seiner neuen Frau Laura. Er fühle sich "gesegnet", erklärte er.

Ich bin natürlich besorgt, aber hoffnungsvoll, dass dieses Verfahren zu guten Ergebnissen für alle Beteiligten führen wird. Das ist mein Gebet. „ Russell Brand

Vom Comedian zum Verschwörungsguru

Brand hatte seine Karriere als Standup-Comedian begonnen, bevor er Moderator beim Musiksender MTV und bei Reality-Fernsehserien wurde. Von 2006 bis 2008 moderierte er eine Radiosendung der BBC. Er musste nach einem geschmacklosen Live-Streich gehen, bei dem er eine anzügliche Sprachnachricht auf der Mailbox eines Schauspielers hinterlassen hatte, in der es um dessen Enkelin ging. Brand war aber auch als Schauspieler erfolgreich und spielte in einigen Hollywood-Produktionen mit.

Der Brite unterstützte früher politische Kampagnen der Linken, hat sich inzwischen aber als konservativer Guru und Verschwörungstheoretiker neu erfunden. In Onlinediensten hat Brand, der im US-Bundesstaat Florida lebt, Millionen von Followern.

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Quelle: AFP, AP