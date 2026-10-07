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Panorama
Kriminalität

"Haus des Grauens": US-Paar nach Kindesmisshandlung festgenommen

Ehepaar betrieb Leihmutter-Agentur:"Haus des Grauens": US-Paar nach Kindesmisshandlung festgenommen

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Wegen Kindesmisshandlung hat die Staatsanwaltschaft in Los Angeles Anklage gegen ein Ehepaar erhoben. Das Paar betrieb eine Leihmutter-Agentur und behielt zahlreiche Kinder.

Eine Luftaufnahme zeigt das Haus in Arcadia, Kalifornien

In Los Angeles ist ein Paar festgenommen worden, das mindestens 14 Kinder misshandelt haben soll. Die Kinder waren von Leihmüttern ausgetragen worden.

07.10.2026 | 0:18 min

Die Vorwürfe wiegen schwer: Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles hat wegen Kindesmisshandlung in einem Leihmutterschafts-Skandal Anklage gegen ein Ehepaar erhoben. Der 66 Jahre alte Mann und seine 39-jährige Ehefrau wurden in ihrem Haus in Arcadia festgenommen. In der großen Villa des Paares sollen mindestens 14 Kinder, darunter Babys, die von Leihmüttern ausgetragen wurden, misshandelt worden sein.

Der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles County, Nathan Hochman, sprach in einer Pressekonferenz von einem "Haus des Grauens". Den Ermittlungen zufolge sollen die Kinder extrem strikt erzogen und mit Schlägen bestraft worden sein.

Sechs Kindermädchen seien von dem Paar angehalten worden, die Kinder mit Gewalt zu disziplinieren. 32 Überwachungskameras in den Räumen der Villa zeichneten dies auf. Laut der Polizei gibt es Aufnahmen, wie Kindermädchen auch mit Stöcken und einem Schuh auf die jungen Opfer einschlagen.

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Leihmutter-Agentur für eigene Zwecke

Das Ehepaar betrieb demnach eine Leihmutter-Agentur und behielt zahlreiche Kinder, die durch Leihmutterschaft geboren wurden, für sich selbst. Das mutmaßlich missbräuchliche Vorgehen war den Behörden bereits 2025 aufgefallen, als ein Säugling mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

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Laut Aussagen der Eltern war es aus dem Bett gefallen, doch die Ärzte schöpften Verdacht auf Kindesmisshandlung. Die Polizei ermittelte und nahm das Paar vorübergehend fest, aber erst jetzt wurde Anklage erhoben. Damals waren laut Medienberichten 15 Kleinkinder in dem Haus, die der Jugendbehörde übergeben wurden. Eines der Kindermädchen wurde wegen Körperverletzung angezeigt, die Frau ist jedoch flüchtig.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete die ZDFheute Xpress am 07.10.2026 um 16:15 Uhr.

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