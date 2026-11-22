Seit Jahren mischt sich Karoline Preisler bei pro-palästinensischen Demos ein. Nun wurde sie in Berlin zu Boden getreten. Im Gespräch mit ZDFheute sagt sie, warum sie weitermacht.

Erst eine Rempelei, dann ein Tritt: FDP-Politikerin Karoline Preisler ist laut Polizeiangaben bei einer propalästinensischen Demo in Berlin zu Boden gestürzt und verletzt worden. 22.11.2026 | 0:27 min

Trommeln, Sprechchöre, Palästina-Fahnen. Und am Rand eine Frau, die hier wohl keiner haben will: in der einen Hand ein Pappschild, in der anderen Blumen, um sie herum ein paar Polizisten. Das ist die Kulisse propalästinensischer Demonstrationen in Berlin, in die sich Karoline Preisler seit dem 7. Oktober 2023 immer wieder begibt. Auf ihren Schildern stehen Sätze wie "Rape is not resistance" oder "Only peace, zero intifada". Dafür wird die FDP-Politikerin regelmäßig beschimpft, bedrängt, angegriffen.

Auch an diesem Samstag. Die Demonstration "Solidarität ist kein Verbrechen - Für ein freies Palästina!" war durch Berlin-Schöneberg zum Wittenbergplatz gezogen. Nach ihrem Ende geriet Preisler laut Polizei gegen 17:15 Uhr zunächst mit einer Teilnehmerin in ein Handgemenge. Kurz darauf soll eine zweite Frau, 25 Jahre alt, sie getreten haben. Preisler ging zu Boden, klagte über Kopfschmerzen, lehnte eine Behandlung aber ab. Eine 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen laufen.

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Preisler spricht von einer "aggressiven Stimmung"

ZDFheute erreicht Preisler im Krankenhaus, wo sie nun doch behandelt wird, weil es ihr nach eigenen Angaben schlechter ging. Inzwischen gehe es ihr besser, sagt sie; am Montag soll sie entlassen werden. Es ist nicht ihre erste Verletzung: Im März 2025 schlug ihr eine Demonstrantin mit einer Fahnenstange auf die Hand, im August 2025 wurde sie am Checkpoint Charlie verletzt. "Dass man mal was abbekommt, ist, glaube ich, schon üblich", sagt Preisler. "Aber die Wucht war diesmal einfach eine andere."

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Die Stimmung sei auf diesen Demonstrationen immer "aggressiv", erklärt die 55-Jährige. Die Demonstration war am Wittenbergplatz zu Ende gegangen; sie habe am Rand gewartet, bis sich die Menge zerstreut, um dann wie üblich den Bus nach Hause zu nehmen.

Tritt in die Körpermitte, Sturz auf den Hinterkopf

Diesmal kam es anders. Zwei Frauen hätten sie angerempelt. Sie habe die beiden auf Abstand gehalten, "weil wer einmal rempelt oder schlägt, der macht das ja manchmal nochmal". Dann seien die Frauen weitergegangen. "Damit war es für mich eigentlich gedanklich schon wieder vorbei." Doch eine kam zurück. "Ich stand immer noch da, immer noch mit dem Schild, immer noch mit den Blumen."

Und dann hat sie mich richtig hart getroffen mit ihrem Bein. „ Karoline Preisler, FDP-Politikerin

Nach dem Tritt in die Körpermitte sei sie nach hinten gestürzt und mit dem Hinterkopf aufs Pflaster geschlagen. Auf ihrem weißen Mantel blieb nach ihren Worten ein Schuhabdruck.

Das alles geschah, sagt Preisler, unter den Augen der Polizei, die bei ihren Protesten stets in der Nähe stehe, "um ein Auge auf mich zu haben".

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FDP-Chef und Israels Außenminister solidarisieren sich

Die Szenen verbreiten sich schnell im Netz - und mit ihnen eine Welle der Solidarität für eine Frau, die sich mit ihrem Einsatz gegen Antisemitismus längst einen Namen gemacht hat und dafür im November 2025 vom Zentralrat der Juden in Deutschland mit dem Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage ausgezeichnet wurde. Auch FDP-Chef Wolfgang Kubicki versicherte auf X, die gesamte Partei stehe hinter ihr, und wandte sich direkt an die Angreifer:

Ihr werdet noch spüren, wozu der liberale Rechtsstaat fähig ist. „ Wolfgang Kubicki, FDP-Chef

Selbst Israels Außenminister Gideon Saar griff zum Telefon, dankte Preisler für ihre Solidarität und lobte ihren Mut.

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Preisler denkt nicht ans Aufhören

Ans Aufhören denkt Preisler nicht. Erst müsse sie gesund werden, "aber da bin ich zuversichtlich". Dann werde sie "selbstverständlich" wieder hingehen.

Denn genau das wollen Leute, die Gewalt anwenden, erreichen: dass man sich zurückzieht. „ Karoline Preisler, FDP-Politikerin

"Deswegen kann die Botschaft eigentlich nur sein: Gewalt hat im politischen Diskurs nichts zu suchen. Wir müssen als Gesellschaft lernen, unterschiedliche Auffassungen auszuhalten, erklärt Preisler.

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Antisemitismusexperte: Angriff nicht überraschend

Für Nikolas Lelle, Antisemitismusexperte der Amadeu Antonio Stiftung, kommt der Angriff nicht überraschend. Preisler sei eine "permanente Erinnerung daran", dass antiisraelische Parolen und antisemitisches Demonstrationsgeschehen nicht widerspruchslos hingenommen werden.

Ich glaube, das wird als ungeheure Provokation wahrgenommen. „ Nikolas Lelle, Antisemitismusexperte der Amadeu Antonio Stiftung

Dass sie dort unter Polizeischutz stehe, zeige, dass auch die Polizei dieses Gewaltpotenzial längst sehe.

Nach dem Wahlsieg kämpft die Berliner Linke mit Antisemitismus- und Clan-Vorwürfen. Das könnte sie das Vertrauen ihrer Wunsch-Koalitionspartner SPD und Grüne kosten. Eine Chance für die CDU? 26.09.2026 | 4:32 min

Die Demonstrationen seien seit der Hochphase 2024 zwar kleiner geworden, "aber der Kreis derer, die da hingehen, wird radikaler". Seit dem 7. Oktober dokumentiere die Stiftung in ihrer Chronik antisemitischer Vorfälle regelmäßig, wie Hamas-Gewalt in Sprechchören verherrlicht wird.

Insofern war es meiner Ansicht nach nur eine Frage der Zeit, bis einer von diesen Leuten sich berufen fühlt und es erneut zu körperlicher Gewalt kommt. „ Nikolas Lelle, Antisemitismusexperte der Amadeu Antonio Stiftung