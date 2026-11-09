Grünen-Spitze verteidigt Roth, kritisiert sie aber auch

Äußerungen von Claudia Roth über eine "Befreiung von dieser Schuld der Geschichte" in einem Podcast stoßen auf Ablehnung. Grünen-Chefin Brantner verteidigt sie - größtenteils.

Franziska Brantner, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Quelle: Andreas Gora / ddp

Die Kritik an der ehemaligen Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) reißt nicht ab. Die aktuelle Debatte nach Äußerungen Roths in einem Podcast vergangene Woche geht zurück auf einen Vorfall aus dem Jahr 2024. Damals hatte ein US-Regisseur im Rahmen der Berlinale Israels Vorgehen in Gaza einen Genozid genannt. Roth hatte das damals kritisiert.

Nun nannte sie ihre damalige Äußerung einen Fehler. Im Podcast "Jung & Naiv" begründete sie ihre damalige Aussage auch mit "unfassbarem Druck vom Zentralrat" der Juden. Freunde hätten sie außerdem gefragt, wann sie sich endlich von "dieser Schuld der Geschichte" befreie.

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Brantner: Vorwurf "nicht haltbar"

Grünen-Chefin Franziska Brantner hat sich nun hinter Roth gestellt. Brantner verurteilte den Vorwurf des Geschichtsrevisionismus gegen Roth wegen ihrer Aussagen. Die Aufarbeitung der deutschen Geschichte habe Roths Leben geprägt.

Ich finde es von daher auch klar, dass dieser Vorwurf gegen sie nicht haltbar ist. „ Franziska Brantner, Grüne

Roth habe in einem Podcast Aussagen ihrer Freunde zitiert.

Brantners indirekte Kritik an Roth

Brantner kritisierte Roth aber auch: "Ja, sie hätte diese Aussagen von Dritten einordnen sollen, damit diese missverständlichen Interpretationen nicht möglich sind."

Brantner stellte sich auch hinter den Zentralrat der Juden in Deutschland. Es handele sich um "die wichtigste Vertretung für Menschen jüdischen Glaubens in diesem Land". Er habe gerade in diesem Land der Shoah eine besondere Rolle.

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Grünen-Mitglieder fordern Widerspruch der Spitze

Zuvor hatte das Antisemitismus-Netzwerk der Grünen die Parteipitze zu einem "klaren öffentlichen Widerspruch" zu Roths Aussagen aufgefordert. Das Antisemitismus-Netzwerk ist ein loser Zusammenschluss von Grünen-Mitgliedern, keine offizielle Arbeitsgemeinschaft.

Die Äußerungen Roths über eine "Befreiung von dieser Schuld der Geschichte" und vermeintlichen "Druck durch den Zentralrat der Juden" hätten "tief irritiert". Über 50 Grünen-Mitglieder haben einen Brief geschrieben, über ihn hatte der Tagesspiegel berichtet. In dem Brief heißt es:

Wir erwarten dazu einen klaren öffentlichen Widerspruch des Bundesvorstands. „ Brief des Antisemitismus-Netzwerks der Grünen

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Roth weist Vorwürfe zurück

Roth hat inzwischen Vorwürfe zurückgewiesen, sie relativiere in der aktuellen Israel-Debatte die historische Schuld Deutschlands am Holocaust. "Die Unterstellungen gegen mich sind absolut inakzeptabel", sagte Roth dem Magazin "Stern" nach Angaben vom Freitag.

Die Aufarbeitung der Verbrechen der deutschen Geschichte und die immerwährende Verantwortung, die daraus erwächst, sind schon mein ganzes politisches Leben lang eines meiner wichtigsten Anliegen. „ Claudia Roth (Grüne)

"Das war immer so, und das bleibt auch so", betonte Roth. "Ich widerspreche jeglicher anderslautenden Interpretation meiner Worte deutlich."

Quelle: ZDF, dpa