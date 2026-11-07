Linke, Grüne und SPD verhandeln über eine Koalition. Viele Berliner hoffen auf einen politischen Neuanfang. Andere sorgen sich um Sicherheit und Wirtschaft. Ein Stimmungsbild.

Wird Die Linke bald Berlin regieren? SPD und Grüne halten trotz Antisemitismusvorwürfen und der Nähe zur organisierten Kriminalität an den geplanten Koalitionsverhandlungen mit der Partei fest. 31.10.2026 | 6:45 min

Mit Elif Eralp könnte erstmals eine Regierende Bürgermeisterin der Linken ins Rote Rathaus einziehen. Dabei bewegt die Aussicht auf Rot-Grün-Rot Berlin auf ganz unterschiedliche Weise.

Jüdische Familie sorgt sich um Sicherheit

Diana Gronert kam einst aus Lettland nach Berlin. Hier fand die Jüdin eine Heimat, baute sich ein Leben auf und gründete mit ihrem Mann eine Familie. Sie lieben die Stadt, meint Gronert, ihre Vielfalt und Offenheit. Über ihrem Antiquitätengeschäft steht das hebräische Wort für Leben, weil sie ihren Glauben nicht verstecken wollen.

Doch ihre zwei Söhne fühlen sich in Berlin nicht mehr wohl. Sie überlegen wegzuziehen. Seit dem Wahlsieg der Linken noch mehr als zuvor:

Es ist eben nicht mehr nur eine Sorge, es ist wirklich Angst. „ Diana Gronert

Sie habe Angst um die Sicherheit, nicht mehr nur wegen einer möglichen Bedrohung von rechts, sagt sie.

Grünen-Chef im ZDF-Interview : Banaszak: Linke muss Probleme in den eigenen Reihen lösen Diskussionen über den Umgang mit Antisemitismus begleiten die Regierungsbildung in Berlin. Grünen-Chef Banaszak verteidigt Gespräche mit der Linken, das Ergebnis sei aber offen. von Jan Henrich Interview

Seit Monaten streitet die Berliner Linke über Antisemitismus in den eigenen Reihen. Gegen die Palästina-Aktivistin Hannah Bruns läuft ein Parteiausschlussverfahren. Der Abgeordneten Vanessa Emde wird vorgeworfen, Israels Existenzrecht infrage zu stellen. Die Führung der Berliner Linken hatte Emde wegen ihrer Positionen zum Nahost-Konflikt am Freitag schließlich aufgefordert, ihr Mandat zurückzugeben.

Hinzu kommen Berichte über Kontakte zu Personen aus dem Umfeld organisierter Kriminalität und zu Ibrahim Ibrahim, den der Berliner Verfassungsschutz als Terrorunterstützer einstuft.

Für Gronert ist Eralp nicht die Richtige für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin. Auch weil diese laut einem Spiegel-Bericht selbst Angst vor Personen wie Ibrahim habe. Eralp versicherte daraufhin zwar, sie werde konsequent gegen organisierte Kriminalität, Gewalt und Terror vorgehen. Doch der Jüdin reicht das nicht.

Die Linkspartei hat auf einem Parteitag für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit Grünen und SPD gestimmt. Die Gespräche sollen bereits Montag starten. 31.10.2026 | 1:46 min

Café Kotti: Freude über Elif Eralp

Circa sechs Kilometer entfernt, am Kottbusser Tor, liegt das Café Kotti. Ein wenig in die Jahre gekommen, bunt, migrantisch und links. Hier freuen sie sich über den Wahlsieg der Linken und besonders über Eralp mit ihren türkischen Wurzeln. "Das ist toll, dass ein politischer Wechsel in Berlin kommt", sagt der Besitzer Ercan Yasaroglu.

Und es ist toll, dass jemand mit türkischem Hintergrund politische Verantwortung übernehmen wird. „ Ercan Yasaroglu

Doch die Erwartungen seien hoch, besonders bei den vielen Jungen, die die Linke gewählt hätten. Ob Eralp ihre Versprechen zur Vergesellschaftung von Wohnungen angesichts knapper Kassen erfüllen könne, sei fraglich, meint Ercan. Und auch hier sei die Freude nicht ungetrübt: Wegen der Antisemitismusdebatte und der Kontakte zur organisierten Kriminalität.

"Eralp muss da klare Grenzen ziehen", fordert er. "Notfalls auch gegenüber Parteikolleginnen und -kollegen."

Die Berliner Linken-Politikerin Elif Eralp hat Angst vor Terrorsympathisanten - was bedeutet das für eine mögliche Koalition? Steht Rot-Grün-Rot vor dem Aus? 01.11.2026 | 3:58 min

Vergesellschaftung: Unternehmer fürchten um die Wirtschaft

Seit drei Jahrzehnten stellt das Unternehmen von Heiko Dittmer Spezialteile für Turbinen her. Das Geschäft läuft gut, sagt Dittmer, doch die geplante Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne bereite ihm Sorgen.

Das ist ganz sicher Gift für die Wirtschaft. „ Heiko Dittmer

Dittmer fürchtet, dass solche Eingriffe irgendwann über die Immobilienbranche hinausgehen könnten.

Die Linke in Berlin will große Wohnungsbestände vergesellschaften. Kritiker warnen vor Milliardenkosten, ohne dass neue Wohnungen entstehen. 03.11.2026 | 2:02 min

Was diese Sorge bereits auslöst, erlebt Jeffrey Stahl. Er sitzt am Kurfürstendamm in einem Sharing-Büro. Seit zwei Jahrzehnten managt seine Firma Immobilien. Viele seiner Kunden kommen aus dem Ausland. Investoren, die an Berlin glauben.

Doch das Vertrauen bekäme seit der Wahl in Berlin und dem starken Abschneiden der Linken Risse, sagt Stahl. Ein ausländischer Kunde wolle etwa sein Portfolio mit rund 100 Berliner Objekten abstoßen. "Da haben wir tatsächlich Gespräche in der letzten Woche führen müssen, wo der ein oder andere Investor sagt, wir verkaufen lieber." Dabei betreffen die Vergesellschaftungspläne einer möglichen Rot-Grün-Roten Regierung bislang nur große private Wohnungsunternehmen.

Innenminister Dobrindt will mit dem Investitionsschutzgesetz die angekündigten Vergesellschaftungspläne in Berlin stoppen. Elif Eralp (Die Linke) spricht von einem Gesetz gegen Berliner Mieter. 26.10.2026 | 1:54 min

Wohnungsnot: "Die Hütte brennt"

In Neukölln, wo besonders viele Menschen die Linke gewählt haben, zeigt sich ein anderes Berlin. Beim Mieterverein geht es darum, wie Menschen ihre Wohnung noch bezahlen können. Die Beratungstermine sind auf Wochen ausgebucht. Mieterhöhungen, verkommene Wohnungen, mangelnde Instandhaltung, steigende Nebenkosten: "Die Hütte brennt, der Bedarf ist riesig", sagt Sebastian Bartels vom Berliner Mieterverein.

Bartels unterstützt die Vergesellschaftungspläne. Öffentlich verwaltete Wohnungen könnten das Mietniveau insgesamt senken. "Dies käme der gesamten Stadtgesellschaft zugute", sagt er.

Zwischen dem linken Kreuzberg, den Büros am Kurfürstendamm und der Beratungsstelle in Neukölln liegen nur wenige Kilometer, doch die Wünsche und Sorgen der Menschen zeigen, wie unterschiedlich die Erwartungen in der Stadt sind. Die einen hoffen auf Veränderung, andere fürchten um ihre Zukunft oder ihre Sicherheit.

29.10.2026 | 12:27 min

Stephanie Gargosch berichtet aus dem Landesstudio Berlin.