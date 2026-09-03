In den USA ist Leihmutterschaft erlaubt und gängige Praxis. Und wird gesehen als Chance, kinderlosen Paaren ihren Traum von Familie zu ermöglichen.

In den USA ist Leihmutterschaft legal - für Amerikaner und Ausländer. Neben den Wunscheltern beschreiben auch die Frauen, die die Kinder austragen, ihre Erfahrungen als zutiefst beglückend. 02.09.2026 | 6:16 min

"Das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe", sagt Sara Weedin darüber, dass sie einem anderen Paar ermöglicht hat, ein Kind zu haben. Sara hat bereits mit 25 ihren Mann verloren, sie wollten gerne Kinder und dann kam es nicht mehr dazu.

Als später ihre Tochter Zariah nach einer unkomplizierten Schwangerschaft zur Welt kam, spürte sie, dass sie anderen helfen kann, die sich auch nach einer eigenen Familie sehnen.

Die Leihmutter ist in der Regel nicht die biologische Mutter, sondern sie bekommt ein bereits befruchtetes Ei eingesetzt. Das hat Sara geholfen, keine mütterlichen Gefühle zu entwickeln. "Man geht im Wissen heran, dass es nicht das eigene Kind ist. Da man das von Anfang an weiß, kann man es voneinander trennen", sagt sie:

Also: es ist nicht mein eigenes Kind - aber in der Schwangerschaft werde ich es trotzdem lieben und mich um es kümmern. „ Sara Weedin, Leihmutter

Leihmutterschaft in den USA erlaubt

In allen US-Staaten ist Leihmutterschaft erlaubt, zum Teil mit Einschränkungen. So darf es in Louisiana und Nebraska keine Bezahlung dafür geben. In Utah und Texas müssen die künftigen Eltern verheiratet sein.

"Dein Brot, mein Ofen", fasst Anwalt Robert Terenzio es zusammen:

Wenn Sie ein Kind haben möchten, wünschen wir uns, dass Sie ein Kind bekommen. Und der einzige Weg dahin ist eine gesunde Industrie, die sich damit befasst. „ Robert Terenzio, Anwalt

In der Ukraine ist die Leihmutterschaft erlaubt und wird trotz des Kriegs fortgesetzt. Jedes Jahr werden dort tausende Kinder von Leihmüttern geboren, viele davon für ausländische Paare. 07.08.2026 | 1:38 min

In den USA herrscht eine funktionale Sichtweise. Es geht nicht unbedingt darum, wer das Baby austrägt, sondern darum, wer die Eltern des Kindes sein werden. Diese Frau ist von Beginn an die Mutter.

Ganz anders als in Deutschland, wo als "Mutter" grundsätzlich die Frau gesehen wird, die das Kind zur Welt bringt.

Fühlt sich Leihmutter Sara ausgebeutet?

Sara hat nicht das Gefühl, dass sie ihren Bauch vermietet. Üblicherweise bekommen Leihmütter 60.000 bis 80.000 Dollar. Das Geld konnte die junge Kosmetikerin gut gebrauchen, Kredite davon abzahlen, aber es war für Sara nicht ausschlaggebend.

Sie empfindet es selbst als heilend, anderen etwas zu geben, was ihr mit ihrem verstorbenen Mann versagt blieb: eine eigene Familie. "Das Baby kam reibungslos und schnell zur Welt und wurde direkt der Mutter gegeben. Wir haben alle geweint", erzählt sie.

Allein die Art und Weise, wie unglaublich dankbar die Eltern waren für das, was ich für sie getan hatte, war so bewegend. „ Sara Weedin, Leihmutter

Seriöse Agenturen für Leihmutterschaft überprüfen ihre Kunden sehr genau und suchen eine Leihmutter für sie, die zu ihren Wünschen und Vorstellungen passt. Sie muss gesund und psychisch stabil sein, darf weder Drogen nehmen noch Straftaten begangen haben. Und sie darf finanziell nicht angewiesen sein auf das Geld durch Leihmutterschaft.

Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Nach dem Rücktritt von Jens Spahn ist die Debatte darüber nun neu entfacht. 22.07.2026 | 2:46 min

Leihmutterschaft: akzeptiert - aber nicht unumstritten

Auch in den USA gibt es Kritik. So stehen häufig Abtreibungsgegner auch der künstlichen Befruchtung kritisch gegenüber oder sie argumentieren, dass Leihmutterschaftsverträge Kinder wie Waren behandeln.

Feministische Gruppen befürchten eine Ausbeutung der Leihmutter. Und christliche Gruppen meinen, dass ein Kind das Recht habe, auf natürliche Weise von seinen Eltern gezeugt zu werden.

In der Ukraine ist kommerzielle Leihmutterschaft legal - das Land ist zur "Babyfabrik" der Welt geworden - ein Geschäft mit Millionenumsätzen. Im Krieg geht das weiter. 04.05.2022 | 14:01 min

Kevin Niehaus hat mit seinem Ehemann Ryan McGann zwei sechsjährige Kinder durch Leihmutterschaft. Er sieht eines der größten Missverständnisse zu Leihmutterschaft darin, dass es als Transaktion gesehen wird.

Ich finde, es wird zu viel Wert auf den Prozess gelegt und zu wenig auf die Liebe und den Traum. „ Kevin Niehaus

Tatsächlich sei es eher wie eine Partnerschaft. Er wünscht sich einen Perspektivwechsel und hat für ein Verbot - wie in Deutschland - kein Verständnis.

Claudia Bates ist Korrespondentin im ZDF Studio Washington.

Nach Debatte um Jens Spahn : Leihmutterschaft: Warum sie so umstritten ist Die Leihmutterschaft von Jens Spahn ist zu einem Politikum geworden. In Deutschland ist sie verboten. Ein Überblick über die rechtliche Lage und ethischen Konflikte. mit Video 0:23 FAQ

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