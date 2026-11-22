In Antalya konnte sich die Welt nicht auf eine politische Abschlusserklärung der Klimakonferenz einigen. Viele begrüßen dieses Scheitern aber mehr als eine schwache Einigung.

COP31 gescheitert: "Kein Text ist besser als dieser Text"

Auch nach der Verlängerung konnten sich die Staaten bei der COP31 in Antalya nicht einigen. Besonders der Umgang mit fossilen Energien sorgte für Streit. Was bedeutet das für den Klimaschutz? 22.11.2026 | 30:32 min

Es war bereits der zweite Verlängerungstag der Klimakonferenz. Für viele Verhandler hieß das drei durchgemachte Nächte. Am Ende konnte die türkisch-australische COP-Präsidentschaft in Antalya mit dem vorgelegten Text keine Einigung erzielen.

Eine Allianz aus Staaten aus dem globalen Süden und Norden, darunter die EU, lehnte den Entwurf einer politischen Abschlusserklärung klar ab. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) lieferte als Begründung:

Ein Rückschritt gegenüber bisherigen Entscheidungen für Klimaschutz ist das Letzte, was Deutschland sich leisten kann. „ Carsten Schneider, Bundesumweltminister

Deutschland wolle gemeinsam mit den anderen Ländern der Welt vorangehen, so Schneider. Die überwältigende Mehrheit der Staaten engagiere sich im Klimaschutz, bilanziert der Minister.

Die COP31 in Antalya endet ohne Einigung. Klimaexperte Höhne zieht Bilanz, erklärt, woran die Verhandlungen gescheitert sind und welche Bedeutung Weltklimakonferenzen künftig haben könnten. 22.11.2026 | 14:49 min

"Fossile Energien" im Text nicht erwähnt

Ein Übergang weg von fossilen Energien wurde bereits vor drei Jahren auf der Klimakonferenz von Dubai beschlossen. Seitdem fehlt ein klarer Fahrplan.

Der Dubai-Beschluss wurde im Entwurf des Abschlusstexts von Antalya zwar grob erwähnt, aber weder ein Ausstiegsfahrplan noch die Worte "fossile Energien" standen im Text. Die ehemalige Klima-Sonderbeauftragte der Bundesregierung, Jennifer Morgan, sagte dazu:

Es ist das erste Mal in 31 Klimakonferenzen, dass ich sagen würde, kein Text ist besser als dieser Text. „ Jennifer Morgan, Fletcher School of Law and Diplomacy

Schlupfloch CCS: Wie Ölstaaten weiter fördern wollten

Stattdessen sollte im Entwurfstext unter anderem eine Ausweitung der CO2-Speichertechnologie CCS beschlossen werden. Das war vor allem von Saudi-Arabien und der Gruppe der arabischen Staaten, unterstützt von Russland und Indien, gefordert worden.

Mit dem Ziel hätten unter anderem die Ölstaaten versucht, weiter Öl mit Hilfe von CCS zu produzieren mit fatalen Konsequenzen für das Klima, ordnet Mark Lawrence vom Potsdamer Research Institute for Sustainability ein. Er hatte die Verhandlungen in diesem Bereich für die deutsche Delegation begleitet.

Am Ende habe sich gezeigt, wem es wirklich um Klimaschutz gehe und wer weiter nur Geld machen wolle, sagt ZDF-Umweltexpertin Winnie Heescher in Antalya. 22.11.2026 | 13:08 min

Lichtblick Action Agenda: Rückenwind für die Elektrifizierung

Trotz allem gingen Signale von dieser 31. Klimakonferenz aus. Zum ersten Mal war die sogenannte Action Agenda wohl ergebnisreicher als die Verhandlungen selbst. Diese umfasst alle Vereinbarungen neben den Verhandlungen zwischen Staaten oder auch Unternehmen.

Darunter sind etwa Absichtserklärungen zur Reduzierung von Methan, zur sauberen Industrialisierung und auch zum Hauptfokus der Konferenz, der Elektrifizierung. Noch nie zuvor wurde der Umstieg, etwa auf Elektroautos und Wärmepumpen, wohl so häufig in internationalen Nachrichten und auch in politischen Gesprächen diskutiert wie in den zwei Wochen der COP31.

Auch dass mit Brasilien als vergangenem COP-Gastgeber ein Ölexportstaat viel Druck für den Ausstieg aus den fossilen Energien machte, erregte Aufsehen. Die brasilianische Delegation legte neben Aufrufen zum Stopp der Regenwaldabholzung und mehr Klimafinanzierung ein viel beachtetes Papier zum internationalen Ausstieg aus den fossilen Energien vor.

Rund 30 Länder kündigten konkrete Fahrpläne für den Ausstieg aus den fossilen Energien an oder legten sie vor.

Die Folgen des Klimawandels treffen auch Deutschland massiv. Bei der Weltklimakonferenz in Antalya beraten die Staaten über mehr Klimaschutz und die Finanzierung der Folgen. 17.11.2026 | 1:33 min

Keine Einigung bei Klimahilfen

Der Elefant in allen Verhandlungsräumen war allerdings die fehlende Klimafinanzierung. Auf der vergangenen Klimakonferenz wurde die Verdreifachung der Anpassungsfinanzierung verabschiedet. Welche Summe konkret damit gemeint ist, sollte eigentlich in Antalya verhandelt werden.

"Die Verdreifachung von Anpassungsfinanzierung hat immer noch keinen klaren Betrag und keine Basis", resümiert die enttäuschte Verhandlerin aus Kenia im Abschlussplenum. Auch hier hatte der Abschlussentwurf keine Signale gesendet. Die Diskussion wurde auf die nächste Klimakonferenz im kommenden Jahr in Äthiopien verschoben.

Um jetzt Fortschritte zu ermöglichen, müssten die EU-Staaten als ersten Schritt ihre Blockade bei der Klimafinanzierung aufgeben, analysiert Andreas Sieber von der Nichtregierungsorganisation 350.org, der die Konferenzen seit zwölf Jahren beobachtet.

Strom macht gut 22 Prozent des globalen Energieverbrauchs aus. Eine Initiative der Türkei, Gastgeber der Weltklimakonferenz, will durch eine schnellere Elektrifizierung die Erderwärmung eindämmen. 09.11.2026 | 1:38 min

Debatte über eine COP-Reform

Der Ausgang der Konferenz lässt auch Rufe nach einem Reformprozess der Konferenz laut werden. Auch dieser wurde hier auf offizieller Ebene diskutiert. "Wir brauchen einen Reformprozess der Klimaverhandlungen, der noch mehr den Willigen erlaubt, voranzugehen", sagt Andreas Sieber: "Aber Reform kann kein Ersatz sein für bessere Politik."

Elisa Miebach ist Redakteurin in der ZDF-Umweltredaktion.