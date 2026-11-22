Die Klimaforschung setzt auf ein Videospiel: Zum Start von GTA 6 wurde eine Studie veröffentlicht, in der die Folgen des Klimawandels anhand der Spielereihe simuliert werden.

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In Los Santos, dem fiktiven Schauplatz von GTA 5, müssen tausende Menschen ihre Häuser verlassen. Die Häfen sind überflutet, der Vespucci Beach ist zu einer reinen Meereslandschaft geworden, das Wasser reicht selbst bis in die Vinewood Hills. Das wären die digitalen Folgen des Klimawandels. Pünktlich zum Start des neuesten GTA-Teils haben Forschende eine Studie veröffentlicht, in der sie die möglichen Folgen der Erderwärmung mithilfe der Videospielreihe darstellen können.

GTA ist eigentlich für Verfolgungsjagden, Schießereien und Banküberfälle bekannt. Hugues Lantuit vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und Paul Nörenberg von der Universität Potsdam hatten ein anderes Interesse: Sie haben herausgefunden, dass man mithilfe von GTA nicht nur kriminelle Machenschaften nachspielen kann, sondern auch Erkenntnisse über den Klimawandel gewonnen werden können.

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Los Santos ist sehr realistische Nachahmung von Los Angeles

Hugues Lantuit ist Geomorphologe, Klimaforscher und begeisterter Gamer. Da Los Santos eine sehr realitätsnahe Nachempfindung von Los Angeles ist, hielt er die Stadt für einen guten Ort, um reale Bedrohungsszenarien in die fiktive Gamingwelt zu übertragen. Zusammen mit Paul Nörenberg von der Universität Potsdam hat er mithilfe des im Spiel integrierten GPS-Systems die Spielelandschaft vermessen müssen, um so reale Klimadaten auf die Landschaft in GTA übertragen zu können.

Anhand dieser Messungen und mit Hilfe einer GIS-Software, in der man geografische Daten bearbeiten kann, haben die beiden Forscher ausgerechnet, wie sich verschiedene reale Klimaszenarien auf Los Santos in dem Zeitraum zwischen 2100 und 2500 auswirken würden. Dabei haben sie sich auf Daten bezogen, die der Weltklimarat in seinen Sachstandberichten beschrieben hat.

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Auch Auswirkungen historischer Sturmflut simuliert

Die Forscher kamen zu der Erkenntnis, dass bei einem Szenario, in dem die Erderwärmung bei unter zwei Grad Celsius bleibt und Treibhausemissionen durch einen starken Klimaschutz reduziert werden, nur eine kleine bis moderate Erhöhung des Wasserpegels im Bereich des Vespucci Beach zu erwarten ist.

Das Alfred-Wegener-Institut hat mit GTA 5 den Klimawandel simuliert. Quelle: Screenshot: Hugues Lantuit, CC BY 4.0 (vom 20.11.2026)

Wenn keinerlei Maßnahmen ergriffen werden und die Erderwärmung auf bis zu fünf Grad Celsius steigt, stehen große Teile des Hafens von Los Santos unter Wasser. Der Bereich rund um den Strand wird überschwemmt und unbewohnbar. Außerdem haben Lantuit und Nörenberg die Auswirkungen einer historischen Sturmflut hinzugefügt, um die Folgen solcher Extremwetterereignisse darstellen zu können.

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Computerspiele als Klimawandel-Simulatoren?

Mit solchen Versuchen versprechen sich die Forscher, den Klimawandel einem größeren Publikum näher zu bringen. Mit der detaillierten Darstellung von Städten und Landschaften lässt sich das Modell aus der Studie auf eine Großzahl von Szenarien übertragen.

Unsere Studie zeigt erstmals quantitativ, dass diese Welten mit wissenschaftlichen Daten und Methoden verknüpft werden können und eine bislang kaum genutzte Quelle für Analysen, Vergleiche und insbesondere für die Vermittlung von Klimarisiken sind. „ Prof. Dr. Hugues Lantuit, Klima- und Umweltforscher

So könnten laut Lantuit auch ähnliche Szenarien auf Metropolen wie Berlin angewendet werden, wenn man die Stadt digital nachbauen würde.

Noch ist es unüblich, mithilfe von Videospielen die Folgen des Klimawandels darzustellen. Doch gerade Open-World-Spiele wie GTA bieten ein großes Potenzial, den Spielerinnen und Spielern diese Themen näher zu bringen.

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