Studie setzt Los Santos unter Wasser:So kann GTA den Klimawandel sichtbar machen
von Krischan Meyer
Die Klimaforschung setzt auf ein Videospiel: Zum Start von GTA 6 wurde eine Studie veröffentlicht, in der die Folgen des Klimawandels anhand der Spielereihe simuliert werden.
In Los Santos, dem fiktiven Schauplatz von GTA 5, müssen tausende Menschen ihre Häuser verlassen. Die Häfen sind überflutet, der Vespucci Beach ist zu einer reinen Meereslandschaft geworden, das Wasser reicht selbst bis in die Vinewood Hills. Das wären die digitalen Folgen des Klimawandels. Pünktlich zum Start des neuesten GTA-Teils haben Forschende eine Studie veröffentlicht, in der sie die möglichen Folgen der Erderwärmung mithilfe der Videospielreihe darstellen können.
GTA ist eigentlich für Verfolgungsjagden, Schießereien und Banküberfälle bekannt. Hugues Lantuit vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und Paul Nörenberg von der Universität Potsdam hatten ein anderes Interesse: Sie haben herausgefunden, dass man mithilfe von GTA nicht nur kriminelle Machenschaften nachspielen kann, sondern auch Erkenntnisse über den Klimawandel gewonnen werden können.
Los Santos ist sehr realistische Nachahmung von Los Angeles
Hugues Lantuit ist Geomorphologe, Klimaforscher und begeisterter Gamer. Da Los Santos eine sehr realitätsnahe Nachempfindung von Los Angeles ist, hielt er die Stadt für einen guten Ort, um reale Bedrohungsszenarien in die fiktive Gamingwelt zu übertragen. Zusammen mit Paul Nörenberg von der Universität Potsdam hat er mithilfe des im Spiel integrierten GPS-Systems die Spielelandschaft vermessen müssen, um so reale Klimadaten auf die Landschaft in GTA übertragen zu können.
Anhand dieser Messungen und mit Hilfe einer GIS-Software, in der man geografische Daten bearbeiten kann, haben die beiden Forscher ausgerechnet, wie sich verschiedene reale Klimaszenarien auf Los Santos in dem Zeitraum zwischen 2100 und 2500 auswirken würden. Dabei haben sie sich auf Daten bezogen, die der Weltklimarat in seinen Sachstandberichten beschrieben hat.
Auch Auswirkungen historischer Sturmflut simuliert
Die Forscher kamen zu der Erkenntnis, dass bei einem Szenario, in dem die Erderwärmung bei unter zwei Grad Celsius bleibt und Treibhausemissionen durch einen starken Klimaschutz reduziert werden, nur eine kleine bis moderate Erhöhung des Wasserpegels im Bereich des Vespucci Beach zu erwarten ist.
Wenn keinerlei Maßnahmen ergriffen werden und die Erderwärmung auf bis zu fünf Grad Celsius steigt, stehen große Teile des Hafens von Los Santos unter Wasser. Der Bereich rund um den Strand wird überschwemmt und unbewohnbar. Außerdem haben Lantuit und Nörenberg die Auswirkungen einer historischen Sturmflut hinzugefügt, um die Folgen solcher Extremwetterereignisse darstellen zu können.
Computerspiele als Klimawandel-Simulatoren?
Mit solchen Versuchen versprechen sich die Forscher, den Klimawandel einem größeren Publikum näher zu bringen. Mit der detaillierten Darstellung von Städten und Landschaften lässt sich das Modell aus der Studie auf eine Großzahl von Szenarien übertragen.
So könnten laut Lantuit auch ähnliche Szenarien auf Metropolen wie Berlin angewendet werden, wenn man die Stadt digital nachbauen würde.
Noch ist es unüblich, mithilfe von Videospielen die Folgen des Klimawandels darzustellen. Doch gerade Open-World-Spiele wie GTA bieten ein großes Potenzial, den Spielerinnen und Spielern diese Themen näher zu bringen.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Mehr zum Thema Klimawandel
Zwischen Krediten und Zuschüssen:Die Billionen-Frage: Wer zahlt für die Klimakrise?Elisa Miebach, Antalyamit Video2:50
- Interview
Kritik an COP31:Klimaforscher: "Jedes Zehntelgrad zählt"mit Video43:38
Untersuchung von Germanwatch:Klimarisiko-Index: Deutschland auf Platz 34 von 174 Ländernmit Video1:33
"Global Carbon Project":Weltweite CO2-Emissionen steigenmit Video0:19
Mehr zum Thema GTA 6
Rating für Grand Theft Auto:300 Stunden GTA 6 getestet: So fällt die Bewertung ausmit Video44:51
Populäre Videospielreihe:GTA 6 ist da - Datenverkehr im Internet auf Rekordhochmit Video2:36
Leaks, Hacks und Gewerkschaftsstreit:Der steinige Weg zur Veröffentlichung von GTA 6von Tobias Bluhmmit Video0:46
Datenauswertung zu Gaming-Hype:Für neues "GTA"-Spiel wollen sich viele Urlaub nehmenmit Video0:46