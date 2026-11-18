Datenlecks und Hacker-Angriffe sorgten für lange Verzögerungen bei GTA 6. Doch die Wartezeit ließ die Erwartungen von Fans nur wachsen. Das Spiel dürfte Milliarden einbringen.

Der Hype um GTA 6 ist längst auch in Berlin angekommen, zum Beispiel an dieser Hausfassade vor dem Fernsehturm. Quelle: Ralf Hirschberger / AFP

Mehr als vier Jahre warten, hoffen, spekulieren. Es gibt wohl kein Videospiel, auf das Gaming-Fans so sehnsüchtig warteten wie auf GTA 6. Mehrfach wurde der Release verschoben, jetzt läuft der Countdown: Ab Mitternacht kann man "Grand Theft Auto VI" spielen.

Schon vor der Veröffentlichung hatte das Spiel Rekorde gebrochen: Nie wurde ein Playstation- oder Xbox-Spiel häufiger vorbestellt, nie ein Spieltrailer häufiger auf YouTube aufgerufen (305 Millionen Aufrufe, Stand 17.11.2026). Zum Download-Start in der vergangenen Woche wurde am Internet-Knotenpunkt Frankfurt/Main ein neuer Datenverkehr-Rekord gemessen - höchstwahrscheinlich wegen des Spiels. Kurzum: Die Erwartungen an GTA 6 sind beispiellos.

Was ist Grand Theft Auto 6?

Was ist Grand Theft Auto für ein Genre? Das Genre wird meist als "Open World Sandbox" bezeichnet. Der erste Teil dieses Begriffs bezieht sich auf eine sehr große Spielfläche, eine offene Welt also, die fast ab Anfang frei bereist werden kann; lebendig, abwechslungsreich und voller versteckter Details.



Unter Sandbox (deutsch: Sandkasten) versteht man Elemente aus der Spielmechanik, also letztlich das, was man in der Welt tun kann, um diese zu verändern oder anders zu erleben. In der Metapher des Sandkastens wären das Eimer und Schaufel. Und auch hier bietet GTA viel Freiheit. Was sind die Inhalte der Serie? Der Begriff "Grand Theft Auto" ist ein Straftatbestand in den USA und heißt übersetzt in etwa: Autodiebstahl im großen Stil. Die Protagonisten der Serie sind meist dazu verdammt, sich als Kriminelle durchzuschlagen. Missionen des Spiels enthalten Raub, Erpressung, Drogenhandel, Entführung oder Mord. Allerdings ist GTA schon immer Satire und letztlich ein kritischer Blick auf die US-amerikanische Gesellschaft, besonders auf die relativ freie Verfügbarkeit von Waffen, auf die soziale Ungerechtigkeit und auf die Oberflächlichkeit der Menschen. Was ist von GTA 6 bereits bekannt? GTA 5 war das erste Spiel der Serie mit mehreren Protagonisten. GTA 6 erzählt die Story eines Pärchens, Jason und Lucia, die beide auf die schiefe Bahn geraten und so etwas wie eine moderne Version von Bonnie und Clyde sind. Durch einen Zufall geraten sie in den Strudel einer großen Verschwörung. 2022 hackte sich ein minderjähriger Brite in die Computer des Entwicklerstudios und veröffentlichte 90 Clips aus dem Spiel. Es sind also leider auch etliche Spoiler im Umlauf. Warum ist GTA so umstritten? GTA lässt dem Spieler viele Freiheiten und spielt auch bewusst mit dessen Skrupeln. Wer möchte, kann ganz harmlos Eis verkaufen oder Taxi fahren. Wer sich aber bewusst für Gewalt entscheidet, kann auch Unschuldige drangsalieren und umbringen. So wurde GTA für Kritiker zum Paradebeispiel exzessiver virtueller Gewalt. Allerdings sind nahezu alle Teile auch erst ab 18 Jahren frei und eben als Satire zu verstehen.

"Man spielt ein Verbrecher-Paar, das Storytelling ist wie bei Bonnie und Clyde", erklärt Prof. Anna Rebecca Unterholzner gegenüber ZDFheute. Der Hype zeichne sich durch die besondere Erzählweise aus: GTA 6 sei eine Persiflage der Realität.

Man hat Unterhaltung, man macht sich kritisch lustig über Konsum, Stereotypen, die Gesellschaft. „ Prof. Dr. Anna Rebecca Unterholzner, Gaming-Professorin der Macromedia University Köln

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Milliarden-Umsatz binnen weniger Tage erwartet

Wie erfolgreich der Titel tatsächlich sein wird, dürfte sich allerdings erst in ein paar Tagen herausstellen. Bereits das Vorgängerspiel GTA 5, das bis heute 230 Millionen Mal verkauft wurde, spielte binnen drei Tagen nach der Veröffentlichung eine Milliarde US-Dollar Umsatz ein.

Selbst Hollywood-Blockbuster wie Avatar oder Titanic brauchten für diese Marke länger. Branchenexperten schätzen: GTA 6 dürfte auch den bisherigen Umsatz-Rekord pulverisieren.

Hotelfernseher-Hack kostete Entwicklerstudio Millionen

Der Weg zur Veröffentlichung war steinig: Mehrere Milliarden Dollar soll die Entwicklung, die nicht ohne Kontroversen war, gekostet haben. Ehemalige Beschäftigte werfen Rockstar vor, ihnen wegen gewerkschaftlicher Aktivitäten gekündigt zu haben. Das Unternehmen verweist dagegen auf die Weitergabe vertraulicher Informationen. Immer wieder verursachten zudem Leaks und Hackerangriffe Verzögerungen.

Für Fans der Videospielserie "Grand Theft Auto" hat das Warten bald ein Ende. Ab dem 25. Juni startet der Vorverkauf von "GTA 6" für Konsolen. Das Spiel soll am 19. November erscheinen. 18.06.2026 | 0:26 min

2022 landeten beispielsweise etwa 90 Clips einer unfertigen GTA-6-Version im Netz. Verantwortlich soll ein britischer Teenager gewesen sein, der den Hackerangriff über einen Streaming-Stick und einen Hotelfernseher gesteuert haben soll. Laut Rockstar verursachte das Datenleck Kosten von rund fünf Millionen US-Dollar.

Auch der erste offizielle Trailer gelangte vorzeitig ins Netz. Das Studio zog die geplante Veröffentlichung des Videos vor und konnte das nächste PR-Desaster somit zumindest teilweise abfedern. Innerhalb von 24 Stunden wurde das Video 93 Millionen Mal angesehen. Für Nicht-Musikvideos ist auch das: ein Weltrekord.

Gefälschte Webseiten und Beta-Codes : GTA 6: Wie Betrüger den Gaming-Hype ausnutzen Im Herbst erscheint der nächste Teil der Gaming-Reihe GTA. Schon jetzt versuchen Betrüger, Spieler mit gefälschten Webseiten um Geld und Daten zu bringen. Worauf man achten sollte. von Nils Metzger mit Video 1:43

Spielstart mehrfach verschoben - GTA 6 wird zum Meme

Ursprünglich sollte GTA 6 schon im Herbst 2025 erscheinen, dann im Mai 2026. Im November 2025 wurde das Spiel ein weiteres Mal auf den 19. November 2026 verschoben. Die Entwickler verwiesen jeweils darauf, dem Spiel den nötigen Feinschliff geben zu wollen.

GTA 6 wurde somit zum Internet-Meme. "xy passiert vor GTA 6" entwickelte sich zum Standardspruch in Social-Media-Kommentarspalten, wenn es um überraschende Neuigkeiten ging.

Urlaubsanträge zum GTA-6-Start stark gestiegen

Damit dürfte nun erst einmal Schluss sein - ab heute darf gezockt werden. Zum Start von GTA 6 meldete der Münchner Personalsoftware-Anbieter Personio in Deutschland 38 Prozent mehr Urlaubsanträge als üblich, bei Anträgen für Freizeitausgleich sogar ein Plus von 58 Prozent.

Viele Menschen wollen am Erscheinungstag des Computerspiels GTA 6 zocken statt arbeiten: Daten zeigen, dass 38 Prozent mehr Menschen Urlaub beantragt haben als im Jahr zuvor. 13.11.2026 | 0:46 min

Mit einer wirtschaftlichen Delle aufgrund vieler Urlaubsanträge oder einer "GTA-Grippewelle" sei allerdings nicht zu rechnen. "Die Wirtschaft wird nicht wegen GTA zusammenbrechen, nur weil manche Leute sich ein bisschen Urlaub nehmen", sagt auch Medienökonom Jörg Müller-Lietzkow.

Man wird vielleicht einen kleinen Effekt sehen. Aber es ist nicht so, dass wir volkswirtschaftliche Probleme kriegen werden. „ Jörg Müller-Lietzkow, Medienökonom HafenCity Universität Hamburg

Auch in der Urlaubszeit im Sommer oder bei Grippewellen gebe es kleinere Dellen bei der Produktivität. Müller-Lietzkow wolle den GTA-6-Release daher "nicht überbewerten, denn so bindend ist so ein Spiel auch nicht". Ob mit Urlaub oder ohne: Der Start von GTA 6 dürfte eines der größten Ereignisse der Gaming-Branche jemals werden.

Tobias Bluhm ist Reporter im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.