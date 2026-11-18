Leaks, Hacks und Gewerkschaftsstreit:Der steinige Weg zur Veröffentlichung von GTA 6
von Tobias Bluhm
Datenlecks und Hacker-Angriffe sorgten für lange Verzögerungen bei GTA 6. Doch die Wartezeit ließ die Erwartungen von Fans nur wachsen. Das Spiel dürfte Milliarden einbringen.
Mehr als vier Jahre warten, hoffen, spekulieren. Es gibt wohl kein Videospiel, auf das Gaming-Fans so sehnsüchtig warteten wie auf GTA 6. Mehrfach wurde der Release verschoben, jetzt läuft der Countdown: Ab Mitternacht kann man "Grand Theft Auto VI" spielen.
Schon vor der Veröffentlichung hatte das Spiel Rekorde gebrochen: Nie wurde ein Playstation- oder Xbox-Spiel häufiger vorbestellt, nie ein Spieltrailer häufiger auf YouTube aufgerufen (305 Millionen Aufrufe, Stand 17.11.2026). Zum Download-Start in der vergangenen Woche wurde am Internet-Knotenpunkt Frankfurt/Main ein neuer Datenverkehr-Rekord gemessen - höchstwahrscheinlich wegen des Spiels. Kurzum: Die Erwartungen an GTA 6 sind beispiellos.
Was ist Grand Theft Auto 6?
"Man spielt ein Verbrecher-Paar, das Storytelling ist wie bei Bonnie und Clyde", erklärt Prof. Anna Rebecca Unterholzner gegenüber ZDFheute. Der Hype zeichne sich durch die besondere Erzählweise aus: GTA 6 sei eine Persiflage der Realität.
Milliarden-Umsatz binnen weniger Tage erwartet
Wie erfolgreich der Titel tatsächlich sein wird, dürfte sich allerdings erst in ein paar Tagen herausstellen. Bereits das Vorgängerspiel GTA 5, das bis heute 230 Millionen Mal verkauft wurde, spielte binnen drei Tagen nach der Veröffentlichung eine Milliarde US-Dollar Umsatz ein.
Selbst Hollywood-Blockbuster wie Avatar oder Titanic brauchten für diese Marke länger. Branchenexperten schätzen: GTA 6 dürfte auch den bisherigen Umsatz-Rekord pulverisieren.
Hotelfernseher-Hack kostete Entwicklerstudio Millionen
Der Weg zur Veröffentlichung war steinig: Mehrere Milliarden Dollar soll die Entwicklung, die nicht ohne Kontroversen war, gekostet haben. Ehemalige Beschäftigte werfen Rockstar vor, ihnen wegen gewerkschaftlicher Aktivitäten gekündigt zu haben. Das Unternehmen verweist dagegen auf die Weitergabe vertraulicher Informationen. Immer wieder verursachten zudem Leaks und Hackerangriffe Verzögerungen.
2022 landeten beispielsweise etwa 90 Clips einer unfertigen GTA-6-Version im Netz. Verantwortlich soll ein britischer Teenager gewesen sein, der den Hackerangriff über einen Streaming-Stick und einen Hotelfernseher gesteuert haben soll. Laut Rockstar verursachte das Datenleck Kosten von rund fünf Millionen US-Dollar.
Auch der erste offizielle Trailer gelangte vorzeitig ins Netz. Das Studio zog die geplante Veröffentlichung des Videos vor und konnte das nächste PR-Desaster somit zumindest teilweise abfedern. Innerhalb von 24 Stunden wurde das Video 93 Millionen Mal angesehen. Für Nicht-Musikvideos ist auch das: ein Weltrekord.
Spielstart mehrfach verschoben - GTA 6 wird zum Meme
Ursprünglich sollte GTA 6 schon im Herbst 2025 erscheinen, dann im Mai 2026. Im November 2025 wurde das Spiel ein weiteres Mal auf den 19. November 2026 verschoben. Die Entwickler verwiesen jeweils darauf, dem Spiel den nötigen Feinschliff geben zu wollen.
GTA 6 wurde somit zum Internet-Meme. "xy passiert vor GTA 6" entwickelte sich zum Standardspruch in Social-Media-Kommentarspalten, wenn es um überraschende Neuigkeiten ging.
Urlaubsanträge zum GTA-6-Start stark gestiegen
Damit dürfte nun erst einmal Schluss sein - ab heute darf gezockt werden. Zum Start von GTA 6 meldete der Münchner Personalsoftware-Anbieter Personio in Deutschland 38 Prozent mehr Urlaubsanträge als üblich, bei Anträgen für Freizeitausgleich sogar ein Plus von 58 Prozent.
Mit einer wirtschaftlichen Delle aufgrund vieler Urlaubsanträge oder einer "GTA-Grippewelle" sei allerdings nicht zu rechnen. "Die Wirtschaft wird nicht wegen GTA zusammenbrechen, nur weil manche Leute sich ein bisschen Urlaub nehmen", sagt auch Medienökonom Jörg Müller-Lietzkow.
Auch in der Urlaubszeit im Sommer oder bei Grippewellen gebe es kleinere Dellen bei der Produktivität. Müller-Lietzkow wolle den GTA-6-Release daher "nicht überbewerten, denn so bindend ist so ein Spiel auch nicht". Ob mit Urlaub oder ohne: Der Start von GTA 6 dürfte eines der größten Ereignisse der Gaming-Branche jemals werden.
Tobias Bluhm ist Reporter im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.
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