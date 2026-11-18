GTA 6 ist ein Ausnahme-Videospiel, sagt Christian Stöcker. Der Kommunikationsprofessor erklärt, was es so besonders macht und wie die Serie Satire und Gewalt verbindet.

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ZDFheute: Worum geht es in der Videospiel-Serie GTA?

Christian Stöcker: GTA ist sozusagen die pervertierte Version des amerikanischen Traums. So hat das Dan Houser, einer der Mitschöpfer dieser Serie, in einem Interview auch mal selbst formuliert. Es geht darum, den Aufsteigermythos der USA zu dekonstruieren, indem man die Leute zeigt, wie sie aufsteigen, aber eben mit Kriminalität und im Endeffekt natürlich auch mit Massenmord. Es ist im Stile der "Sopranos", im Stile von "Breaking Bad", im Stile der ganzen Anti-Helden, die auch das amerikanische Fernsehen so in den letzten 25, 30 Jahren hervorgebracht hat.

Prof. Christian Stöcker ... Quelle: Maxim Sergienko ... ist Jahrgang 1973 und hat in Kognitiver Psychologie promoviert. Seit 2005 schreibt er für den "Spiegel". 2016 wurde er als Professor für Digitale Kommunikation an die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg berufen. Dort beschäftigt er sich mit der Wechselwirkung von digitaler Medientechnologie, Journalismus und Öffentlichkeit.

ZDFheute: Wieso wurde GTA 6 so sehnsüchtig erwartet?

Christian Stöcker: Der Hype liegt sicher erst mal daran, dass das einfach eine der erfolgreichsten Spiele-Serien der Geschichte ist. GTA 5, das ja mittlerweile 13 Jahre alt ist, war letztes Jahr in den USA noch in den Top 20 der meistverkauften Spiele. Das schafft sonst niemand.

Und das hat natürlich damit zu tun, dass diese Spiele auch technisch, erzählerisch, was das Worldbuilding angeht, einfach spektakulär und sehr ungewöhnlich sind. „

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ZDFheute: Was genau zeichnet die Spieleserie aus? Was macht sie so ungewöhnlich?

Christian Stöcker: GTA-Spiele haben in diesem Medium so viele Standards gesetzt, das merkt man heute kaum noch. Aber es gibt kein Open-World-Spiel, das nicht irgendwelche Elemente enthält, die in einem GTA-Spiel zum ersten Mal aufgetaucht oder perfektioniert worden sind. Egal, ob es das Wetter ist oder die Art, sich zu bewegen, die Art, wie man mit der Welt interagiert, die Vielfältigkeit der Interaktion, das Ambient Storytelling, also dass die Welt ein ganz, ganz wesentlicher Teil der Geschichte ist.

Sendehinweis: 3sat Kulturzeit zu GTA 6 Das Interview wurde von Andreas Garbe für einen Beitrag in 3sat Kulturzeit geführt. Der Beitrag wird am Freitag, 20.11., ab 19:20 Uhr auf 3sat gesendet.

ZDFheute: Was bedeutet Ambient Storytelling?

Christian Stöcker: Ambient Storytelling ist die Art und Weise, wie die Welt gestaltet ist. Es gibt Radiosender, in denen es politische Talkshows gibt. Es gibt Werbespots. Es gibt Plakate für fiktive Produkte. Es gibt Gespräche von Passanten. Es gibt in späteren Versionen auch Webseiten und ein ganzes Internet. Es gibt Fernsehsendungen, die man sich stundenlang angucken kann, wenn man möchte.

Man erfährt sehr viel über diese Welt im Vorbeigehen, im Mithören. Und das ist aber ein ganz zentrales Element, über das auch sehr viel Satire transportiert wird. Viel stärker als über das Gameplay. „

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ZDFheute: GTA glänzt doch auch mit vielen kulturellen Referenzen und Anspielungen, richtig?

Christian Stöcker: Dan Houser ist jemand, der über Kultur nachdenkt, mit dem du dich eine halbe Stunde lang über einen britischen Filmregisseur unterhalten kannst oder über ein bestimmtes Genre, also über ganz andere Dinge als nur über Videospiele. Das sind Leute, die sich als Kulturschaffende im weitesten Sinne begreifen, aber Kulturschaffende in diesem speziellen Medium Videospiele.

ZDFheute: Der Entwickler Rockstar wird immer wieder beschuldigt, Mitarbeitende auszubeuten. Wie kann das sein, bei einem Studio, das jedes Jahr Hunderte Millionen Umsatz macht?

Christian Stöcker: Mir hat Dan Houser mal in einem Interview gesagt: "Unsere Spiele sind antikapitalistisch." Das ist weit gespuckt für jemanden, dessen Unternehmen auch für extreme Ausbeutungsbedingungen bekannt ist.

Ich glaube, das ist so ein bisschen auch Teil der Haltung, mit der die Leute, die diese Studios leiten, an ihre Themen rangehen. So ein bisschen wie so: "Wir verhalten uns immer noch wie ein Start-up. Wir ziehen doch hier alle an einem Strang. Alle müssen 180 Prozent geben." Das ist natürlich für ein Unternehmen, das Hunderte von Millionen Dollar Umsatz im Jahr macht, irgendwann einfach nicht mehr angemessen.

Und natürlich ist es eine gewaltige Ironie, dass Spiele, die im Endeffekt auch eine antikapitalistische Botschaft transportieren, mit solchen hardcore-kapitalistischen Ausbeutungs-Arbeitsverhältnissen hergestellt werden. „

Das ist ein Dilemma, das diese Branche auf Jahre hinaus weiter beschäftigen wird. Da gibt es keinen Zweifel.

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ZDFheute: GTA enthält explizite Gewaltdarstellungen. Sind die Mittel zum Zweck, um Geschichten zu erzählen, oder übertrieben und verherrlichend?

Christian Stöcker: Also ich glaube, grundsätzlich muss man sagen: Das sind Spiele für Erwachsene und das ist ein großes Problem, das ist auch in Deutschland so, dass ganz viele Kinder und Jugendliche, die wirklich eigentlich nicht alt genug sind, diese Spiele zu spielen, diese Spiele spielen. Diese Kritik werden sich diese Spiele weiterhin gefallen lassen müssen. Das macht sozusagen ihren subversiven Charme nicht zuletzt aus.

Es sind Spiele über Berufsverbrecher, in deren Rolle man schlüpft. „

Aber bei den "Sopranos" oder bei "Breaking Bad" ist das auch nicht anders und niemand würde sagen, "Breaking Bad" verherrliche Verbrechen, obwohl sich die Leute vielleicht doch mit Walter White identifizieren.

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ZDFheute: Ist der Fokus auf simple Aktionen wie Springen, Schießen oder Schlagen nicht ein intrinsisches Problem dieses Mediums? Letztlich ist der Input ja genauso undifferenziert und binär: Ich drücke halt einen Knopf.

Christian Stöcker: Das Problem ist tatsächlich, dass gewalttätige Auseinandersetzung, egal ob das jetzt mit Schwertern oder Schusswaffen oder irgendwelchen anderen Waffensystemen ist, ganz, ganz oft ein zentrales Mittel ist, die Handlung voranzutreiben in Videospielen.

Das ist eine Tradition, aber es ist auch eine immer noch nicht überwundene Schwäche dieser Art von Unterhaltungsprodukt. „

Selbst in einem aktuellen Harry-Potter-Spiel wird ununterbrochen gekämpft. Und auch da kommen die Gegner, mit denen man sich auseinandersetzt, oft ums Leben. Das ist ein Problem, ein erzählerisches, das diese Branche immer noch nicht gelöst hat. Und GTA ist davon nicht ausgenommen, aber auch bei weitem nicht allein.

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ZDFheute: Schaden solche Mega-Blockbuster wie GTA 6 nicht auch der Industrie? Geht der Erfolg von GTA 6 zulasten anderer Spiele mit weniger Budget?

Christian Stöcker: Generell würde ich sagen, die Spieleindustrie hat sich einfach dramatisch verändert in den letzten 20 Jahren. Die Leute, die Videospiele spielen, sind viel mehr geworden. Alle spielen, auf ihren Handys oder am PC. Viele spielen aber Spiele, die nicht andauernd ein neues Spiel verkaufen. Fortnite kann man jahrelang spielen. Oder Roblox oder Minecraft. Also es gibt ganz viele Typen und Arten von Spielen, die fast eher Orte sind, an denen sich Leute aufhalten. Und die kaufen dann halt nicht alle paar Monate einen neuen AAA-Titel für 65, 70, 75 Euro.

Und es gibt sehr, sehr viele Alternativen. Dazu kommt: Die großen Titel sind in der Regel so gestaltet, dass man unglaublich viel Zeit mit ihnen verbringen kann.

Auch ein neues GTA wird man 60, 70, 80 Stunden lang problemlos spielen können, ohne sich zu langweilen. „

Und das ist bei vielen großen AAA-Titeln so. Wer hat die Zeit, das zu tun? Die Branche ist selbst dabei, einfach durch Diversifikation, durch diese Megatitel, durch Onlinespiele, durch andere Arten des Gameplays, sich selbst ein bisschen zu kannibalisieren. Denn am Ende ist die begrenzte Ressource gar nicht so sehr, glaube ich, das Budget der Gamerinnen und Gamer, sondern ihre Zeit. Und die ist eben endlich.