Die Videospiel-Branche präsentiert sich auf der Gamescom - 350.000 Besucher werden bis Sonntag erwartet. Allerdings fehlt ausgerechnet das Spiel, über das am meisten geredet wird.

Alles da, außer GTA: Was man zur Gamescom wissen sollte

In Köln ist die Gamescom eröffnet worden - erwartet werden über 350.000 Besucher. 26.08.2026 | 1:43 min

"Grand Theft Auto 6!" Wer Besucher der Gamescom fragt, welches das Videospiel des Jahres werden wird, bekommt nur selten eine andere Antwort. Seit Jahren wird kaum ein Titel so sehnsüchtig erwartet wie dieser. Doch obwohl das Spiel schon am 19. November, also in knapp drei Monaten erscheint, wird es nicht auf der Gamescom gezeigt. Es ist nicht mal im Business-Bereich zu sehen.

Branchen-Insiderin zur Gamescom: "Motto lautet 'bigger, better, fewer'"

Trotzdem sei das neue Grand Theft Auto "klar das beherrschende Thema", so Petra Fröhlich, Chefredakteurin beim Branchendienst GamesWirtschaft. Fast keine anderen Firmen wagen es, ihre Produkte in dem gleichen Zeitfenster auf den Markt zu werfen. "Alle relevanten Konsolen-Titel des Weihnachtsgeschäfts erscheinen im September oder Oktober - oder werden gleich auf Anfang 2027 verschoben," so Fröhlich.

Fans warten seit mehr als zehn Jahren auf die Veröffentlichung des Videospiels "Grand Theft Auto 6" von Rockstar Games. Quelle: AFP

GTA6 dürfte selbst nach konservativen Schätzungen bisherige Verkaufsrekorde für Unterhaltungsprodukte aller Art deutlich übertreffen. Dass ein einziges Videospiel wie ein schwarzes Loch den ganzen Markt verzerrt, liegt sicherlich auch an der beispiellosen Konsolidierung in der Branche. Petra Fröhlich erklärt:

Das Motto lautet 'Bigger, better, fewer‘ - also weniger, dafür größere Projekte, die oft auf etablierten Marken basieren. „ Petra Fröhlich, Chefredakteurin bei GamesWirtschaft

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"Massives Überangebot" auf allen Plattformen

In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche kleinere Studios geschluckt und weltweit zehntausende Stellen abgebaut. Dazu kommt, dass sich die Kosten für einige Computerbauteile kürzlich verdoppelt haben; die gängigen Spielkonsolen kosten deshalb inzwischen rund 100 Euro mehr als noch vor einem Jahr.

Diese Entwicklung trifft die Firmen und Endkonsumenten gleichermaßen. "Auch deutsche Studios haben Schwierigkeiten, einen geeigneten Publisher oder Vertrieb zu finden," sagt Fröhlich. "Ein Grund: Es gibt auf allen Plattformen ein massives Überangebot - während Dauerbrenner weiterhin stark nachgefragt sind."

Deutscher Entwickler: "Sehr schwierige Zeiten"

Ivan Mirkovikj kann das bestätigen. Er ist Gründer und Chef von Elysium Game Studio, einem Berliner Entwickler mit aktuell 13 Mitarbeitern.

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Seit 2021 basteln sie bereits an "Neo Berlin 2087", einem düsteren Detektiv-Spiel in einer Cyberpunk-Welt. Lange haben sie nach einem Verlag für das Projekt gesucht und nach Fördergeldern - und beides endlich gefunden. "Der Weg war unglaublich steinig," sagt Ivan Mirkovikj. "Es sind sehr schwierige Zeiten."

So auch in seinem Spiel. In der Story von "Neo Berlin 2087" wurde die deutsche Hauptstadt im Dritten Weltkrieg teilweise zerstört und neu aufgebaut. Auch die Berliner Mauer wurde wieder errichtet, als Schutzwall gegen gigantische Slums außerhalb der Stadt. "Der Fernsehturm wurde neu gebaut, als Mega-Hotel," beschreibt Mirkovikj das Szenario. "Kein Normalo kann sich da mehr die Miete leisten, was ja heute schon der Fall ist in Berlin."

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"Soko 1977": Der Deutsche Herbst als Videospiel

Andere Spiele sollen sogar ganz explizit politische Bildung vermitteln. Die Bundeszentrale für politische Bildung stellt auf der Messe mit "Soko 1977" das erste Videospiel vor, das sie komplett finanziert hat, mit insgesamt einer halben Million Euro. Darin leitet der Spieler eine Sonderkommission der Polizei und muss im sogenannten Deutschen Herbst linksextremistische Terrorzellen aufdecken.

"Aber das heißt nicht, dass das Spiel so rüberkommt, als habe die Polizei immer Recht gehabt und alles richtig gemacht," erklärt Entwicklungschef Jörg Friedrich. "Sondern wir lotsen die Spieler auch ganz bewusst in Dilemmata rein, die die Sicherheitsbehörden erlebt haben oder auch die Übertritte, die es gab."

Steinmeier, Klingbeil, Bär: Polit-Prominenz zeigt Präsenz auf der Gamescom

Es dürfte besonders solchen Spielen geschuldet sein, dass mit Frank-Walter Steinmeier erstmals ein Bundespräsident auf der Messe in Köln vorbeischaut. Eröffnet wurde sie durch Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) und Forschungsministerin Dorothee Bär. Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und eine Vize-Präsidentin der EU-Kommission waren vor Ort.

Für Fans der Videospielserie "Grand Theft Auto" hat das Warten bald ein Ende. Ab dem 25. Juni startet der Vorverkauf von "GTA 6" für Konsolen. Das Spiel soll am 19. November erscheinen. 18.06.2026 | 0:26 min

Hier schließt sich der Kreis zu GTA 6. Die Serie glänzt nämlich schon immer auch mit einem Subtext aus politischer Satire und Gesellschaftskritik. Wie leicht Menschen in den USA an Waffen kommen können, wird durch überzeichnete Werbespots angeprangert, die im Spiel laufen. Doch solche Blockbuster müssen Haltung zurückhaltend dosieren.

"Sie haben natürlich politische Inhalte und man kann über diese auch sehr kritisch diskutieren," sagt Felix Zimmermann, Projektleiter bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Teil dieser Diskussion sei aber auch die Frage, was solche Titel weglassen. "Die versuchen eher, keine Zielgruppen zu vergraulen."

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