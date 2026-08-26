Für fünf Tage wird Köln zum Mekka der Gamer-Szene. Auf der Gamescom geben namhafte internationale Entwickler einen Vorgeschmack auf Neuerscheinungen - doch die entscheidende fehlt.

Was am Mittwoch wichtig wird: Start der Computerspiel-Messe "Gamescom" in Köln, UN-Sicherheitsrat befasst sich mit der Lage in Gaza 26.08.2026 | 0:55 min

Es kommen so viele wie noch nie. Schon wieder. Ab Mittwoch präsentieren über 1.600 Aussteller in den Kölner Messehallen ihre Videospiel-Neuheiten auf der Gamescom - ein Rekord.

Der bisherige Aussteller-Rekord wurde 2025 aufgestellt und wird in diesem Jahr direkt erneut übertroffen. Die Tickets für Samstag sind bereits restlos ausverkauft. Entsprechend groß die Vorfreude bei den Organisatoren. Die Messe verspreche, "eine unvergessliche Woche zu werden, die die großartige Vielfalt der Games-Kultur abbildet", so Felix Falk, Geschäftsführer von game, dem Verband der deutschen Games-Branche.

Wir freuen uns gemeinsam mit der Community auf ein einmaliges Games-Festival. „ Felix Falk, game

Gamescom 2026: "RAMageddon" drückt die Stimmung

Und doch kann das bunte Cosplay-Zocker-Festival die grauen Wölkchen am Himmel der Gaming-Branche nicht so ganz kaschieren. Denn im ersten Halbjahr sank der Umsatz um drei Prozent auf 4,2 Milliarden Euro, primär bedingt durch ein deutliches Minus (- acht Prozent) bei der Hardware. Konsolen wie die Nintendo Switch, die Microsoft Xbox oder die Sony PlayStation sind zuletzt teurer geworden. Hintergrund: steigende Preise von Arbeitsspeicher und Festplatten wegen hoher Chip-Nachfrage.

"Star Wars Zero Company" verbindet rundenbasierte Taktik mit dynamischer Action und flapsigem Humor. Zudem kehrt der Xbox-Klassiker "Halo" nach 25 Jahren als Remake "Campaign Evolved" zurück. 17.08.2026 | 3:00 min

Die Branche hat dafür einen eigenen, humoristischen Namen gefunden: "RAMageddon". Eine Wort-Fusion aus dem englischen Kürzel "RAM" für Arbeitsspeicher und dem Begriff "Armageddon", dem Weltuntergang. Wann der nicht ganz ernst gemeinte Doomsday für abgesagt erklärt wird? Unklar.

Gaming-Lobby pocht auf steuerliche Förderung

Ohnehin blickt das Gros der Entwickler eher träumerisch auf Meldungen über Milliardenumsätze. Denn: Nur rund fünf Prozent des Umsatzes in Deutschland werden auch von deutschen Studios erwirtschaftet. Die Big Player produzieren in Übersee.

Fakt ist: In anderen Nationen wie Kanada, den USA oder Australien sind staatlich garantierte Förderungen für die kosten- und zeitintensive Game-Entwicklung längst normal. Ein solcher Mechanismus fehlt in Deutschland - obwohl ihn die schwarz-rote Koalition im Koalitionsvertrag zugesagt hat. Darin heißt es:

Games sind ein Kulturgut und Innovationstreiber, daher wollen wir den Gamestandort durch steuerliche Anreize […] fördern. „ Koalitionsvertrag der schwarz-roten Koalition

„Top Eleven“, „Scorn“, „Golf Club: Wasteland“: Erfolgreiche Games – entwickelt in Serbien. Die Branche wächst rasant und wird international sichtbar. Wir zeigen, was hinter dem Aufschwung steckt. 18.05.2026 | 3:05 min

Die Gaming-Lobby wird nicht müde, darauf hinzuweisen, dass die Bundesregierung dieses Versprechen bislang noch nicht eingelöst hat. Die wiederum kann darauf verweisen, dass durchaus mehr gefördert wird: Ab 2026 stehen jährlich bis zu 125 Millionen Euro Steuergelder in Form von (gedeckelten) Fördertöpfen bereit.

Viel zu besprechen also zwischen der Wirtschaft und der Games-Bundesministerin Dorothee Bär (CSU) sowie dem Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD), die die Messe heute eröffnen. Im Übrigen ist mit Frank-Walter Steinmeier erstmals ein Bundespräsident zu Besuch.

Stiehlt GTA 6 der Gamescom die Show?

Abgesagt hat in diesem Jahr hingegen der entscheidende Publisher - und nicht nur das. Im November bringt Rockstar Games die seit Jahren mit Hochspannung erwartete Fortsetzung von Grand Theft Auto (GTA) heraus. Die Vorverkaufszahlen bezeichneten die Verantwortlichen kürzlich als "beispiellos".

Für Fans der Videospielserie "Grand Theft Auto" hat das Warten bald ein Ende. Ab dem 25. Juni startet der Vorverkauf von "GTA 6" für Konsolen. Das Spiel soll am 19. November erscheinen. 18.06.2026 | 0:26 min

Doch einen GTA-6-Stand sucht man auf der weltweit größten Gaming-Messe vergeblich. Stattdessen gewährt Rockstar Games online einen ersten, ausführlichen Blick in das Spiel: am Donnerstagabend in einem Streaming-Event bei Netflix. "Das ist natürlich kein Zufall, sondern sehr bewusst", stellt Petra Fröhlich vom Online-Nachrichtenmagazin GamesWirtschaft klar.

Mindestens am Donnerstag und am Freitag werden alle über Grand Theft Auto 6 reden - und sehr wahrscheinlich auch an den Tagen danach. Über ein Spiel, das in Köln gar nicht gezeigt wird. „ Petra Fröhlich, GamesWirtschaft

"So gesehen könnte GTA 6 der Gamescom durchaus die Show stehlen", sagt Fröhlich.

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