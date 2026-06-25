  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

GTA 6 vorbestellbar: Die Messlatte könnte nicht höher hängen

Vorbestellungen möglich:GTA 6: Die Messlatte könnte nicht höher hängen

andreas-garbe

von Andreas Garbe

|

Ab heute kann GTA 6 vorbestellt werden, das wohl am gespanntesten erwartete Spiel seit Jahren. Damit wird es wohl tatsächlich im November erscheinen. Die Erwartungen sind enorm.

Das offizielle Cover-Artwork wurde erst jetzt veröffentlicht und folgt der Designsprache voriger Teile. Deutlich erkennbar, dass Miami Schauplatz des Spiels ist, auch wenn die Stadt in der GTA-Welt schon immer das Pseudonym Vice City trägt.

Das offizielle Cover-Artwork wurde erst jetzt veröffentlicht und folgt der Designsprache voriger Teile.

Quelle: Rockstar Games / Take-Two

Die Millionen Fans von Grand Theft Auto atmen heute auf: Ab sofort können sie den sechsten Teil der Videospielserie vorbestellen. Der ist ab rund 80 US-Dollar zu haben - in Deutschland ab rund 80 Euro. Das ist zwar etwas mehr als die meisten Videospiele bislang, aber es war Schlimmeres erwartet worden.

Außerdem ist mit dem Startschuss für Vorbestellungen eine erneute Verschiebung des Veröffentlichungstermins nahezu ausgeschlossen. Denn einige Vorbesteller müssen jetzt bereits Geld hinterlegen. Der 19. November ist damit so gut wie in Stein gemeißelt.

Ein sommerliches Werbebild für das neue Videospiel GTA6 von Rockstar Games. Eine Frau sitzt auf einer Autohaube und hat ihren Arm um einen Mann vor sich gelegt.

Für Fans der Videospielserie "Grand Theft Auto" hat das Warten bald ein Ende.

18.06.2026 | 0:26 min

GTA 6 könnte größter Spiele-Launch aller Zeiten werden

Wer dem Hype nicht bereits folgt, mag die Tragweite dieser Meldung nicht nachvollziehen. Aber das kann schnell vermittelt werden. GTA 6 wird mit Sicherheit der größte Launch eines Unterhaltungsproduktes bisher - weltweit und ganz egal ob Videospiel, Kinofilm oder Musikalbum - und es wird mehrere Rekorde brechen.

Laut verschiedenen Medienberichten hat die US-Investmentbank Piper Sandler berechnet, dass der Entwickler Rockstar Games allein am ersten Verkaufstag 45 Millionen Einheiten verkaufen könnte - eine recht gewagte These. Das wäre nämlich ein Umsatz von deutlich mehr als dreieinhalb Milliarden US-Dollar innerhalb von 24 Stunden.

viedeospiel-tipps-juni-andreas-garbe-

Für Ungeduldige: ZDF-Gamingexperte Andreas Garbe stellt die Videospieltipps im Juni vor.

23.06.2026 | 3:07 min

Konkurrenz macht Platz für GTA 6

Aber selbst wenn es nur ein Viertel dieser Summe wäre, würde das Spiel immer noch den laut Guinness-Buch bisherigen Rekordhalter vom Thron stoßen und der heißt - Überraschung! - GTA 5, 2013 erschienen. Der aktuelle Hype ist so riesig, dass andere Hersteller die Veröffentlichungstermine ihrer Spiele an den Start von GTA 6 anpassen, um bloß aus dem Fahrwasser des Mega-Blockbusters zu verschwinden.

Seit etwas mehr als einem halben Jahr steht der 19. November fest und zwischen Oktober 2026 und Februar 2027 erscheint so gut wie kein anderer Blockbuster. Gamer haben schließlich nur begrenzt Geld und Zeit. Dazu kommt, dass GTA 6 von einer Marketingkampagne flankiert werden dürfte, die ihresgleichen suchen wird.

Protagonist Jason Duval mit zwei ganz entscheidenden Zutaten der GTA-Serie: Waffen und Fahrzeuge. Beides kann der Spieler wie Briefmarken sammeln.

Protagonist Jason Duval mit zwei ganz entscheidenden Zutaten der GTA-Serie: Waffen und Fahrzeugen. Beides kann der Spieler wie Briefmarken sammeln.

Quelle: Rockstar Games / Take-Two

Die Kehrseite des Hypes

Für den Hersteller Rockstar Games und den Mutterkonzern Take-Two hat das aber auch Nachteile. Die Messlatte hängt unter der Decke, wenn nicht gar darüber. Es ist quasi garantiert, dass GTA 6 ein gutes Spiel werden wird. Hunderte Menschen arbeiten seit vielen Jahren intensiv daran. Erwartet wird aber ein in vielfacher Hinsicht exzellentes Spiel mit zahlreichen Innovationen.

Und hier geht es nicht nur um die Erwartungen der Gamer und der Presse, sondern auch die der Investoren. Seit Bekanntgabe der Vorbestellungen spielt der Aktienkurs von Take-Two verrückt, so wie bei nahezu jeder Ankündigung zu dem Titel.

Ein vergleichbares Spiel wurde erst 2020 nach einem riesigen Hype massiv abgestraft: "Cyberpunk 2077" lief zum Launch auf älteren Konsolen schlecht bis katastrophal. Auf aktuellen Systemen war die Performance dagegen absolut akzeptabel. Trotzdem trafen Spott und Häme das Spiel grundsätzlich. Auch die Aktie des Studios brach kurz nach dem Verkaufsstart ein und hat sich bis heute nicht erholt.

Das Titelbild des Videospiels GTA 6 mit Erscheinungs-Ankündigung, wobei das Veröffentlichungs-Datum verpixelt ist, da es verschoben wurde.

Rückblick: Im Sommer 2025 wurde der Release von GTA 6 erneut verschoben. Die Folge: Milliardenverluste beim Hersteller und Frust bei Fans. ZDFheute live analysiert.

07.11.2025 | 23:18 min

Rockstar spielt auf Sicherheit

Das allerdings kann Rockstar mit GTA 6 kaum passieren. Schon seit etlichen Jahren erscheinen die Spiele erst einmal nur auf den jeweils aktuellen Konsolen PlayStation und Xbox. Denn dann wissen die Entwickler genau, für welche Hardware sie das Spiel programmieren. In den Konsolen stecken quasi immer die gleichen Komponenten.

Eine PC-Version kommt erst nach langer Pause, wenn das Spiel an sich fertig ist und man sich darauf konzentrieren kann, es in aller Ruhe zu übertragen. Denn ein PC kann eine nahezu unendliche Anzahl von Kombinationen aus Motherboard und CPU, Grafikkarte und Speicherelementen enthalten. Das ist ungleich aufwändiger und braucht eben Zeit.

Vertrauen weckt auch der Blick auf das jüngste Spiel von Rockstar Games. "Red Dead Redemption 2" von 2018 ist so etwas wie GTA im Wilden Westen, setzte Maßstäbe für das Genre und erntete Bestwertungen. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass Grand Theft Auto VI die in schwindelerregende Höhen gehypte Messlatte tatsächlich überspringt.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Über dieses Thema berichtete die heute Xpress am 18.06.2026 um 19:07 Uhr.
Thema
Gaming

Mehr zu Gaming

  1. Das offizielle Cover-Artwork wurde erst jetzt veröffentlicht und folgt der Designsprache voriger Teile. Deutlich erkennbar, dass Miami Schauplatz des Spiels ist, auch wenn die Stadt in der GTA-Welt schon immer das Pseudonym Vice City trägt.

    Vorbestellungen möglich:GTA 6: Die Messlatte könnte nicht höher hängen

    von Andreas Garbe
    mit Video0:26
  2. Im neuen 007-Spiel ist Schauspieler Patrick Gibson der junge James Bond

    Videospiele-Tipps im Juni:FIFA enttäuscht, Bond und Batman überzeugen

    von Andreas Garbe
    mit Video3:07
  3. Eine Szene aus "Grand Theft Auto VI"

    Rockstar Games veröffentlicht Termin:"GTA 6": Vorbestellungen ab nächster Woche möglich

    mit Video0:26
  4. Ein sommerliches Werbebild für das neue Videospiel GTA6 von Rockstar Games. Eine Frau sitzt auf einer Autohaube und hat ihren Arm um einen Mann vor sich gelegt.

    13 Jahre nach GTA V:GTA VI: Vorverkaufsstart angekündigt

    Video0:26