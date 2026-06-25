GTA 6 vorbestellbar: Die Messlatte könnte nicht höher hängen

Ab heute kann GTA 6 vorbestellt werden, das wohl am gespanntesten erwartete Spiel seit Jahren. Damit wird es wohl tatsächlich im November erscheinen. Die Erwartungen sind enorm.

Das offizielle Cover-Artwork wurde erst jetzt veröffentlicht und folgt der Designsprache voriger Teile. Quelle: Rockstar Games / Take-Two

Die Millionen Fans von Grand Theft Auto atmen heute auf: Ab sofort können sie den sechsten Teil der Videospielserie vorbestellen. Der ist ab rund 80 US-Dollar zu haben - in Deutschland ab rund 80 Euro. Das ist zwar etwas mehr als die meisten Videospiele bislang, aber es war Schlimmeres erwartet worden.

Außerdem ist mit dem Startschuss für Vorbestellungen eine erneute Verschiebung des Veröffentlichungstermins nahezu ausgeschlossen. Denn einige Vorbesteller müssen jetzt bereits Geld hinterlegen. Der 19. November ist damit so gut wie in Stein gemeißelt.

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GTA 6 könnte größter Spiele-Launch aller Zeiten werden

Wer dem Hype nicht bereits folgt, mag die Tragweite dieser Meldung nicht nachvollziehen. Aber das kann schnell vermittelt werden. GTA 6 wird mit Sicherheit der größte Launch eines Unterhaltungsproduktes bisher - weltweit und ganz egal ob Videospiel, Kinofilm oder Musikalbum - und es wird mehrere Rekorde brechen.

Laut verschiedenen Medienberichten hat die US-Investmentbank Piper Sandler berechnet, dass der Entwickler Rockstar Games allein am ersten Verkaufstag 45 Millionen Einheiten verkaufen könnte - eine recht gewagte These. Das wäre nämlich ein Umsatz von deutlich mehr als dreieinhalb Milliarden US-Dollar innerhalb von 24 Stunden.

Was ist Grand Theft Auto für ein Genre? Das Genre wird meist als "Open World Sandbox" bezeichnet. Der erste Teil dieses Begriffs bezieht sich auf eine sehr große Spielfläche, eine offene Welt also, die fast ab Anfang frei bereist werden kann; lebendig, abwechslungsreich und voller versteckter Details.



Unter Sandbox (deutsch: Sandkasten) versteht man Elemente aus der Spielmechanik, also letztlich das, was man in der Welt tun kann, um diese zu verändern oder anders zu erleben. In der Metapher des Sandkastens wären das Eimer und Schaufel. Und auch hier bietet GTA viel Freiheit. Was sind die Inhalte der Serie? Der Begriff "Grand Theft Auto" ist ein Straftatbestand in den USA und heißt übersetzt in etwa: Autodiebstahl im großen Stil. Die Protagonisten der Serie sind meist dazu verdammt, sich als Kriminelle durchzuschlagen. Missionen des Spiels enthalten Raub, Erpressung, Drogenhandel, Entführung oder Mord. Allerdings ist GTA schon immer Satire und letztlich ein kritischer Blick auf die US-amerikanische Gesellschaft, besonders auf die relativ freie Verfügbarkeit von Waffen, auf die soziale Ungerechtigkeit und auf die Oberflächlichkeit der Menschen. Was ist von GTA 6 bereits bekannt? GTA 5 war das erste Spiel der Serie mit mehreren Protagonisten. GTA 6 erzählt die Story eines Pärchens, Jason und Lucia, die beide auf die schiefe Bahn geraten und so etwas wie eine moderne Version von Bonnie und Clyde sind. Durch einen Zufall geraten sie in den Strudel einer großen Verschwörung. 2022 hackte sich ein minderjähriger Brite in die Computer des Entwicklerstudios und veröffentlichte 90 Clips aus dem Spiel. Es sind also leider auch etliche Spoiler im Umlauf. Warum ist GTA so umstritten? GTA lässt dem Spieler viele Freiheiten und spielt auch bewusst mit dessen Skrupeln. Wer möchte, kann ganz harmlos Eis verkaufen oder Taxi fahren. Wer sich aber bewusst für Gewalt entscheidet, kann auch Unschuldige drangsalieren und umbringen. So wurde GTA für Kritiker zum Paradebeispiel exzessiver virtueller Gewalt. Allerdings sind nahezu alle Teile auch erst ab 18 Jahren frei und eben als Satire zu verstehen.

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Konkurrenz macht Platz für GTA 6

Aber selbst wenn es nur ein Viertel dieser Summe wäre, würde das Spiel immer noch den laut Guinness-Buch bisherigen Rekordhalter vom Thron stoßen und der heißt - Überraschung! - GTA 5, 2013 erschienen. Der aktuelle Hype ist so riesig, dass andere Hersteller die Veröffentlichungstermine ihrer Spiele an den Start von GTA 6 anpassen, um bloß aus dem Fahrwasser des Mega-Blockbusters zu verschwinden.

Seit etwas mehr als einem halben Jahr steht der 19. November fest und zwischen Oktober 2026 und Februar 2027 erscheint so gut wie kein anderer Blockbuster. Gamer haben schließlich nur begrenzt Geld und Zeit. Dazu kommt, dass GTA 6 von einer Marketingkampagne flankiert werden dürfte, die ihresgleichen suchen wird.

Protagonist Jason Duval mit zwei ganz entscheidenden Zutaten der GTA-Serie: Waffen und Fahrzeugen. Beides kann der Spieler wie Briefmarken sammeln. Quelle: Rockstar Games / Take-Two

Die Kehrseite des Hypes

Für den Hersteller Rockstar Games und den Mutterkonzern Take-Two hat das aber auch Nachteile. Die Messlatte hängt unter der Decke, wenn nicht gar darüber. Es ist quasi garantiert, dass GTA 6 ein gutes Spiel werden wird. Hunderte Menschen arbeiten seit vielen Jahren intensiv daran. Erwartet wird aber ein in vielfacher Hinsicht exzellentes Spiel mit zahlreichen Innovationen.

Und hier geht es nicht nur um die Erwartungen der Gamer und der Presse, sondern auch die der Investoren. Seit Bekanntgabe der Vorbestellungen spielt der Aktienkurs von Take-Two verrückt, so wie bei nahezu jeder Ankündigung zu dem Titel.

Ein vergleichbares Spiel wurde erst 2020 nach einem riesigen Hype massiv abgestraft: "Cyberpunk 2077" lief zum Launch auf älteren Konsolen schlecht bis katastrophal. Auf aktuellen Systemen war die Performance dagegen absolut akzeptabel. Trotzdem trafen Spott und Häme das Spiel grundsätzlich. Auch die Aktie des Studios brach kurz nach dem Verkaufsstart ein und hat sich bis heute nicht erholt.

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Rockstar spielt auf Sicherheit

Das allerdings kann Rockstar mit GTA 6 kaum passieren. Schon seit etlichen Jahren erscheinen die Spiele erst einmal nur auf den jeweils aktuellen Konsolen PlayStation und Xbox. Denn dann wissen die Entwickler genau, für welche Hardware sie das Spiel programmieren. In den Konsolen stecken quasi immer die gleichen Komponenten.

Eine PC-Version kommt erst nach langer Pause, wenn das Spiel an sich fertig ist und man sich darauf konzentrieren kann, es in aller Ruhe zu übertragen. Denn ein PC kann eine nahezu unendliche Anzahl von Kombinationen aus Motherboard und CPU, Grafikkarte und Speicherelementen enthalten. Das ist ungleich aufwändiger und braucht eben Zeit.

Vertrauen weckt auch der Blick auf das jüngste Spiel von Rockstar Games. "Red Dead Redemption 2" von 2018 ist so etwas wie GTA im Wilden Westen, setzte Maßstäbe für das Genre und erntete Bestwertungen. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass Grand Theft Auto VI die in schwindelerregende Höhen gehypte Messlatte tatsächlich überspringt.

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