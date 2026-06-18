"GTA 6": Rockstar Games veröffentlicht Vorbestellungstermin

"Grand Theft Auto" zählt zu den erfolgreichsten Videospielen aller Zeiten. Fans können sich nach langem Warten auf einen neuen Teil freuen - und schon nächste Woche vorbestellen.

Für Fans der Videospielserie "Grand Theft Auto" hat das Warten bald ein Ende. Ab dem 25. Juni startet der Vorverkauf von "GTA 6" für Konsolen. Das Spiel soll am 19. November erscheinen. 18.06.2026 | 0:26 min

Nach mehr als einem Jahrzehnt werden sich Videospieler in einer Woche das nächste Game aus der "GTA"-Reihe vorbestellen können. Die Entwicklerfirma Rockstar Games kündigte den Start der Vorbestellungen für "Grand Theft Auto VI" für den 25. Juni an. Das Actionspiel soll nach mehrfacher Verzögerung am 19. November erscheinen.

GTA 6: Großes Interesse schon vor Veröffentlichung

Das große Interesse potenzieller Käufer signalisiert schon jetzt, dass es eines der erfolgreichsten Spiele der Branchengeschichte werden könnte. Die Spieler mussten lange warten: Der vorherige Titel der Reihe kam im Jahr 2013 heraus.

Die Verzögerung von GTA 6 sorgte für Milliardenverluste beim Hersteller und Frust bei Fans. ZDFheute live analysiert. 07.11.2025 | 23:18 min

"GTA VI" soll zunächst nur für die Spielekonsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. PC-Spieler hingegen werden sich noch gedulden müssen. Angaben zum Preis für "GTA IV" machte Rockstar Games, das zum in New York ansässigen Spielepublisher Take-Two Interactive gehört, am Donnerstag nicht. Analysten rechnen mit einem Verkaufspreis von etwa 80 Dollar (umgerechnet derzeit knapp 70 Euro).

Teuerstes Videospiel der Geschichte

Mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar dürfte "GTA VI" das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden. Der Vorgänger hatte sich seit 2013 mehr als 200 Millionen Mal verkauft.

1996 wurde das erste Pokémon-Videospiel veröffentlicht. Seitdem haben die kleinen Monster die Welt im Sturm erobert. 27.02.2026 | 1:23 min

"Grand Theft Auto" ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Schauplatz von "Grand Theft Auto VI" soll eine fiktive Version der US-Metropole Miami sein. In den bisher veröffentlichten Trailern kommen rasante Autofahrten, schnelle Motorboote, Strände, Waffen und Krokodile vor.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.