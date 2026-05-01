Videospiele: Von Retro-Look bis neue Vision - die Tipps im Mai

Sie überzeugen vor allem durch visuelle Vielfalt: ZDF-Gamingexperte Andreas Garbe stellt drei neue Gaming-Tipps im Mai vor. 30.04.2026 | 3:42 min

Es gibt Videospiele, die fallen vor allem wegen ihres ungewöhnlichen Looks auf. Besonders reizvoll scheint mir dabei, auf einen Stil zu setzen, der deutlich älter als das Medium Games ist. So mischen sich dann erst im Nachhinein zwei Zutaten, die nie parallel existierten.

Aktuelles Beispiel: Max Fleischer, Ub Iwerks oder Walt Disney prägten den Stil früher Zeichentrick-Filme rund 40 Jahre vor den ersten kommerziellen Videospielen.

Früher Zeichentrick: Unbeschwert und überzeichnet

Der Stil ist vor allem unbeschwert und - im wahrsten Wortsinne - überzeichnet. Tiere und Pflanzen, aber auch Objekte wie Kleidungsstücke, Munition, die Sonne oder Wolken werden großzügig anthropomorphisiert, bekommen also ein Gesicht und werden zu Protagonisten.

Und nichts und niemand steht still: Übertriebene Bewegungsabfolgen werden oft geloopt, Emotionen in Mimik und Gestik überdeutlich dargestellt. Dieser Stil verschwand, als Zeichentrick subtiler und komplexer wurde, über simple Figuren wie "Steamboat Willie" oder "Betty Boop" hinauswuchs. Vielleicht gibt es auch deshalb nur wenige Games, die sich dieser doch recht eigenwilligen Darstellung bedienen.

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Am bekanntesten ist "Cuphead" von 2017, ein knallhartes Jump'n-Run-Spiel, das zum Kritikerliebling und Kassenschlager wurde. Dabei erschien "Bendy and the Ink Machine" schon ein halbes Jahr früher, verkaufte sich aber eher mäßig. Erst im August 2025 setzte mit "Toyland Tussle" ein weiterer Titel auf diesen Stil und blieb ebenfalls unter dem Radar der meisten Gamer.

"Mouse - P.I. for hire": Eine Prise Roger Rabbit

Nun macht "Mouse - P.I. for hire" Furore und das nicht ohne Grund. Dieses Spiel setzt nämlich besonders konsequent auf den oben genannten Stil. Er dient nämlich nicht nur als reine Verpackung, sondern ist auch inhaltlich motiviert. "Mouse" ist nämlich ein "Hardboiled" oder "Gumshoe Detective" Krimi; ein Genre, das wir am ehesten aus Persiflagen wie "Tote tragen keine Karos", "Falsches Spiel mit Roger Rabbit" oder zum Teil auch aus "Die Nackte Kanone" kennen. Und eben dieses Genre passt bei "Mouse - P.I. for hire" ganz wunderbar zu der visuellen Darstellung früher Zeichentrickfilme.

In dem Shooter erledige ich böse Buben mit meiner Mauser Pistole, anderen Waffen oder meinen Fäusten. Manchmal bleibt von den Gegnern nur ein Häufchen Asche mit blinzelnden Augen übrig. Quelle: Playside Studios

Das Spiel ist komplett in Schwarz-Weiß gehalten. Ich spiele den Privatdetektiv Jack Pepper, eine Zeichentrick-Maus, die mir den Verlauf der Geschichte in theatralischer Ich-Erzähler-Stimme schildert. Es geht um einen Vermissten-Fall, aber schnell merke ich, dass da viel mehr dahintersteckt. Letztlich ist "Mouse - P.I. for hire" ein Shooter und diese Mechanik ist sogar eher generisch umgesetzt.

Detail und Liebe stecken dagegen in allen anderen Aspekten. Ich muss auch investigativ tätig werden, Hinweise finden und Indizien miteinander verknüpfen. Und wer möchte, kann Kratzer im Filmmaterial und Unschärfe aktivieren, um den Look noch authentischer zu gestalten. Sehr schön auch die zahlreichen Anspielungen auf Film-Klassiker wie "Frankenstein Junior".

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"Pragmata": Endstation Mond

Das Weltraum-Action-Abenteuer "Pragmata" ist äußerlich so ganz anders: nahezu fotorealistische Grafiken, eine bis ins Detail konsequent gestaltete Raumstation und das überragende Industrie-Design ist in jedem Fahrzeug, jeder Waffe und jedem Raumanzug präsent. Wie bei "Mouse" scheinen aber auch hier Gameplay, Story, Figuren und visuelle Darstellung wie aus einem Guss.

Ich steuere den Astronauten Hugh auf einer menschenleeren Mondstation, der aufklären muss, was hier passiert ist. Mir hilft Diana, ein Androide in Mädchen-Gestalt, die huckepack auf meinem Rücken sitzt. In Kämpfen schießt Hugh, während sich Diana in deren Systeme hackt und sie schwächt.

Visueller Rollentausch: Hugh ist ein Mensch in einem Raumanzug versteckt und Diana ist ein Androide in Mädchengestalt. Quelle: Capcom

Hacken funktioniert so: Ich bewege einen Cursor durch ein Raster auf eine Endposition, entweder direkt oder über den Umweg verschiedener Bonusfelder. Diese kosten mich Zeit und Aufmerksamkeit, schwächen die Gegner dafür aber deutlich mehr. Ich schieße und knobele also gleichzeitig. Eine Herausforderung, die viel Spaß macht. Die Grafikqualität ist überragend. Vor allem aber fesselt die Story, die durch gut geschriebene Dialoge in einer exzellenten deutschen Synchron-Fassung transportiert wird. Ein beeindruckender Science-Fiction-Blockbuster.

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"Of Pawns and Kings": 30 Jahre in Entwicklung

"Of Pawns and Kings" ist aus ganz anderen Gründen sehr bemerkenswert. Das Spiel mit seiner ungewöhnlichen Story und eigenwilligen Darstellung ist die Vision eines einzelnen Entwicklers aus Münster. Die ersten Ideen und Skizzen sind inzwischen rund 30 Jahre alt. Das Spiel war natürlich mal mehr und mal weniger in Arbeit, aber Ingo Stuckenbrock hat es nun nahezu im Alleingang fertiggestellt. Dabei hat er vor längerer Zeit eine weit gediehene Version des Spiels noch einmal verworfen und visuell fast von vorn angefangen.

Jede Ecke der Fantasiewelt in „Of Pawns and Kings“ steckt voller Detail. Auch der Geschichte ist anzumerken, dass dieses Spiel lange gereift und eine Herzensangelegenheit ist. Quelle: monkey mac jones adventures UG

Das Spiel ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure in einer Fantasiewelt. Ohne Zeitnot erkunde ich Räume, finde Gegenstände, kombiniere und benutze diese und löse Rätsel. Das kann auch mal länger dauern. Ich steuere den jungen Nik, der seinen Großvater sucht, dabei über mysteriöse Zusammenhänge stolpert und von Unbekannten verfolgt wird.

Der Grafikstil ist sehr opulent und fast barock überfrachtet. Es ist ein wirklich ungewöhnliches Spiel und fühlt sich fast ein wenig roh an, aber im positiven Sinne. Es erinnert mich stark an die großartige "Zork"-Serie, vor allem "Return to Zork" ist ein passender Vergleich. Auch für Fans von "Monkey Island" oder "Myst" eine klare Empfehlung.

Videospiele-Tipps im Mai: Plattformen und Kosten "Mouse – P.I. for hire" ist ein Action-Detektiv-Spiel im Stil früher Zeichentrickfilme. Es ist für PC und alle drei Konsolen erschienen, kostet rund 30 Euro und ist freigegeben ab 16 Jahren.

"Pragmata" ist ein High-Tech Action-Abenteuer im All. Es ist für PC und alle drei Konsolen erhältlich, kostet circa 60 Euro, frei ab zwölf Jahren.

"Of Pawns and Kings" ist ein klassisches Point-and-Click Abenteuer und die leidenschaftliche Vision eines einzelnen Entwicklers. Es erscheint zunächst einmal nur für PC, kostet knapp 40 Euro und ist ab zwölf Jahren empfohlen. Eine verbindliche Alterseinstufung der USK steht noch aus.