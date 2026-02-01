Videospiele-Tipps im Februar: Peers of Pagonia, Cairn, MIO

2026 beginnt mit Spielen von kleineren Firmen mit schmaleren Budgets, dafür aber originellen Ideen: "Pioneers of Pagonia", "Cairn" und "MIO: Memories in Orbit" - die Gaming-Tipps.

Die Computerspielserie "Die Siedler" ist zwar nicht zu verwechseln mit dem Brettspiel "Die Siedler von Catan", ist allerdings eine weitere deutsche Erfolgsgeschichte.

1993 erschien der erste Teil, entwickelt von Volker Wertich und vertrieben durch Blue Byte in Mülheim an der Ruhr. Das Computermuseum Heinz Nixdorf Museumsforum stuft dieses Game als "den ersten deutschen Computerspiel-Klassiker" ein. Seitdem erschienen zahlreiche Nachfolger; insgesamt verkaufte sich die Serie mehr als zehn Millionen Mal.

Ziel des Spiels ist es, eine Zivilisation aufzubauen. Bezeichnend für "Die Siedler" ist das Wort "wuselig": Denn die drolligen Figuren wuseln geschäftig durch die Landschaft, bauen Gebäude oder gehen auf Jagd.

"Die Siedler": Ein Klassiker liegt auf Eis

Doch dieser Stern deutscher Videospielgeschichte ist verblasst. Seit 2001 gehört die Marke zum französischen Konzern Ubisoft. Und in den vergangenen 15 Jahren hat dieser nur einen neuen Teil veröffentlicht: "Die Siedler - Neue Allianzen" erschien 2023 und gilt als das schwächste Spiel der Serie.

Ubisoft hat 2025 sein Tafelsilber - die Serien "Assassin’s Creed", "Rainbow Six" und "Far Cry" - in eine Tochterfirma ausgelagert, an der der chinesische Megakonzern Tencent einen Anteil von mehr als 25 Prozent hält.

Nun wurde detailliert dargelegt, wie der ganze Konzern umstrukturiert werden soll. In den Plänen fanden selbst apokryphe Serien wie "Rayman" und "Beyond Good & Evil" Erwähnung; nur von "Die Siedler" war in dem Dokument keine Rede.

Ubisoft scheint diese Marke bis auf Weiteres begraben zu haben.

"Pioneers of Pagonia": heimlicher Nachfolger

Gut, dass jetzt mit "Pioneers of Pagonia" ein heimlicher Nachfolger erschienen ist. Hinter diesem Projekt steht nämlich eben jener Volker Wertich, der die Siedler-Serie erfunden hat und seit Jahren ein eigenes Studio in Ingelheim mit gerade mal 20 Leuten betreibt.

Sein neues Spiel setzt nicht komplett auf das "Siedler"-Rezept, aber der Geist ist derselbe: Es wird gebaut, geforscht, gehamstert und expandiert. Und das gleich mehrfach nacheinander. Denn als Spieler steuere ich eine Gruppe schiffsbrüchiger Abenteurer und baue die erste Siedlung nur, um ihr Schiff wieder seetüchtig zu bekommen. Dann geht es auf zu neuen Ufern und ich baue eine neue Siedlung. Abwechslung ist also eingebaut.

Das Spiel ist einsteigerfreundlich, bietet aber auch viel Detailtiefe. Die Bevölkerung wächst schnell auf Hunderte wuselige Bewohner. Nostalgie pur für alle "Siedler"-Fans.

"Cairn": Ästhetisches Kletterspiel

Das Kletterspiel "Cairn" eines kleinen französischen Studios will hoch hinaus. Es schafft den Spagat, das Klettern gleichzeitig realistisch umzusetzen, aber auch simpel zu halten.

Ich bewege meine linke Hand auf eine sichere Position und bestätige mit Knopfdruck. Es folgt meine rechte Hand, der linke Fuß, der rechte Fuß, dann wieder von vorn. Ich achte dabei auf Vorsprünge und Ritzen, die mir Halt geben.

Ich kann Haken einschlagen, um mich zu sichern und Kräfte zu tanken, habe aber nur eine bestimmte Anzahl dabei. Ich muss also jeden Abschnitt meines Aufstiegs möglichst gut vorab planen.

Ziel des Spiels ist es, als erster Mensch einen bestimmten Berg zu erklimmen. Das Ganze macht schnell sehr süchtig und immens viel Spaß - auch die bezaubernde Grafik im Comic-Stil und die spannende Story um die ambitionierte Protagonistin. Ein Geheimtipp, auch für alle, die nicht im realen Leben klettern.

"MIO: Memories in Orbit": gechillte Action

Auch der dritte Tipp stammt von einem kleinen Studio mit um die 20 Entwicklern. In "MIO: Memories in Orbit" steuere ich einen Roboter durch ein verlassenes Raumschiff, das ich vor der bevorstehenden Zerstörung retten muss.

Dazu muss ich herausfinden, was mit dem Raumschiff passiert ist und wie ich dorthin gekommen bin. Es geht also um Erinnerungen, die ich entdecken muss.

Ich treffe dabei auf freundlich gesonnene Maschinen, andere aber greifen mich an. Ich muss also viel springen und kämpfen. Auf meiner Reise sammele ich Rohstoffe, mit denen ich meine Ausrüstung verbessern kann.

Es ist letztlich ein Geschicklichkeitsspiel, aber die ästhetische Comic-Welt, untermalt mit elektronischer Chill-out-Musik machen "MIO: Memories in Orbit" zu einem entspannenden Erlebnis. Ein Spiel zum Runterkommen.

