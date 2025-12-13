Die Gaming-Neuheiten im Dezember bringen Abwechslung und Diversität: Eine neue Heldin, ein großes deutsches Spiel und ein gesellschaftskritisches Abenteuer - die Videospiele-Tipps.

Die Kopfgeldjägerin Samus Aran ist die wohl erste richtige Heldin in einem Videospiel überhaupt. Sie ist die Hauptfigur der "Metroid"-Reihe, die Science-Fiction, Wissenschaft und Action verbindet und deren Geschichte 1986 auf der NES-Konsole von Nintendo begann. Dass in der klobigen Rüstung eine Frau steckt, war die große Überraschung, die erst ganz am Ende des Spiels verraten wurde.

Einerseits war das ein sehr fortschrittlicher Twist für ein Action-Spiel, das inzwischen fast 40 Jahre alt ist. Zuvor waren weibliche Hauptfiguren selten und meist sehr klischeehaft dargestellt, wie etwa Ms. Pac-Man mit Make-up und Schleife. Soldatinnen waren sie schon gar nicht.

Andererseits gilt derselbe Titel auch als sexistisch, da die schnellsten Spieler damit belohnt wurden, dass Samus am Ende aus ihrer Rüstung trat und nur im Bikini zu sehen war. Ähnlich ambivalent verhält es sich mit Lara Croft aus der "Tomb Raider"-Serie, die zehn Jahre später erstmals erschien. Auch sie war eine starke und selbstbewusste Heldin, deren digitale Oberweite (Körbchengröße D) von männlichen Entwicklern in ein Tank Top gestopft wurde; dazu trug sie Hot Pants. Denkbar unpassend für eine Action-Archäologin.

"Metroidvania" - ein eigenes Genre

Unstrittig ist, dass das Gameplay von "Metroid" 1986 revolutionär war. Einen Plattformer mit Action-Adventure-Elementen hatte es in dieser Form noch nicht gegeben. Kurz darauf erschien das Vampirjäger-Spiel "Castlevania" und setzte auf ein ähnliches Rezept. Diese frühen Spiele waren so prägend, dass man auch heutzutage noch von dem Subgenre "Metroidvania" spricht.

Nun ist mit "Metroid Prime 4: Beyond" der vierte Teil einer Spin-Off-Reihe für die Nintendo Switch erschienen, die anderes Gameplay bietet. Ich erlebe das Spielgeschehen aus der Sicht von Samus Aran; in einem sogenannten First-Person-Shooter, in Deutschland meist Ego-Shooter genannt. Und wie die Vorgänger glänzt das Spiel mit einer sehr lebendigen, außerirdischen Welt, voller Überreste einer uralten Zivilisation.

Diese Überreste, die Flora und Fauna, alle technischen Geräte und Personen kann ich scannen und dadurch eine große Datenbank vervollständigen. Vor allem lerne ich auf diese Weise, wie ich meine Gegner am effektivsten angreifen kann und bekomme Hintergründe zu der Geschichte.

Gelungene Mischung aus alt und neu

Als Samus bin ich auf einem fremden Planeten gestrandet und muss ein mächtiges Artefakt finden, das von bösen Mächten gestohlen wurde. Schritt für Schritt verbessere ich meine Waffen und Ausrüstung, kann damit neue Areale erreichen, mich wie ein Igel in einen Ball verwandeln oder eine weitläufige Wüste mit einem Motorrad erkunden. Allein schon das Sound-Design der Serie ist legendär. Mehr noch als zuvor ist dieser Teil der Reihe mit Anspielungen auf die Filmreihe "Alien" gespickt, besonders sichtbar am Design.

An der großen, offenen Wüste, von der aus ich in die enger gebauten Eis- oder Lavawelten verzweigen kann, scheiden sich die Geister. Ich habe sie als willkommene Abwechslung zu dem Nahkampf von Raum zu Raum erlebt. Lediglich der erste Boss-Gegner war mir zu langatmig und frustrierend. Insgesamt ist das Spiel aber eine gelungene Mischung aus vertrauten Elementen der Serie und innovativen Akzenten.

"Anno 117": Blockbuster aus Deutschland

Die meisten Blockbuster-Spiele, die ich hier vorstellen darf, werden in Ostasien, Nordamerika oder dem europäischen Ausland entwickelt. Aus Deutschland kommen meist kleinere Produktionen. "Anno 117: Pax Romana" ist da eine große Ausnahme. Das Aufbau-Strategie-Spiel im römischen Reich der Antike wurde in Mainz entwickelt.

Ich bin ein junger Praetor - so etwas wie ein Magistrat - und muss aus dem Nichts eine blühende Stadt schaffen, auf Geheiß des Kaisers. Ich baue Wohngebäude und Infrastruktur, sorge für genügend Ressourcen wie Holz und später Lehm für Ziegel und sollte dabei auch die Wünsche der Bevölkerung nach Brot und Spielen nicht vernachlässigen.

Das Volk fordert jedoch genauso Sicherheit: Neben der Ziegelbrennerei möchte niemand wohnen, wegen Brandgefahr. "Anno 117" ist relativ einsteigerfreundlich, weil der Kaiser in frühen Notlagen finanziell aushilft und ich auch einen klugen Berater habe. Schritt für Schritt wächst meine Zivilisation, aber auch die Ansprüche des Volkes.

"The Outer Worlds 2": Tiefen und Untiefen

"The Outer Worlds 2" ist ein Action-Rollenspiel in den Tiefen des Weltraums und den Untiefen einer korrupten Gesellschaft. Ich spiele einen Regierungsagenten, der in der weit entfernten Weltraum-Kolonie Arcadia Risse im Raum-Zeit-Kontinuum erforschen muss. Doch in Arcadia geben Megakonzerne und totalitäre Regime den Ton an, die ich größtenteils bekämpfen muss.

Die Welt ist retro-futuristisch: Die ferne Zukunft erinnert also in Teilen an unsere Vergangenheit, mit Handrädern und Kurbeln statt Schaltern, mit Dampfmaschinen und Röhrenfernsehern. Das alles weitgehend im "Art Deco"-Stil. Die Serie stammt unverkennbar von den Erfindern der "Fallout-Spiele", ist aber auch von "BioShock" und der Zeichentrickserie "Futurama" inspiriert.