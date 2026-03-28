Videospiele-Tipps: Star Trek - und Gaming-Horror aus Schweden

Deutsche Studios machen "Star Trek: Voyager" interaktiv und veröffentlichen ein Rätselspiel auf Augenhöhe mit "Portal" - dazu eine Portion Horror aus Schweden. Die Gaming-Tipps.

Vom Rätselspiel "Chromagun 2" bis zu "Star Trek: Voyager - Across the Unknown" und dem düsteren "Reanimal": Andreas Garbe stellt drei neue Gaming-Tipps vor. 25.03.2026 | 3:06 min

Fast hätte man den Eindruck gewinnen können, dass deutsche Videospiel-Studios nicht mit großen Film- oder TV-Lizenzen umgehen können. "Der Herr der Ringe: Gollum" von Daedalic aus Hamburg erschien im Mai 2023 und fiel bei Kritikern und Kunden komplett durch. Als Reaktion schloss der französische Konzern, zu dem Daedalic gehört, die Entwicklungsabteilung. Seitdem verlegt die deutsche Firma nur noch Spiele, die andere Studios entwickeln.

Gaming-Tipps: "Star Trek: Voyager" - Griff nach den Sternen

Das neueste Spiel, das Daedalic verlegt, ist das Gegenbeispiel und greift wortwörtlich nach den Sternen. Das kleine Studio gameXcite, ebenfalls aus Hamburg, hat nach zweieinhalb Jahren Entwicklung "Star Trek: Voyager - Across the Unknown" veröffentlicht und erntet dafür auch international viel Lob. Dabei hat das Studio aktuell gerade mal 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat bislang nur Smartphone- und Browserspiele veröffentlicht.

Umso erstaunlicher, dass so ein Indie-Studio aus Deutschland die Chefetage von Paramount, Lizenzinhaber von Star Trek, überzeugen konnte, dieses Spiel überhaupt entwickeln zu dürfen. Doch der US-Mediengigant sagte zu. Studiochef Patrick Streppel ist schließlich ein echter Fan der Serie, also ein sogenannter Trekkie. Und die Leidenschaft für Star Trek ist dem Spiel auch anzumerken.

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Voyager war eine Kult-Serie der Neunziger und die erlebe ich im Spiel interaktiv als Captain Kathryn Janeway. Das Spiel beginnt mit derselben Handlung wie im Fernsehen, nämlich mit der Doppelfolge "Der Fürsorger" und einem schwer beschädigten Raumschiff. Doch ich kann von Anfang an andere Entscheidungen treffen und von der TV-Serie Schritt für Schritt abweichen.

Statt Action ist vielmehr Besonnenheit und eine kluge Strategie gefragt. Ich muss ständig Prioritäten setzen: Möchte ich eher die Quartiere der Crew reparieren, die weitgehend auf den Gängen schläft, oder sorge ich lieber dafür, dass die Replikatoren vernünftiges Essen ausspucken?

Die Ansicht des Schiffes ist dabei ein schematischer Längsschnitt. Ich kann einzelne Räume vergrößern, dort dem Personal bei der Arbeit zusehen und mir Zahlen und Fakten dazu anzeigen lassen.

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Alles recht technisch, aber genau dafür steht Star Trek auch größtenteils. Ich muss Ressourcen beschaffen und verteilen, kann Personalentscheidungen treffen und agiere entweder diplomatischer oder kämpferischer. Ich stelle Landungsteams zusammen und treffe auf alle bekannten Gesichter der Serie. Ob ich aber auch Lieutenant Harry Kim befördern kann, verraten wir hier nicht.

"Chromagun 2": Gelungene "Portal"-Hommage

Unser zweiter Tipp ist ein ebenso beeindruckendes Spiel aus Deutschland. Es ist zwar kein Lizenzspiel, aber eine deutliche Hommage an "Portal", eine der beliebtesten Serien der Games-Geschichte und eine denkbar hohe Messlatte.

Wie in "Portal" spiele ich auch in "Chromagun 2: Dye Hard" in der Ich-Perspektive, bin in sterilen Versuchsanstalten gefangen und werde von einer Künstlichen Intelligenz dazu gezwungen, Rätsel zu lösen, bevor sich die Tür zum nächsten Raum öffnet.

Statt einer Portal-Gun habe ich hier allerdings eine Farbkanone. Ich muss Kugeln und Felder mit Farbe beschießen und auch Farben mischen, damit die Kugeln dann von entsprechend gefärbten Feldern angezogen werden. So steuere ich die Kugeln durch Labyrinthe und schließlich auf Schalter, um die Tür zum nächsten Raum zu öffnen. Eine echt knifflige, clevere und unterhaltsame Hommage, die sich vor dem Original nicht verstecken muss.

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"Reanimal": Grotesker Horror

"Reanimal" ist das neueste Spiel der schwedischen Erfinder der "Little Nightmares"-Serie und deutlich verstörender. Ein kleines Geschwister-Paar ist auf der Flucht vor grotesken Horror-Gestalten in einer düsteren Albtraum-Welt und muss entkommen.

Ich steuere eines der Kinder und muss schleichen, fliehen oder die Welt erkunden und Gegenstände kombinieren. Regelmäßig sind die Geschwister aufeinander angewiesen.

Wahlweise kann ich das Spiel auch im Koop-Modus, also mit einer zweiten Person spielen. Bei einigen wirklich furchteinflößenden und beklemmenden Szenen ist alleine spielen sowieso nur für Leute mit harten Nerven.

Videospiele-Tipps im März: Plattformen und Kosten "Star Trek: Voyager - Across the Unknown" ist ein deutsches Strategie-Spiel, basierend auf der beliebten Science-Fiction-Serie. Es ist für PC und alle drei Konsolen erschienen, kostet circa 32 Euro, frei ab 12 Jahren.

"Chromagun 2: Dye Hard" ist ein charmantes und cleveres Rätselspiel aus Deutschland in der Ich-Perspektive. Erhältlich für PC und alle drei Konsolen, für knapp 20 Euro, ab 6 Jahren.

"Reanimal" ist ein Horror-Abenteuer von den Machern der "Little Nightmares"-Serie und nichts für schwache Nerven. Für PC und alle drei Konsolen erschienen, für knapp 40 Euro, frei ab 18 Jahren.