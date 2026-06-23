Videospiele: James Bond, FIFA und Batman - die Tipps im Juni

Neustart für James Bond nach seinem Filmtod, Comeback für die FIFA-Videospiele nach 30 Jahren EA Sports und ein altbewährter Lego Batman - die Gaming-Tipps.

ZDF-Gamingexperte Andreas Garbe stellt dieses Mal den offiziellen FIFA-Videospielnachfolger "FIFA World Cup Launch Edition" vor. Außerdem hat er einen Kinoagenten und einen Superhelden im Miniformat dabei. 23.06.2026 | 3:07 min

James Bond ist tot. Er starb am 28. September 2021 in der Royal Albert Hall in London. Dort nämlich war Premiere des 25. offiziellen Bond-Films "Keine Zeit zu sterben" und den überlebt Agent 007 nicht. Entgegen der Behauptung im Titel findet er doch noch Zeit dafür; ganz am Ende des Films und zum ersten Mal in der Geschichte der britischen Kultfigur.

Sein Tod markiert naturgemäß einen Wechsel beim Bond-Darsteller, aber auch bei der kreativen Kontrolle über die Serie. Seit dem Streifen "James Bond - 007 jagt Dr. No" aus dem Jahr 1962 hatte die Produktionsfirma Eon Productions die Zügel in der Hand. Ab dem 26. offiziellen Bond-Film, der wohl erst 2028 erscheint, gibt nun Amazon den Ton an. Und der US-Konzern bestimmt, wer der neue Bond-Darsteller werden soll. Das ist aktuell noch nicht bekannt.

Der neue James Bond: Patrick Gibson

Dabei könnte man schon sagen, dass der irische Schauspieler Patrick Gibson den Staffelstab übernimmt. Denn während die Fan-Community auf Neuigkeiten zum neuen Bond-Film wartet, ist die Figur bereits wiederauferstanden - in einem Videospiel. "007: First Light" erzählt, wie der junge James Bond ein Doppel-Null-Agent wird, mit viel Action, aber auch Nuancen und einem beeindruckenden Star-Aufgebot.

An der Seite von Gibson spielen der Schauspieler Lennie James ("Snatch - Schweine und Diamanten", "The Walking Dead") und der Musiker Lenny Kravitz. heute.de war bei der Premiere des Spiels in London dabei. Sie fand in den ehrwürdigen Hallen der britischen Film-Akademie BAFTA statt. Ein klares Signal, dass "First Light" weit mehr als nur ein Action-Spiel sein soll.

Im neuen 007-Spiel ist Schauspieler Patrick Gibson der junge James Bond. Lennie James, bekannt aus „The Walking Dead“, spielt seinen strengen Ausbilder. Quelle: IO Interactive / Amazon

Lennie James: "Feinfühligkeit eines Films"

"Es war deren Ambition, etwas anderes mit diesem Videospiel zu versuchen und nicht einfach die Story und die Action separat zu betrachten", lobt James im Interview mit heute.de das dänische Entwicklungsstudio IO Interactive, bislang bekannt für die "Hitman"-Serie.

Hier ergab sich eine Möglichkeit, die Feinfühligkeit eines Films in ein Videospiel zu übertragen. „ Lennie James, britischer Schauspieler

Natürlich werden auch alle bekannten Zutaten der Kino-Serie übertragen: Technik-Spielereien aus dem Q-Labor, ein extravaganter Lebensstil und allerlei Bösewichte, die 007 souverän beseitigen muss. Dazu natürlich viele ikonische Dialogzeilen - geschüttelt, nicht gerührt. Gibson erklärt, wie man als James Bond damit umgeht. "Diese Zeilen haben ein gewisses Gewicht und werden erwartet. Aber du musst das ausblenden und dich so fühlen, als wäre es das erste Mal, dass Deine Figur sie erlebt; als wäre es ganz alltäglich, einen Martini zu bestellen."

Für Fans der Videospielserie "Grand Theft Auto" hat das Warten bald ein Ende. Ab dem 25. Juni startet der Vorverkauf von "GTA 6" für Konsolen. Das Spiel soll am 19. November erscheinen. 18.06.2026 | 0:26 min

In kürzester Zeit zu James Bond werden

Mit derselben Leichtigkeit schafft "007: First Light" es auch, dem Spieler eine komplexe Steuerung so schnell beizubringen, dass jeder in kürzester Zeit zu James Bond wird. Eine hervorragende und frische Umsetzung einer altehrwürdigen Filmserie.

An diesem rundum gelungenen 007-Spiel beteiligt war auch das kalifornische Studio Delphi Interactive. Dieses hat vor allem die Lizenzverhandlungen geführt, während das Spiel in Dänemark und England entwickelt wurde. Zeitgleich hat Delphi selbst ein ganz anderes Projekt auf den Markt gebracht, das aber überraschend bescheiden ausgefallen ist.

ZDF-Gamingexperte Andreas Garbe stellt das Action-Detektivspiel "Mouse - P.I. for hire", das Hightech-Weltallabenteuer "Pragmata" und das Point-and-Click-Fantasiespiel "Of Pawns and Kings" vor. 30.04.2026 | 3:42 min

Neues FIFA-Spiel: Netflix statt EA

Es dürfte keine längere Zusammenarbeit in der Videospielbranche gegeben haben, als die zwischen dem Weltfußballverband FIFA und Electronic Arts, bzw. deren Sportsparte EA Sports. Von 1993 bis 2022 erschienen 30 Spiele, also jedes Jahr eines. Dann lief der Vertrag aus und wurde nicht erneuert. EA Sports führt die Serie seitdem unter dem Namen Sports FC fort, mit wenig Veränderungen. Und die FIFA fand nach einer Pause einen neuen Partner in Netflix, die dann Delphi Interactive das offizielle Videospiel zur WM entwickeln ließen.

"FIFA World Cup Launch Edition" ist nur über Netflix spielbar; auf bestimmten Fernsehgeräten direkt in der App oder auf einem PC im Browser. Überraschender ist, dass bis zu vier Spieler das Geschehen per Smartphone steuern, also ohne physische Tasten. Ich tippe für einen Pass und wische für einen Torschuss. Dazu gibt es natürlich noch komplexere Bewegungen und Tricks. Aber die Steuerung ist grundsätzlich deutlich weniger präzise als bei den Vorgängern, die mit richtigen Controllern gespielt wurden.

Das neue FIFA-Videospiel kommt ohne Knöpfe aus und wird von bis zu vier Spielern mit Smartphones gesteuert - leider. Quelle: Netflix / FIFA

Keine Simulation mit Details, Spieltiefe oder Anspruch

Das Spiel wird gestreamt - kein Wunder bei Netflix. Das sorgt aber dafür, dass die Grafiken je nach Internetgeschwindigkeit recht bescheiden aussehen können. Die ersten Schwierigkeitsgrade kommen nur für Kleinkinder in Frage und der deutsche Kommentar ist regelrecht eine Katastrophe. Ein Tor zum 1:1 wird als "erneuter Ausgleich" bezeichnet, in einem Spiel wird jedes meiner drei Tore mit den exakt selben Sätzen kommentiert und manchmal brechen diese auch mitten im Satz ab.

Immerhin: das Spiel soll eine "Beta" sein; es wird also noch daran gefeilt. Den Start der WM wollte die FIFA nicht dafür verschieben, also schickte sie ein unfertiges Game hinkend auf den Platz. Aber auch, wenn noch nachgebessert wird: Zielgruppe sind nun Einsteiger. "FIFA World Cup Launch Edition" lässt Details, Spieltiefe und Anspruch vermissen. Eine Simulation ist das nicht mehr für mich. Und ich bin sicher: kein Nationalspieler und keine Nationalspielerin wird dieses Game länger als drei Minuten anfassen.

"Top Eleven", "Scorn", "Golf Club: Wasteland": Erfolgreiche Games - entwickelt in Serbien. Die Branche wächst rasant und wird international sichtbar. Wir zeigen, was hinter dem Aufschwung steckt. 18.05.2026 | 3:05 min

Batman als Lego-Figur

Während James Bond meine Erwartungen übertrifft und mich die FIFA enttäuscht zurücklässt, ist der gute alte Batman einfach nur solide. "Lego Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" ist die bewährte Rezeptur der Lego-Lizenzspiele in Bestform: Eine getreue Umsetzung des Stoffes, aber alles durch die gelben Figuren niedlicher dargestellt, mit viel Charme und Humor.

Die Story beginnt wie bei 007 ganz von vorne: ich muss erst einmal zum Dunklen Ritter werden. Dabei durchlebe ich mehrere Settings, an Kinofilme von den Achtzigern bis in die Gegenwart angelehnt. Nach den ersten Kapiteln kann ich in Gotham City frei herumlaufen, -fahren und -gleiten. Und es gibt in der Stadt unzählige liebevolle Details und Missionen zu entdecken.

Nach den ersten Kapiteln kann Batman Gotham City frei erkunden und dabei überall Menschen in Not und liebevolle Details entdecken. Quelle: Warner Bros. Games / DC

Videospiele-Tipps im Juni: Plattformen und Kosten "007: First Light": Das neue Bond-Game ist eine rundum gelungene Umsetzung und Origin Story. Es ist für PC und bald für alle drei Konsolen erhältlich, ab 70 Euro und frei ab 16 Jahren.

"FIFA World Cup Launch Edition": Ein kurzweiliger Partyspaß für alle, die noch nie ein Fußball-Videospiel gespielt haben. "FIFA World Cup Launch Edition" ist nur über die Netflix-App oder deren Webseite spielbar, im regulären Abonnement enthalten, ohne Altersbeschränkung.

"Lego Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters": Ein äußerst charmantes und detailverliebtes Spiel mit dem Dunklen Ritter in Lego-gelb. "Lego Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" ist für PC und bald für alle drei Konsolen erhältlich, ab 70 Euro und frei ab 12 Jahren.