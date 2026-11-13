GTA 6: Zum Start wollen viele Urlaub nehmen

"GTA 6" wirft seine Schatten voraus: In Deutschland haben mehr Beschäftigte für den Erscheinungstag Urlaub beantragt als sonst üblich. Ein anderes Land sticht noch mehr hervor.

Viele Menschen wollen am Erscheinungstag des Computerspiels GTA 6 zocken statt arbeiten: Daten zeigen, dass 38 Prozent mehr Menschen Urlaub beantragt haben als im Jahr zuvor. 13.11.2026 | 0:46 min

Der Hype um das Computerspiel "Grand Theft Auto VI" wird immer größer: Die Vorab-Download-Phase von "GTA 6" sorgt bei den Telekommunikationsunternehmen Vodafone, 1&1 und der Deutschen Telekom für spürbar mehr Datenverkehr. Analysten von J.P. Morgan zufolge könnte das Spiel die erfolgreichste Markteinführung in der Geschichte der Videospiele werden. Und jetzt wird bekannt: Am Erscheinungstag wollen offenbar etliche Menschen Urlaub nehmen.

Eine Datenauswertung des Personalsoftware-Anbieters Personio zeigt, dass für den 19. November - kommenden Donnerstag - bereits jetzt 38 Prozent mehr Beschäftigte in Deutschland Urlaub eingetragen haben als am selben Tag in den Vorjahren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in München verwaltet nach eigenen Angaben die Daten von 1,6 Millionen Beschäftigten in ganz Europa. Ausgewertet wurden anonymisierte Urlaubsbuchungen im Vergleich zu den Jahren 2024 und 2025. Es könnten noch weitere hinzukommen.

Für Fans der Videospielserie "Grand Theft Auto" hat das Warten bald ein Ende. Schon der Vorverkauf im Sommer sorgte für Furore. 18.06.2026 | 0:26 min

Verlängertes Wochenende lockt

Einige Beschäftigte scheinen den Daten von Personio zufolge ihr Wochenende verlängern zu wollen. Neben dem Erscheinungstag würden auch am Mittwoch und Freitag mehr Anträge auf freie Zeit verzeichnet als im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor. Am stärksten zeige sich der Effekt aber am Erscheinungstag selbst.

Am deutlichsten zeige sich der Anstieg von Urlaubsanträgen in Großbritannien. In der Schweiz falle er moderater aus und in Spanien sei er nicht festzustellen.

"GTA" von Rockstar Games ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Der Vorgänger erschien 2013 und hat sich seitdem mehr als 200 Millionen Mal verkauft. "GTA 6" dürfte mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden.

Was ist Grand Theft Auto für ein Genre? Das Genre wird meist als "Open World Sandbox" bezeichnet. Der erste Teil dieses Begriffs bezieht sich auf eine sehr große Spielfläche, eine offene Welt also, die fast ab Anfang frei bereist werden kann; lebendig, abwechslungsreich und voller versteckter Details.



Unter Sandbox (deutsch: Sandkasten) versteht man Elemente aus der Spielmechanik, also letztlich das, was man in der Welt tun kann, um diese zu verändern oder anders zu erleben. In der Metapher des Sandkastens wären das Eimer und Schaufel. Und auch hier bietet GTA viel Freiheit. Was sind die Inhalte der Serie? Der Begriff "Grand Theft Auto" ist ein Straftatbestand in den USA und heißt übersetzt in etwa: Autodiebstahl im großen Stil. Die Protagonisten der Serie sind meist dazu verdammt, sich als Kriminelle durchzuschlagen. Missionen des Spiels enthalten Raub, Erpressung, Drogenhandel, Entführung oder Mord. Allerdings ist GTA schon immer Satire und letztlich ein kritischer Blick auf die US-amerikanische Gesellschaft, besonders auf die relativ freie Verfügbarkeit von Waffen, auf die soziale Ungerechtigkeit und auf die Oberflächlichkeit der Menschen. Was ist von GTA 6 bereits bekannt? GTA 5 war das erste Spiel der Serie mit mehreren Protagonisten. GTA 6 erzählt die Story eines Pärchens, Jason und Lucia, die beide auf die schiefe Bahn geraten und so etwas wie eine moderne Version von Bonnie und Clyde sind. Durch einen Zufall geraten sie in den Strudel einer großen Verschwörung. 2022 hackte sich ein minderjähriger Brite in die Computer des Entwicklerstudios und veröffentlichte 90 Clips aus dem Spiel. Es sind also leider auch etliche Spoiler im Umlauf. Warum ist GTA so umstritten? GTA lässt dem Spieler viele Freiheiten und spielt auch bewusst mit dessen Skrupeln. Wer möchte, kann ganz harmlos Eis verkaufen oder Taxi fahren. Wer sich aber bewusst für Gewalt entscheidet, kann auch Unschuldige drangsalieren und umbringen. So wurde GTA für Kritiker zum Paradebeispiel exzessiver virtueller Gewalt. Allerdings sind nahezu alle Teile auch erst ab 18 Jahren frei und eben als Satire zu verstehen.

Quelle: dpa, Reuters