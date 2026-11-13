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GTA 6: Zum Start wollen viele Urlaub nehmen

Datenauswertung zu Gaming-Hype:Für neues "GTA"-Spiel wollen sich viele Urlaub nehmen

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"GTA 6" wirft seine Schatten voraus: In Deutschland haben mehr Beschäftigte für den Erscheinungstag Urlaub beantragt als sonst üblich. Ein anderes Land sticht noch mehr hervor.

Werbeplakat an einem Gebäude für GTA VI

Viele Menschen wollen am Erscheinungstag des Computerspiels GTA 6 zocken statt arbeiten: Daten zeigen, dass 38 Prozent mehr Menschen Urlaub beantragt haben als im Jahr zuvor.

13.11.2026 | 0:46 min

Der Hype um das Computerspiel "Grand Theft Auto VI" wird immer größer: Die Vorab-Download-Phase von "GTA 6" sorgt bei den Telekommunikationsunternehmen Vodafone, 1&1 und der Deutschen Telekom für spürbar mehr Datenverkehr. Analysten von J.P. Morgan zufolge könnte das Spiel die erfolgreichste Markteinführung in der Geschichte der Videospiele werden. Und jetzt wird bekannt: Am Erscheinungstag wollen offenbar etliche Menschen Urlaub nehmen.

Eine Datenauswertung des Personalsoftware-Anbieters Personio zeigt, dass für den 19. November - kommenden Donnerstag - bereits jetzt 38 Prozent mehr Beschäftigte in Deutschland Urlaub eingetragen haben als am selben Tag in den Vorjahren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in München verwaltet nach eigenen Angaben die Daten von 1,6 Millionen Beschäftigten in ganz Europa. Ausgewertet wurden anonymisierte Urlaubsbuchungen im Vergleich zu den Jahren 2024 und 2025. Es könnten noch weitere hinzukommen.

Ein sommerliches Werbebild für das neue Videospiel GTA6 von Rockstar Games. Eine Frau sitzt auf einer Autohaube und hat ihren Arm um einen Mann vor sich gelegt.

Für Fans der Videospielserie "Grand Theft Auto" hat das Warten bald ein Ende. Schon der Vorverkauf im Sommer sorgte für Furore.

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Verlängertes Wochenende lockt

Einige Beschäftigte scheinen den Daten von Personio zufolge ihr Wochenende verlängern zu wollen. Neben dem Erscheinungstag würden auch am Mittwoch und Freitag mehr Anträge auf freie Zeit verzeichnet als im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor. Am stärksten zeige sich der Effekt aber am Erscheinungstag selbst.

Am deutlichsten zeige sich der Anstieg von Urlaubsanträgen in Großbritannien. In der Schweiz falle er moderater aus und in Spanien sei er nicht festzustellen.

"GTA" von Rockstar Games ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Der Vorgänger erschien 2013 und hat sich seitdem mehr als 200 Millionen Mal verkauft. "GTA 6" dürfte mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden.

Quelle: dpa, Reuters
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 13.11.2026 um 19:06 Uhr.

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