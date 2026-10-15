"Monowave" spielt mit Gefühlen, "Minecraft Dungeons 2" bietet Abenteuer in der bekannten Pixel-Welt und "Fire Emblem: Fortune's Weave" ist ein schnörkelloses RPG: die Gaming-Tipps.

Wer an Videospiele aus Südkorea denkt, der denkt vermutlich an aufwändige Produktionen wie "PUBG", "Guild Wars" oder "Maple Story". Doch Südkorea hat auch eine Indie-Szene und "Monowave" ist das beste Beispiel dafür.

Die Entwicklung des Spiels begann vor zwei Jahren, während Gwonyeong Lim und zwei Mitstreiter noch im Studium steckten. 2025 gewannen sie mit "Monowave" den Preis für das beste Studenten-Indie-Game auf der Taipei Game Show in Taiwan. Erst im Februar bekamen sie ihren Abschluss, gründeten ihr Studio offiziell und waren im August natürlich auch auf der Gamescom in Köln.

"Monowave": gemischte Gefühle

Vermutlich hatten sie bei diesen gewagten Schritten gemischte Gefühle und genau darum geht es in dem Spiel. Ich werde zu einem neugeborenen Wächtergeist namens Mono, der eine Fantasiewelt wieder in Einklang bringen muss.

Im koreanischen Indie-Spiel "Monowave" besitzt der Wächtergeist Mono unterschiedliche Fähigkeiten, je nach Stimmungslage. Ist er fröhlich, verfärbt er sich gelb und kann höher springen. Quelle: Studio BBB / Phoenixx Inc.

Die vier Emotionen Ärger, Furcht, Freude und Trauer wurden aus dem sogenannten Prismabaum gestohlen, der Harmonie und Stabilität garantierte. Als Wächtergeist muss ich dieses emotionale Equilibrium wiederherstellen. Dazu muss ich Dutzende Level überstehen.

Mono muss verschiedene Emotionen von anderen Kreaturen oder speziellen Pflanzen übernehmen. Wird er froh, färbt er sich gelb und kann aus Freude höher springen, erreicht so höhere Vorsprünge. Ist er traurig, wird er lila und kann sich durch enge Spalten hindurchzwängen.

Die Gamescom 2026 in Köln: Zur Eröffnung kam erstmals Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er hob die Bedeutung von Games für die Demokratie hervor. 28.08.2026 | 6:54 min

Ein Zoo aus bunten Strichfiguren

In komplexeren Levels muss ich auch andere Kreaturen beeinflussen, damit sie etwa in Rage eine Hecke niederbrennen, die mir im Weg war, oder mich als fröhliches Krokodil in die Luft katapultieren.

Die Kreaturen sind alle simple Strichfiguren, die ein wenig an das italienische Zeichentrickmännchen "La Linea" erinnern bzw. an Videospiele wie "Pac-Pix" oder "Vib-Ribbon". Trotzdem können einige Level schon mal unübersichtlich werden. Und selbst mit dem einfachsten Schwierigkeitsgrad wird es auch mal knifflig. Für solche Situationen gibt es einen exzellenten Hilfsmodus, der anzeigt, an welchem Punkt es weitergeht.

"Fire Emblem: Fortune’s Weave": Taktik statt Grafik

Apropos weitergehen: Auch für die S-Klasse der Strategie-Rollenspiele geht es weiter. Die "Fire Emblem"-Serie geht in die 18. Runde, Spin-offs nicht mitgerechnet. "Fortune's Weave" ist nur für Switch 2 und nicht für die Vorgänger-Konsole erschienen, obwohl das dem Spiel nicht wirklich anzusehen ist; die Grafiken sind kaum beeindruckend.

Trotzdem sind Fans und Kritik gleichermaßen begeistert. Insgesamt hat es sogar minimal bessere Bewertungen als das großartige "Monster Hunter Wilds" bekommen. Dabei ist Letzteres auf der viel leistungsstärkeren PlayStation 5 erschienen und wie ein Kinofilm inszeniert. Aber bei japanischen Rollenspielen kommt es letztlich auf andere Werte an.

Typisch für ein Strategie-Rollenspiel: Die Kämpfe in "Fire Emblem: Fortune’s Weave" sind nicht nur rundenbasiert, sondern ich muss Einheiten auch taktisch klug auf einer Art Schachbrett bewegen. Quelle: Nintendo

"Fire Emblem: Fortune's Weave" ist selbst für dieses Genre sehr umfangreich. Ich schlüpfe in verschiedene Rollen zu verschiedenen Zeitpunkten in der Story, um am Ende den Dämonengott Balor zu besiegen. Aushängeschild sind die Kämpfe, die typisch für japanische Rollenspiele immer noch rundenbasiert sind, aber zusätzlich ein taktisches Element bieten. Denn ich muss während der Kämpfe meine Figuren auf einer Art Schachbrett klug positionieren - deshalb auch die Bezeichnung Strategie-Rollenspiel.

"Minecraft Dungeons 2": eine neue Dimension

Auch "Minecraft Dungeons 2" enthält Rollenspiel-Elemente, aber letztlich spielt es sich fast wie ein sogenanntes Hack and Slay Game, also wie ein "Diablo" oder "Dynasty Warriors". Ich blicke von schräg oben auf die Welt, erkunde große Landschaften, muss etliche der bösen Illager bekämpfen und so die Welt vor der Zerstörung retten.

"Minecraft Dungeons 2" führt erstmal die bunte und mysteriöse Sift-Dimension ein, die in zukünftigen Updates auch im Hauptspiel vorkommen soll. Quelle: Microsoft

Dungeons ist zwar nur ein Ableger des seit gut 15 Jahren äußerst beliebten Hauptspiels. Doch es führt erstmals die bunte und mysteriöse Sift-Dimension ein, die im kommenden Jahr dann auch in dem Hauptspiel auftauchen soll.

Der neue Teil verbessert einige Schwachstellen von "Minecraft Dungeons" aus dem Jahr 2020. Es gibt mehr Speicherpunkte und ich muss nicht ganz so stur von A nach B trotten, sondern kann die großen Landschaften freier erkunden.

Videospiele-Tipps im Oktober 2026

"Monowave" Ein durchaus charmantes und bezauberndes Indie-Spiel aus Südkorea: "Monowave" gibt es für PC und bald für alle drei aktuellen Konsolen, kostet 9 Euro, ohne Altersbeschränkung. "Fire Emblem: Fortune's Weave" Das Strategie-Rollenspiel par excellence bietet viel Dialog, viel Story und viele Kämpfe: "Fire Emblem: Fortune's Weave" ist für die neue Switch-Konsole erschienen, ab 70 Euro und frei ab 12 Jahren. "Minecraft Dungeons 2" Bunte Action in der Minecraft-Welt: "Minecraft Dungeons 2" ist für PC und alle drei aktuellen Konsolen erhältlich, ab 30 Euro, frei ab 12 Jahren.

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