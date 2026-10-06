Die Frankfurter Buchmesse 2026 zeigt, wie Geschichten heute erzählt, verbreitet und erlebt werden. Von Büchern über Podcasts bis hin zu KI und Games. Was Besucher erwartet.

Was man zur Frankfurter Buchmesse 2026 wissen muss

Was ist bei der Frankfurter Buchmesse 2026 geboten? Quelle: dpa / Boris Roessler

Die Frankfurter Buchmesse gilt als einer der wichtigsten Treffpunkte der internationalen Buchbranche. 2026 geht es hier längst nicht mehr nur um gedruckte Bücher, sondern auch um Hörbücher, Podcasts, Games, Social Media und Künstliche Intelligenz. Wie finden Geschichten heute ihr Publikum und wie werden sie künftig erzählt?

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Warum ist die Buchmesse noch relevant?

Wer glaubt, die Frankfurter Buchmesse sei nur ein Treffen für Verlage und Buchhändler, unterschätzt ihre Bedeutung. Bücher konkurrieren heute mit Streamingdiensten, Social-Media-Plattformen, Podcasts und Computerspielen um Aufmerksamkeit.

Auf der Buchmesse, die vom 7. bis 11. Oktober stattfindet, werden internationale Rechte gehandelt, neue Trends identifiziert und Debatten über die Zukunft des Lesens geführt. Sie zeigt damit nicht nur, welche Bücher erscheinen, sondern auch, wie Geschichten künftig erzählt, vermarktet und konsumiert werden.

Was sind die aktuellen Trends?

Der wohl auffälligste Trend der Branche heißt derzeit Romantasy, also die Mischung aus Fantasy und Liebesgeschichte. Was vor wenigen Jahren noch als Nischengenre galt, prägt inzwischen Bestsellerlisten und soziale Netzwerke wie TikTok. Reihen wie "Fourth Wing" von Rebecca Yarros oder die Bücher von Sarah J. Maas haben weltweit Millionen Leserinnen und Leser erreicht und eine eigene Fan-Kultur entstehen lassen.

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Die Frankfurter Buchmesse reagiert darauf mit einer eigenen Community Stage für Romance, Fantasy, New Adult und Popkultur. Dort treten unter anderem Erfolgsautorinnen wie Julia Dippel, Ayla Dade und Anna Benning auf. Zudem wird 2026 erstmals der RABBIT Romantasy Award auf der Buchmesse verliehen.

Gleichzeitig bleibt ein Klassiker des Buchmarkts stark: Krimis und Thriller. Das Interesse an True Crime hat in den vergangenen Jahren zusätzlich zugenommen. Die Messe greift diesen Trend mit Veranstaltungen rund um Kriminalfälle, Hörspiele und interaktive Formate auf.

Hören statt lesen?

Auch Hörbücher und Podcasts wachsen weiter. Mit "Frankfurt Audio" baut die Messe ihr Audio-Angebot 2026 deutlich aus. In zwei Hallenbereichen dreht sich alles um Hörbücher, Podcasts und neue Audiotechnologien. Besucher können neue Produktionen entdecken, Live-Podcasts erleben oder bei einer Silent-Hörbuch-Disco in aktuelle Titel hineinhören.

Zu den prominentesten Gästen zählen Sebastian Fitzek, Caroline Wahl und Jan Weiler, die ihre aktuellen Hörbuchproduktionen vorstellen. Fans von Harry Potter können im nachgebildeten Hogwarts-Express Platz nehmen und Sprecherinnen und Sprecher der neuen Hörbuchproduktion kennenlernen.

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Welche Debatten bestimmen die Messe?

Das Thema KI und ihre Auswirkungen auf die Buch- und Medienbranche gehört zu den wichtigsten Debatten der Frankfurter Buchmesse 2026. Diskutiert wird unter anderem, wie Künstliche Intelligenz im Verlagswesen eingesetzt werden kann, welche Rolle künstliche Stimmen bei Hörbuchproduktionen spielen und wie sich digitale Vertriebs- und Vermarktungswege verändern. Auch die Frage, welche kreativen Aufgaben künftig Menschen übernehmen und welche Technologien unterstützen können, steht im Mittelpunkt zahlreicher Veranstaltungen.

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Prominente Gäste greifen diese und andere gesellschaftliche Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven auf. Gäste wie Wolf Biermann, Robert Habeck, Gisèle Pelicot oder Volker Schlöndorff diskutieren über Demokratie, Meinungsfreiheit, gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Auswirkungen des digitalen Wandels.

Tipps für Besucher

Auffällig ist 2026 vor allem der stärkere Erlebnischarakter der Messe. Die Veranstalter haben die Publikumsbereiche neu organisiert und stärker nach Interessenwelten aufgebaut. So sollen Besucher schneller zu den Themen finden, die sie interessieren.

Infos zur Frankfurter Buchmesse 2026 Die Messe findet vom 07.10. bis 11.10.2026 statt - die ersten beiden Tage ist sie nur für Fachbesucher (07.-10. Oktober jeweils von 9 bis 18:30 Uhr, am 11. Oktober bis 17:30 Uhr) geöffnet, für Privatbesucher stehen die Tore dann auch Freitag (11 bis 18:30 Uhr), Samstag (9 bis 18:30 Uhr) und Sonntag (9 bis 17:30 Uhr) offen.

Ehrengast 2026 ist Tschechien

Es gibt etwa 3.488 Veranstaltungen rund um die Buchmesse

rund um die Buchmesse Umsatz des deutschen Buchmarkts: 9,619 Milliarden Euro (2025)

238.000 Besucherinnen und Besucher (2025)

Zu den neuen Angeboten gehört die Matsuri Stage mit Manga-, Anime- und Popkulturprogrammen. Dort treten Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland und Japan auf, Cosplayer präsentieren ihre Kostüme und Fans können an Zeichen- und Mitmachaktionen teilnehmen.

Neu ist außerdem eine Trading-Card-Area für Sammelkartenfans. Hier können Besucher Turniere spielen, neue Kartenspiele ausprobieren oder an Wettbewerben teilnehmen. Auch der Games-Bereich wird ausgebaut und zeigt, wie eng Literatur und Gaming inzwischen miteinander verbunden sind.

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Im Bereich für Kinder- und Jugendmedien gibt es zahlreiche Lesungen und Mitmachangebote. So können Kinder mit Rolf Zuckowski singen, mit Ingolf Lück die Welt von "Nuno Nasenbär" entdecken oder bei einem neuen Exit-Spiel zur Hörspielreihe "Die drei ???" selbst Detektiv spielen, Hinweise sammeln und einen Fall lösen.

Wer die Buchmesse besuchen möchte, sollte Tickets möglichst frühzeitig online kaufen. Die Veranstalter setzen inzwischen stark auf den digitalen Vorverkauf. Wer bestimmte Veranstaltungen, Lesungen oder Signierstunden besuchen möchte, sollte sich zudem vorab über mögliche Zusatzkarten oder Anmeldungen informieren.

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