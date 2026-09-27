Der Grüffelo gehört zu den bekanntesten Figuren der Kinderliteratur. Nach über 20 Jahren geht die Geschichte jetzt weiter. Die Monsterfamilie bekommt neuen Besuch.

Mehr als 20 Jahre nach dem "Grüffelokind" erscheint ein neues Grüffelo-Abenteuer von Autorin Julia Donaldson und dem deutschen Illustrator Axel Scheffler. 24.09.2026 | 2:03 min

Die britische Grüffelo-Autorin Julia Donaldson und der deutsche Illustrator Axel Scheffler veröffentlichen ein neues Abenteuer aus dem "tiefen dunklen Wald".

Vor mehr als 25 Jahren veröffentlichte Donaldson mit "Der Grüffelo" das erste Buch der Reihe - das sie umgehend zu einer der erfolgreichsten Kinderbuch-Autorinnen machte: Das Buch wurde in 107 Sprachen übersetzt. 2004 folgte "Das Grüffelokind". Weltweit haben sie inzwischen mehr als 18 Millionen Bücher der Reihe verkauft.

Besonderer Besuch bei den Grüffelos

Neuer Star der Grüffelo-Familie: Die Grüffelo-Oma. Für sie soll es ein besonderes Festmahl geben. Der Weg dahin ist ein Grüffelo-und-Maus-Spiel; es gewinnt ein listiger Lieblingscharakter - aber Achtung, Spoileralarm.

"Es ist ein Fest des Geschichtenerzählens. Ich hoffe, dass die Kinder, und auch die Eltern, dieses Fest des Geschichtenerzählens genießen werden", beschreibt Julia Donaldson ihr neues Buch. Wie schon die früheren Grüffelo-Abenteuer lebt auch die neue Geschichte von Donaldsons Reimen, die besonders beim Vorlesen ihre Wirkung entfalten.

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Das Erfolgsrezept hinter dem Grüffelo

Nicht nur die lebendige Sprache macht die Bücher zu etwas Besonderem, auch die unverwechselbaren Illustrationen von Axel Scheffler. Bis zum fertigen Grüffelo brauchte es zahlreiche Entwürfe. Die Mischung aus liebenswerten und zugleich leicht furchteinflößenden Figuren macht seine Illustrationen zum Erfolg bei Millionen Kindern.

Die Grüffelo-Oma zu zeichnen war eine neue Erfahrung für Scheffler. "Ich kann ihr nicht allzu viele menschliche Attribute geben. Ein Rollator oder so wäre nicht möglich gewesen", sagte er ZDFheute. Schließlich sollte die Grüffelo Oma als solche zu erkennen sein, aber trotzdem Teil der Familie bleiben.

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Vorerst letztes Buch der Grüffelo-Reihe

Der Erfolg des Grüffelo reicht längst über die Kinderzimmer hinaus. Viele der ersten Leserinnen und Leser sind inzwischen selbst Eltern und geben die Geschichten an ihre Kinder weiter.

Mit der Grüffelo-Oma setzen Julia Donaldson und Axel Scheffler die Reihe nun mehr als 20 Jahre nach dem letzten Abenteuer fort. Ein weiteres Buch über den Grüffelo werde es wahrscheinlich nicht geben, sagten Donaldson und Scheffler. Vorerst dürfte dies also der letzte Besuch im "tiefen dunklen Wald" bleiben.

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Quelle: ZDF