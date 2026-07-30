Egal ob am Strand, zu Hause oder im Freibad - ein gutes Buch gehört dazu. Diese fünf Buchtipps bieten spannende, unterhaltsame und inspirierende Geschichten für die ganze Familie.

Lektüretipps für den Urlaub: Gesa Wegeng stellt einen hoffnungsvollen Roman über Nachbarschaft, eine sommerliche Liebesgeschichte, einen raffinierten Thriller und einen witzigen Kinderkrimi vor. 17.07.2026 | 7:50 min

Sommerferien sind die beste Zeit, um zwischen zwei Buchdeckeln zu versinken.

Diese fünf Buchtipps für jedes Alter und jeden Geschmack liefern Geschichten zum Mitfühlen und Mitfiebern, Schmunzeln und Staunen.

"Einatmen. Ausatmen" von Maxim Leo

Marlene Buchholz ist fachlich sehr gut in ihrem Job - so gut, dass sie sich auf eine Beförderung freuen darf. Der Posten der Vorstandsvorsitzenden soll ihrer sein. Allerdings gibt es auch Bedenken: Es fehle ihr an Empathie. Ein Achtsamkeitscoaching bei dem berühmten Seelenflüsterer Alex Grow soll da nachhelfen. Der hat allerdings gerade mit eigenen Problemen zu kämpfen - von denen natürlich niemand erfahren darf.

Maxim Leo erzählt von Selbstoptimierung und Selbstfürsorge, von der Suche nach dem großen Glück. Dies macht er auf sehr humorvolle Weise, ohne seine Figuren dabei vorzuführen. Ein unterhaltsamer Roman voller Ironie, Wärme und Tiefgang.

Influencer in den sozialen Medien sorgen für einen Buch-Hype, denn sie machen Bücher wieder sichtbar und attraktiv. Der Buchhandel bestätigt: Die Kundschaft wird jünger. 08.04.2026 | 6:09 min

"Kein Sommer ohne August" von Lucy Astner

Charlie ist elf Jahre alt, als sie auf August trifft. Er verbringt den Sommer bei seiner Oma, die im Ort den Buchladen führt. Es ist der erste von zwölf Sommern, in denen die zwei die besten Freunde werden und sich ineinander verlieben. Doch dann kommt der große Vertrauensbruch und Charlie flieht. Zehn Jahre haben sie keinen Kontakt mehr, bis ein Trauerfall sie erneut zueinander führt.

Dieser Roman hat alles, was ein perfektes Sommerbuch braucht. Er steckt voller Wärme, Romantik und Sehnsucht - und kommt dabei zum Glück ganz ohne Kitsch aus.

Jeanette Bauroth verlegt Bücher, die sonst niemand mehr verlegen will und gibt Geschichten damit eine zweite Chance. Sie setzt vor allem auf queere Geschichten - und trifft damit einen Nerv. 07.05.2026 | 3:38 min

"Sie war es. Sie war es nicht." von Nicci Cloke

Katie Cole arbeitet als Kellnerin in einem exklusiven Privatclub, wo Männer mit Geld und Macht einkehren. Als vier Gäste während ihrer Schicht ermordet werden, wird Katie verdächtigt, die Männer vergiftet zu haben. Sie flieht aus dem Club und als sie von der Polizei aufgegriffen wird, sagt sie, dass diese es verdient hätten. Doch macht diese Äußerung sie zur Mörderin?

Nicci Cloke erzählt diese Geschichte auf sehr raffinierte Art, aus der Perspektive von fünf Männern. Ihr Anwalt, ihr Vater, ein Journalist, ein alter Schulfreund und eine frühere Affäre - sie alle haben ein bestimmtes Bild von ihr, doch wer kennt die Wahrheit? Katie selbst schweigt. Spannend, clever, kurzweilig und erfrischend anders.

Tausende Bücher auf einem Gerät: E-Book-Reader können den Bücherschrank immens verkleinern. Doch welche E-Book-Reader sind besonders gut? Stiftung Warentest hat verschiedene Modelle getestet. 31.07.2025 | 3:49 min

"Weil sie lügt" von Caroline Seibt

Seit eineinhalb Jahren ist Annas große Schwester Juli verschwunden - und obwohl es keine Leiche gibt, wird ihr Vater wegen Mordverdachts festgenommen. Anna versucht alles, um ihre Familie zusammenzuhalten und die Unschuld ihres Vaters zu beweisen. In ihrer Verzweiflung verliert sie jedoch zunehmend den Blick dafür, was richtig und was falsch ist.

Ein gelungener Psychothriller voller Twists und Cliffhanger, der sehr dicht und temporeich erzählt ist. Eine Empfehlung für alle, die gerne in die vielschichtige Gefühls- und Gedankenwelt der Figuren eintauchen und es düster, abgründig und spannungsvoll mögen.

Ein Besuch in der Stuttgarter Stadtbibliothek zum Tag des Kinderbuchs: Hier gibt es eine Bilderbuchlandschaft und Angebote, die Lust aufs Buch wecken. 02.04.2026 | 2:36 min

"Mentha: Ein märchenhaftes Abenteuer" von Iva Procházková

Wenn Mentha sich an den Ohren zieht, kann sie sich an alles erinnern. Je fester sie zieht, desto tiefer reichen ihre Erinnerungen. Doch das ist nicht ihre einzige Gabe: Sie kann Dinge hören, die andere nicht wahrnehmen und sogar mit Tieren sprechen. Kein Wunder also, dass diese sie um Hilfe bitten. Nur wenn Mentha es schafft, die Menschen an das Gute im Leben zu erinnern, wird die Welt nicht untergehen. Ein außergewöhnliches Abenteuer beginnt.

Eine märchenhafte Geschichte für Kinder ab acht Jahren voller Mut, Zuversicht und Empathie - und mit einer ganz besonderen Heldin, die man beim Lesen direkt ins Herz schließt und auch ein bisschen bewundert.

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