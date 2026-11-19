Gamestar-Chefredakteur Heiko Klinge erklärt, wie nach 300 Stunden Zocken die Bewertung für Grand Theft Auto 6 ausfällt. Und wie Rockstar etwas schafft, was sonst niemand kann.

Neun Stunden nach dem Start in Deutschland schaut ZDFheute live auf den Release von GTA 6. 19.11.2026 | 44:51 min

Seit Mitternacht am 19. November glühen weltweit millionenfach die Konsolen: GTA 6 ist jetzt spielbar. Doch wie performt das vielleicht größte Gaming-Phänomen der Welt denn jetzt eigentlich? So gut wie erwartet? Oder nur heiße Luft?

So fällt die Bewertung von GTA 6 aus

Das Gaming-Magazin Gamestar bewertet GTA 6 mit 97 von 100 Punkten. Der Chefredakteur bei Gamestar, Heiko Klinge, räumt bei ZDFheute live ein, dass das ja noch eines der kritischsten Ratings sei: "Der Wertungsschnitt weltweit ist ja sogar bei einer 99 von 100." Zwar habe GTA 6 auch seine Schwächen, das "ändert aber nichts daran, dass es so ein Spiel in dieser Form einfach noch nie gegeben hat".

Kein anderes Spiel hat so ein großes Interesse hervorgerufen wie GTA 6, erklärt Gamestar-Chefredakteur Heiko Klinge. 19.11.2026 | 28:44 min

Ein bisschen Schwärmen - das kann sich Heiko Klinge nicht verkneifen. "Als ich das heute früh in meiner Freizeit gespielt habe, war ich doch auch wieder sehr, sehr beeindruckt, vor allem vom Detailgrad." Man sehe GTA 6 ab der ersten Sekunde an, dass das Entwicklerstudio Rockstar mit ganz anderen Mitteln agiere als sämtliche andere Studios weltweit. Rockstar habe sich eine Ausnahmestellung erarbeitet - und nutze diese auch aus.

Klinge über GTA: Das ist Popkultur

Riesige Billboards in Städten weltweit, die kurzzeitige Umbenennung eines NBA-Teams in "Vice City Heat" - wie schafft es GTA, so ein popkulturelles Phänomen zu sein? "Die verkürzte Antwort darauf wäre: Weil es Popkultur ist", sagt Klinge. Bereits in den ersten GTA-Spielen gab es schon simulierte Radiosendungen und Gesellschaftssatire. Die Spiele hätten schon immer auch Popkultur referenziert. Und: "Es war einfach auch immer Teil der Gegenwartsdiskussion."

Im neuen Spiel gebe es 23 Radiosender voller lizenzierter Musik. Dazu komplette TV-Shows, die nur für die Fernseher im Spiel produziert wurden. Für Klinge ist klar:

Rockstar betreibt hier einen Aufwand, den sonst niemand leisten kann. „ Heiko Klinge, Chefredakteur Gamestar

Viele Menschen wollen am Erscheinungstag des Computerspiels GTA 6 zocken statt arbeiten: Daten zeigen, dass 38 Prozent mehr Menschen Urlaub beantragt haben als im Jahr zuvor. 13.11.2026 | 0:46 min

Fast 300 Spielstunden in GTA 6

Beim Gaming-Magazin Gamestar haben sie GTA 6 über mehrere Redakteure gestreut fast 300 Stunden lang vorab getestet, erzählt Klinge bei ZDFheute live. Und trotzdem: "Wir haben nicht mal ansatzweise das Gefühl, alles gesehen zu haben."

Wenn man die Story nur einmal durchspiele, werde man auch sehr viel verpassen, ergänzt Klinge. "In GTA 6 ist es so: Da kann etwas passieren, wenn man einfach nur zufällig den Kofferraum von einem fremden Auto öffnet."

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Gaming-Experte über GTA: "Kein anderes Entwicklerstudio kann das"

Wird GTA 6 also eine Blaupause für alle zukünftigen Games sein? Da ist Klinge skeptisch. "Kein anderes Entwicklerstudio kann das, was Rockstar kann." Die Gaming-Branche ist seiner Meinung nach in einem schwierigen Zustand. Den Entwicklern fehle es schlichtweg an Ressourcen, um mit GTA 6 gleichzuziehen.

Es könne sein, dass andere Studios mal in diese Richtung vorstoßen, "aber diese Latte, die Rockstar mit diesem Spiel gelegt hat, die ist einfach für 97, 98, 99 Prozent der Konkurrenz schlicht und einfach nicht zu erreichen".