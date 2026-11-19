Der Tag ist da – jahrelang haben Fans auf den Release von GTA 6 gewartet. Jetzt können Gamer endlich das wohl größte Videospiel aller Zeiten spielen. Erfüllt es ihre Erwartungen? ZDFheute live.

Endlose dreizehn Jahre haben die Fans auf den Nachfolger von GTA 5 gewartet. Jetzt geht es nach Vice City - dem digitalen Miami. Die Spielwelt heißt Leonida - die Entwickler von Rockstar Games haben Florida nachgebaut.

Das Spiel konnte vorab gedownloadet werden. Jetzt sitzen Millionen Gamerinnen und Gamer vor ihren Konsolen. Erfüllt GTA ihre Erwartungen?

Über Jahre gab es einen riesigen Meme-Hype. Auch ZDFheute live berichtete vor gut einem Jahr unter dem Titel "Sommer 2026 vor GTA 6" - nach der erneuten Verschiebung. Jetzt blicken wir auf den Releasetag.

Wie läuft die Veröffentlichung von GTA 6? Wie spielt sich das Spiel? Und: Was sagt die Community? Bei ZDFheute live spricht Christian Hoch mit Gamestar-Chefredakteur Heiko Klinge. Außerdem im Stream: Daniel Heymann aus der Redaktion Recht und Justiz für eine besondere Einschätzung. Seid dabei und teilt eure Eindrücke.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 09:40 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.