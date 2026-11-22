Der Wochenstart wird in vielen Teilen Deutschlands frostig. Nach einer kalten Nacht kann es am Montagmorgen zu Nebel und Glätte kommen. Schneefälle folgen am Nachmittag.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung 21.11.2026 | 1:14 min

Zum Start in die neue Woche kann es in einigen Regionen Deutschlands glatt, mancherorts richtig winterlich werden. In der Nacht auf Montag gebe es in weiten Teilen leichten Frost mit bis zu minus fünf Grad und damit verbunden stellenweise die Gefahr von Glätte, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Vor allem im Alpenvorland werden demnach in der Nacht bis in tiefere Lagen hinein in Schnee übergehende Niederschläge erwartet. Auch kündigen sich den Meteorologen zufolge in der Nacht von der Ostsee bis nach Sachsen einzelne Schneeschauer an. Autofahrer sollten also auf dem Weg zur Arbeit am Montag aufpassen.

Hier warnt der DWD vor Glätte ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Schneefälle am Nachmittag

Bis zum Montagmittag oder -abend können laut DWD vom Schwarzwald bis zum südlichen Alpenvorland fünf bis zehn Zentimeter Schnee zusammenkommen, vom westlichen Allgäu bis zu den Ammergauer Alpen oberhalb von 1.000 Metern bis zu 20 Zentimeter.

Wo sich Luftmassen stauen, sind laut DWD sogar binnen 24 bis 36 Stunden bis zu 30 Zentimeter Neuschnee drin. Im Osten Deutschlands sind die Mengen deutlich geringer, hier könnten im Erzgebirge bis zu drei Zentimeter Schnee fallen. In anderen Regionen ohne Niederschläge ist den Meteorologen zufolge örtlich Reifglätte möglich.

Die schönsten Wetterbilder des Jahres:

"Weather Photographer of the Year" Platz 1: "Mares de Niebla" Das Gewinner-Foto in der Hauptkategorie "Weather Photographer of the Year" stammt von Francisco Bailón Rodríguez aus Spanien. Er hat das Nebelmeer im Morgengrauen auf Mallorca aufgenommen. Quelle: Francisco Bailón Rodríguez

Mehrere Unfälle am Wochenende

Bereits am Wochenende war es auf glatten Straßen zu mehreren Unfällen gekommen. So musste die Autobahn 20 in Mecklenburg-Vorpommern bei Bad Sülze wegen eines Unfalls vorübergehend gesperrt werden. Eine Autofahrerin hatte am Samstagabend bei plötzlicher Glätte durch Starkregen und Hagel die Gewalt über ihren Wagen verloren. Ein weiteres Auto fuhr auf.

Und in Bergkamen rutschte ein Transporter am Samstagmorgen von der glatten Straße in den Graben. Die Fahrerin und zwei jugendliche Beifahrer wurden leicht verletzt, wie die Polizei in Unna mitteilte.

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Quelle: dpa