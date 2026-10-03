Vom TV-Liebling zum Ozean-Schützer: Sigmar Solbach wird 80. Ein Blick auf seine Ängste, die große Liebe und seine tiefe Sehnsucht nach dem weiten Meer.

Er hat in zahlreichen Kultserien wie "Das Erbe der Guldenburgs" mitgespielt, jetzt feiert Sigmar Solbach seinen 80. Geburtstag. Am liebsten steht er heute auf der Theaterbühne oder dem Segelboot. 02.10.2026 | 7:02 min

Als "Dr. Stefan Frank", der "Arzt, dem die Frauen vertrauen", wird Sigmar Solbach Kult. Er spielt dazu in Fernsehserien wie "Die Schwarzwaldklinik", "Das Erbe der Guldenburgs", "Das Traumschiff" und "Diese Drombuschs".

Er war darüber hinaus der Synchronsprecher der Filmlegenden James Stewart und Errol Flynn und fühlt sich auf den Theaterbühnen des Landes bis heute zu Hause. Für Sigmar Solbach ist die Schauspielerei weit mehr als nur ein Beruf - sie ist sein Leben und seine absolute Passion.

Mit 21 Jahren beginnt er seine Ausbildung, sucht "den puren Selbstausdruck", anstelle des schnellen Ruhms. Doch trotz des Erfolgs und des Applauses des Publikums lauert jahrelang ein stiller Begleiter: Selbstzweifel. Solbach plagt der Gedanke, "nicht gut genug zu sein".

Jede Kritik, die nicht so positiv war, hat mich unglaublich beschäftigt und belastet. „ Sigmar Solbach, Schauspieler

Die Eheleute Sigmar und Claudia Solbach im Jahr 2010 Quelle: imago images | weissfuss

Die Liebe als sicherer Hafen

In stürmischen Zeiten findet Sigmar Solbach Halt in seiner Ehe. Seit 25 Jahren ist der Schauspieler mit Claudia verheiratet. Sie ist die wichtigste Stütze an seiner Seite. Beide verbindet die Liebe zur Kunst.

Claudia Solbach malt und schreibt - sie beschreibt ihren Mann als "absolut einzigartig" und "als einen unglaublich wunderbaren Ehemann". Dabei beginnt ihre Liebe ungewöhnlich langsam: Bereits 1989 lernen sich Claudia und Sigmar kennen, doch beide sind damals anderweitig liiert. Erst zwölf Jahre später folgt der erste Kuss. Ein Jahr später die Hochzeit. Ihr Eherezept: füreinander da zu sein und sich das auch zu zeigen.

Die Freiheit des Meeres

Wenn Sigmar Solbach nicht gerade auf der Bühne steht, zieht es ihn auf das Wasser. Als Segler treibt ihn die Sehnsucht nach der Freiheit des Meeres. Seine Segelerfahrung ist beachtlich.

Solbach ist nicht nur Hobbysegler, sondern offenbar ein sehr erfahrener Hochseesegler. 2024 bestätigt er im Bayerischen Rundfunk, dass er mit dem Segelboot bereits dreimal den Atlantik überquert habe, jeweils tausende Seemeilen am Stück. Mit einer Kamera hält Solbach seine Abenteuer fest. Heute liegt sein Boot in der Türkei und wann immer es geht, fliegt er hin.

Ich bin sogar überzeugt davon, dass die Konfrontation mit dem Meer mich als Mensch verändert hat. „ Sigmar Solbach, Schauspieler

Vor der Kamera waren sie schon oft ein Paar, nun stehen Michaela May und Sigmar Solbach zum ersten Mal gemeinsam auf der Theaterbühne. Wir haben die beiden in München getroffen. 27.03.2026 | 5:56 min

Ein leidenschaftlicher Kämpfer für die Ozeane

Aus der tiefen Verbundenheit zum Segeln, zur Natur und zum Meer engagiert sich der Schauspieler seit Jahren intensiv und mit viel Herzblut für den Schutz der Ozeane. Er nutzt seine Bekanntheit, um auf die Bedrohungen der maritimen Ökosysteme aufmerksam zu machen und den Meeren "eine Stimme" zu geben.

Seit 2017 ist er Vorsitzender der Gesellschaft zur Rettung der Delfine. Um die Meere stehe es insgesamt "immer schlimmer", sagt er und verweist auf Müll, Mikroplastik und Überfischung.

Ich finde es ganz wichtig, (...) dass man Beispiele gibt für die jungen nachwachsenden Generationen. Man kann was tun. „ Sigmar Solbach, Schauspieler

Mit 80 Jahren noch lange nicht im Ruhestand

Dem Fernsehen hat Sigmar Solbach den Rücken gekehrt, aber nicht dem Theater. Auch nach seinem 80. Geburtstag am 3. Oktober denkt Sigmar Solbach nicht ans Aufhören, sondern geht auf Deutschlandtournee.

Gemeinsam mit Michaela May steht er in "Der Abschiedsbrief" auf der Bühne. Berlin, Singen, Düsseldorf, bis ins Frühjahr 2028 geht die Tour. Da "habe er noch einiges vor der Brust", sagt er. Aber er fühlt sich "aktiv und fit" und "spürbar jünger, als es sein Personalausweis vermuten lässt". Seine Leidenschaften scheinen jedenfalls ungebrochen: für Claudia, die Schauspielerei und das Meer.

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Quelle: AFP, ZDF