  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Sigmar Solbach wird 80: Was ihn bis heute antreibt

TV-Legende feiert runden Geburtstag:Sigmar Solbach: Wind, Wellen und 80 Jahre

|

Vom TV-Liebling zum Ozean-Schützer: Sigmar Solbach wird 80. Ein Blick auf seine Ängste, die große Liebe und seine tiefe Sehnsucht nach dem weiten Meer.

Sigmar Solbach

Er hat in zahlreichen Kultserien wie "Das Erbe der Guldenburgs" mitgespielt, jetzt feiert Sigmar Solbach seinen 80. Geburtstag. Am liebsten steht er heute auf der Theaterbühne oder dem Segelboot.

02.10.2026 | 7:02 min

Als "Dr. Stefan Frank", der "Arzt, dem die Frauen vertrauen", wird Sigmar Solbach Kult. Er spielt dazu in Fernsehserien wie "Die Schwarzwaldklinik", "Das Erbe der Guldenburgs", "Das Traumschiff" und "Diese Drombuschs".

Er war darüber hinaus der Synchronsprecher der Filmlegenden James Stewart und Errol Flynn und fühlt sich auf den Theaterbühnen des Landes bis heute zu Hause. Für Sigmar Solbach ist die Schauspielerei weit mehr als nur ein Beruf - sie ist sein Leben und seine absolute Passion.

Mit 21 Jahren beginnt er seine Ausbildung, sucht "den puren Selbstausdruck", anstelle des schnellen Ruhms. Doch trotz des Erfolgs und des Applauses des Publikums lauert jahrelang ein stiller Begleiter: Selbstzweifel. Solbach plagt der Gedanke, "nicht gut genug zu sein".

Jede Kritik, die nicht so positiv war, hat mich unglaublich beschäftigt und belastet.

Sigmar Solbach, Schauspieler

Schauspieler Sigmar Solbach und seine Frau Claudia Solbach lächeln in die Kamera.

Die Eheleute Sigmar und Claudia Solbach im Jahr 2010

Quelle: imago images | weissfuss

Die Liebe als sicherer Hafen

In stürmischen Zeiten findet Sigmar Solbach Halt in seiner Ehe. Seit 25 Jahren ist der Schauspieler mit Claudia verheiratet. Sie ist die wichtigste Stütze an seiner Seite. Beide verbindet die Liebe zur Kunst.

Claudia Solbach malt und schreibt - sie beschreibt ihren Mann als "absolut einzigartig" und "als einen unglaublich wunderbaren Ehemann". Dabei beginnt ihre Liebe ungewöhnlich langsam: Bereits 1989 lernen sich Claudia und Sigmar kennen, doch beide sind damals anderweitig liiert. Erst zwölf Jahre später folgt der erste Kuss. Ein Jahr später die Hochzeit. Ihr Eherezept: füreinander da zu sein und sich das auch zu zeigen.

Die Freiheit des Meeres

Wenn Sigmar Solbach nicht gerade auf der Bühne steht, zieht es ihn auf das Wasser. Als Segler treibt ihn die Sehnsucht nach der Freiheit des Meeres. Seine Segelerfahrung ist beachtlich.

Solbach ist nicht nur Hobbysegler, sondern offenbar ein sehr erfahrener Hochseesegler. 2024 bestätigt er im Bayerischen Rundfunk, dass er mit dem Segelboot bereits dreimal den Atlantik überquert habe, jeweils tausende Seemeilen am Stück. Mit einer Kamera hält Solbach seine Abenteuer fest. Heute liegt sein Boot in der Türkei und wann immer es geht, fliegt er hin.

Ich bin sogar überzeugt davon, dass die Konfrontation mit dem Meer mich als Mensch verändert hat.

Sigmar Solbach, Schauspieler

Michaela May und Sigmar Solbach auf der Bühne

Vor der Kamera waren sie schon oft ein Paar, nun stehen Michaela May und Sigmar Solbach zum ersten Mal gemeinsam auf der Theaterbühne. Wir haben die beiden in München getroffen.

27.03.2026 | 5:56 min

Ein leidenschaftlicher Kämpfer für die Ozeane

Aus der tiefen Verbundenheit zum Segeln, zur Natur und zum Meer engagiert sich der Schauspieler seit Jahren intensiv und mit viel Herzblut für den Schutz der Ozeane. Er nutzt seine Bekanntheit, um auf die Bedrohungen der maritimen Ökosysteme aufmerksam zu machen und den Meeren "eine Stimme" zu geben.

Seit 2017 ist er Vorsitzender der Gesellschaft zur Rettung der Delfine. Um die Meere stehe es insgesamt "immer schlimmer", sagt er und verweist auf Müll, Mikroplastik und Überfischung.

Ich finde es ganz wichtig, (...) dass man Beispiele gibt für die jungen nachwachsenden Generationen. Man kann was tun.

Sigmar Solbach, Schauspieler

Mit 80 Jahren noch lange nicht im Ruhestand

Dem Fernsehen hat Sigmar Solbach den Rücken gekehrt, aber nicht dem Theater. Auch nach seinem 80. Geburtstag am 3. Oktober denkt Sigmar Solbach nicht ans Aufhören, sondern geht auf Deutschlandtournee.

Gemeinsam mit Michaela May steht er in "Der Abschiedsbrief" auf der Bühne. Berlin, Singen, Düsseldorf, bis ins Frühjahr 2028 geht die Tour. Da "habe er noch einiges vor der Brust", sagt er. Aber er fühlt sich "aktiv und fit" und "spürbar jünger, als es sein Personalausweis vermuten lässt". Seine Leidenschaften scheinen jedenfalls ungebrochen: für Claudia, die Schauspielerei und das Meer.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: AFP, ZDF
Über diese Thema berichtete "hallo Deutschland" am 02.10.2026 in dem Beitrag "Sigmar Solbach wird 80" um 17:10 Uhr.

Mehr Schauspieler in ZDF-Rollen

  1. Das Bild zeigt Stefan Gorski und Aylin Tezel

    Nachrichten | hallo deutschland:Aylin Tezel in ZDFneo-Serie "Serial Cleaner"

    von Stephanie Paersch
    Video6:31
  2. Agenten-Sitcom SpyOn

    Nachrichten | hallo deutschland:"Spyon": Agenten-Sitcom im ZDF mit Götz Otto

    von Peter Aumeier
    Video2:57
  3. Klaus Steinbacher im Interview

    Nachrichten | hallo deutschland:Klaus Steinbacher: Unterwegs in München

    von Roger Krüger
    Video8:10
  4. Das Bild zeigt Schauspieler Marcus Mittermeier mit einem Regenschirm am Set.

    Nachrichten | hallo deutschland:Marcus Mittermeier am Set von "Einfach Elli"

    von Florian Hümmer
    Video6:02

Mehr Promi-News

  1. Das Bild zeigt die Musiker Jan Pascal und Alexander Kilian, während beide Gitarre spielen.

    Nachrichten | hallo deutschland:Café del Mundo: Flamenco aus dem Odenwald

    von Stefan Bössow
    Video4:59
  2. Halle Berry nimmt am Dienstag, dem 22. September 2026, am Mittagessen im Rahmen des 11. jährlichen „Through Her Lens“-Programms für Filmemacherinnen von Tribeca Chanel teil.

    Nachrichten | hallo deutschland:Halle Berry: Vorwurf der Misshandlung

    von Ulrich Langer
    Video0:34
  3. Das Bild zeigt den britischen Prinz William, der auf einer Wiese über einen Zaun klettert. Rechts und Links sind weitere Personen zu sehen.

    Nachrichten | hallo deutschland:Prinz William ganz sportlich in Wales

    von Ulrich Langer
    Video0:27
  4. Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick bei der New York Ballett 2026 Fall Fashion Gala

    Nachrichten | hallo deutschland:Sarah Jessica Parker glänzt bei Ballett-Gala

    von Ulrich Langer
    Video0:50
  5. Das Bild zeigt Schauspieler Jim Carrey und seine Partnerin Min ah bei einer Preisverleihung. Um die beiden herum sind noch weitere Personen zu sehen.

    Nachrichten | hallo deutschland:Jim Carrey hat heimlich geheiratet

    von Astrid Henryson
    Video0:30
  6. Das Bild zeigt Prinzessin Catherine bei einem Treffen mit Senioren

    Nachrichten | hallo deutschland:Prinzessin Catherine spült gern Geschirr

    von Astrid Henryson
    Video0:47
  7. Das Bild zeigt die Musiker Brian May und Roger Taylor

    Nachrichten | hallo deutschland:Queen-Mitglieder bei Konzertfilm-Premiere

    von Astrid Henryson
    Video0:31
  8. Das Bild zeigt Schauspielerin Jennifer Lopez und Designerin Stella McCartney

    Nachrichten | hallo deutschland:Stella McCartney: Fließende Mode in Paris

    von Astrid Henryson
    Video0:43
  9. Das Bild zeigt Ruby O. fee auf dem Laufsteg in einem langen, weißen Kleid.

    Nachrichten | hallo deutschland:Ruby O. Fee: Laufsteg-Premiere in Paris

    von Katja Liersch
    Video3:12
  10. Das Bild zeigt Stefan Gorski und Aylin Tezel

    Nachrichten | hallo deutschland:Aylin Tezel in ZDFneo-Serie "Serial Cleaner"

    von Stephanie Paersch
    Video6:31
  11. Das Bild zeigt Helen Mirren und Iris Berben

    Nachrichten | hallo deutschland:Helen Mirren und Iris Berben in Hamburg

    von Annette Yang
    Video2:40
  12. Das Bild zeigt Prinz William und Prinzessin Kate in einem Stadion in Leeds.

    Nachrichten | hallo deutschland:William und Kate: Überraschung in Leeds

    von Ulrich Langer
    Video0:30
  13. Das Bild zeigt Schauspielerin Anya Taylor-Joy bei einem Fotocall vor der Dior-Modenschau in Paris

    Nachrichten | hallo deutschland:Hohe Promi-Dichte bei Dior-Modenschau

    von Ulrich Langer
    Video0:49