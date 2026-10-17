Warum Star-Geiger David Garret kein Fleisch isst

David Garrett verzichtet auf den Konsum von Fleisch - das hat viel mit seinem Terminkalender zu tun. Dagegen habe der Verzehr von Fisch für den Geiger einen großen Vorteil.

David Garrett verrät beim Mittagessen in Berlin, warum ihm Gesundheit wichtig ist, wie er mit Ruhm umgeht und weshalb er bei Musik auf echte Handarbeit setzt. 13.10.2026 | 5:01 min

Es ist ein typisches Bild: David Garrett stellt sich in einem Berliner Hot-Pot-Lokal einen asiatischen Eintopf zusammen. Auf Fleisch verzichtet er allerdings.

Ich mag lieber Fisch, ist auch irgendwie verträglicher - für meinen Magen zumindest. „ David Garrett, Stargeiger

Man habe bei Fisch nie das Gefühl, dass man sich überessen habe, erzählt Garrett dem ZDF. Der Musiker ist sehr viel unterwegs zwischen Konzertterminen und seinen Apartments in Berlin und New York. Weil er auf den Reisen viel Stress hat, versucht er, sich dann besonders gesund zu ernähren. Zuhause könne er dagegen zum Ausgleich auch schnell mal joggen.

Der preisgekrönte Violinvirtuose gilt als schnellster Geiger der Welt und lässt Genre-Grenzen mühelos verschwimmen. In der WM-Arena ist er zu Gast mit "The Joker and the Queen". 26.06.2026 | 6:57 min

David Garrett steht im Guinnessbuch der Rekorde

Als schnellster Geiger der Welt schaffte er es einst mit dem "Hummelflug" von Rimski-Korsakow ins Guinnessbuch der Rekorde. Die Instrumente, auf denen er spielt, sind Millionen wert. Nicht nur mit klassischer Musik begeistert David Garret dabei Millionen, sondern auch mit seinen Interpretationen bekannter Pop- und Rocksongs auf seiner Violine. Songs wie "Dance Monkey" klingen bei David Garrett nach moderner Klassik. "Crossover" nennt er das.

Garrett ist stolz, Menschen zu erreichen, die von klassischer Musik sonst nichts wissen möchten. Ohne dabei der klassischen Musik untreu zu werden – weder auf der Bühne noch auf seinem neusten Album "Immortal" ("Unsterblich"), bei dem der Schwerpunkt wieder mehr auf der Klassik liegt. Auf "Immortal" sind Kompositionen von Bach, Mozart, Brahms, Debussy und Paganini zu hören.

David Garrett ist bald wieder auf Tournee

Seine Karriere führt den 46-Jährigen um die ganze Welt. Zuhause ist er auf beiden Seiten des Atlantiks. Momentan ist er, auch wegen seiner Tourneen, mehr in Berlin. Anfang November in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku und im nächsten Jahr bei seiner Tournee mit "Immortal". Damit gastiert er auch in Breslau und in Sopol bei Danzig.