Gleich mit ihrem ersten Film gewann Eva Marie Saint einen Oscar - 1955 war das. Am Dienstag ist die Hollywood-Schauspielerin im Alter von 102 Jahren verstorben.

Mit ihrem Debüt in "Die Faust im Nacken" gewann Eva Marie Saint den Oscar. Bekannt wurde sie auch durch Hitchcocks "Der unsichtbare Dritte". Nun ist die Schauspielerin mit 102 Jahren gestorben. 07.10.2026 | 0:20 min

Die US-Schauspielerin Eva Marie Saint, die in den 1950er Jahren durch die Filme "Die Faust im Nacken" und "Der unsichtbare Dritte" berühmt wurde, ist tot. Sie starb im Alter von 102 Jahren in ihrem Haus in Los Angeles "eines natürlichen Todes", wie ihr Sprecher Jeff Sanderson mitteilte. Ihre Familie sei an ihrer Seite gewesen, hieß es weiter. Ihr Stern auf Hollywoods "Walk of Fame" werde mit Blumen dekoriert, kündigten die Verleiher der Plaketten an.

Saint wurde am 4. Juli 1924 in Newark im US-Bundesstaat New Jersey als Kind von Quäkern geboren. Auf ihre strenge Erziehung führte sie ihre Eigenschaft der Selbstdisziplin zurück. Eigentlich wollte sie Lehrerin werden, schwenkte dann aber auf einen Abschluss in Schauspiel um, nachdem sie ihre Leidenschaft für das Theater entdeckt hatte.

Auf Anhieb einen Oscar

Gleich mit ihrer ersten Filmrolle in dem Drama "Die Faust im Nacken" kam die Schauspielerin zu Oscar-Ehren. Saint, die ihre Karriere mit Theaterauftritten und Fernsehrollen begann, hatte ihre Filmpremiere an der Seite von Marlon Brando in dem berühmten Hollywood-Drama "On the Waterfront" ("Die Faust im Nacken") unter der Regie von Elia Kazan. Der Film gewann 1955 acht Oscar-Trophäen, darunter als bester Film, für Regie, Hauptdarsteller Brando und Nebendarstellerin Saint.

ZDF-Filmexperte Peter Twiehaus stellt den in Cannes prämierten Spielfilm "Everytime" und das Drama „Lebensansichten eines Huhns“ vor. 05.08.2026 | 6:22 min

In dem brutalen Film über Gangster-Gewerkschaften in New York spielte sie die zarte Freundin von Brandos Figur eines Hafenarbeiters. Bei der Oscar-Verleihung war Saint hochschwanger und scherzte auf der Bühne in ihrer Dankesrede, dass das Baby gleich hier kommen könnte. In ihrem ersten Jahrzehnt in Hollywood drehte sie nur sieben Filme und lehnte mehrere große Rollenangebote ab. Stattdessen legte sie immer wieder Pausen ein, unter anderem um sich ihrer Familie zu widmen.

Filmproduktionen bis ins hohe Alter

1959 glänzte sie an der Seite von Cary Grant in dem Hitchcock-Thriller "North by Northwest" ("Der unsichtbare Dritte"). Mit Paul Newman drehte sie den Monumentalfilm "Exodus", mit Gregory Peck den Western "Der große Schweiger". In ihrer langen Hollywood-Laufbahn stand die Schauspielerin unter anderem mit Stars wie Montgomery Clift, Henry Fonda, Richard Burton, Warren Beatty und Burt Lancaster vor der Kamera.

Bis ins hohe Alter wirkte Saint in Film- und Fernsehproduktionen mit. Wim Wenders holte sie für eine Rolle in "Don't Come Knocking" (2005) vor die Kamera. 2006 hatte sie eine Nebenrolle in "Superman Returns", 2014 drehte sie an der Seite von Colin Farrell "Winter's Tale". Die Schauspielerin war fünfmal für einen Emmy-Preis nominiert und gewann die Fernsehtrophäe für ihre Rolle in der Miniserie "People Like Us" (1990).

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.