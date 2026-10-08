Schauspielerin schreibt Drehbuch:Rosalie Thomass hält Frauenbild für überholt
Schauspielerin Rosalie Thomass hat für ihren neuen Film “Lügen über meine Mutter“ sowohl die Hauptrolle übernommen als auch das Drehbuch geschrieben. Aus einem bestimmten Grund.
Schauspielerin Rosalie Thomass steht gerne und viel vor der Kamera. Die Rollen sollen möglichst unterschiedlich und vielfältig sein, sonst wird es der 39-Jährigen schnell "fad", wie sie selber sagt. Im Leben legt sie großen Wert auf verschiedene Perspektiven, auf sich selbst, ihre Arbeit und das Drumherum.
In ihrem neuen Kinofilm "Lügen über meine Mutter" hat Thomass nicht nur die Hauptrolle übernommen, sondern auch das Drehbuch geschrieben. Es geht um eine Frau, die in den 80er Jahren immer wieder hört, sie sei "zu dick" für ihren Mann. Ein Thema, das die Schauspielerin auch im eigenen Leben beschäftigt.
Rosalie Thomass hält Frauen- und Männerbild für überholt.
Im Film "Lügen über meine Mutter" wird ein Frauenbild dargestellt, das eigentlich längst nicht mehr tragbar, aber immer noch präsent ist.
Zu gucken, was hinter dem Körper und hinter dem Status steckt, das wäre für Rosalie Thomass das eigentlich Interessante. Und enorm wichtig. Denn warum definieren wir uns eigentlich so sehr über unser Äußeres, fragt sie sich.
Entscheidend sei, wie man sich verhalte, als Frau, als Mutter und generell als Mensch. Alle Menschen seien gleich viel wert. Aussehen sei doch vergänglich und letztendlich unglaublich zufällig. Warum solle sie sich schämen, dass sie "zu viel" sei? Sie sei froh, dass sie da sei, so die Schauspielerin.
Thomass war tief berührt vom Roman "Lügen über meine Mutter"
Dass Rosalie Thomass im Film "Lügen über meine Mutter" nicht nur die Hauptrolle übernommen hat, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat, war für die Schauspielerin eine Herzensangelegenheit. Was sie daran interessiert habe, war, dass sie sich gesehen gefühlt habe.
Nach dem Lesen des gleichnamigen Romans von Daniela Dröscher hat sie sich die Filmrechte gesichert und das Drehbuch entwickelt. Sie wollte unbedingt auf der Leinwand erzählen, welchen Druck ein bestimmtes Schönheitsideal auslösen kann.
Der Film war eine Familienangelegenheit
Die Leidenschaft fürs Filmemachen teilt Rosalie Thomass mit ihrem Partner Aron Lehmann. Der 45-Jährige ist Drehbuchautor und Filmregisseur und hat beim Filmprojekt "Lügen über meine Mutter" Regie geführt. Das Paar, das seit 2016 liiert ist, hat zwei gemeinsame Kinder und lebt in München, der Heimat von Thomass. Hier ist sie aufgewachsen, nahm Schauspiel- und Gesangsunterricht und sammelte erste Bühnenerfahrungen am Münchner Volkstheater.
Rosalie Thomass bezeichnet ihr Leben als relativ rastlos
Mittlerweile gehört sie zu den bekannten Gesichtern der deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Neben dem Film "Lügen über meine Mutter" ist sie auch im Film "Bibi Blocksberg - die total verhexte Zeitreise" zu sehen.
Und damit nicht genug. Demnächst wird sie auch noch in die Rolle der neuen Kommissarin im "Franken"- Tatort schlüpfen. Sie selbst bezeichnet das viele Arbeiten als Privileg und gleichzeitig als ein Leben auf der Überholspur. Und wenn sie mal Ruhe braucht, dann liest sie ein gutes Buch oder kocht.
Quelle: ZDF
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