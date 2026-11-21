Robert Pattinson wird der neue James-Bond-Darsteller, aber wer spielt an seiner Seite? "Variety" nennt 19 Kandidatinnen. Diese Stars sind im Rennen.

Auch die im Film erfolgreiche Sängerin Zendaya wird als neues Bond-Girl gehandelt. Quelle: dpa / Aurelien Morissard

Die Suche nach dem neuen James-Bond-Darsteller ist offiziell vorbei - und jetzt? Mit der Verpflichtung von Robert Pattinson haben zwar die jahrelangen Spekulationen um den künftigen Top-Agenten ein Ende gefunden. Doch kaum stand der 40 Jahre alte Brite als neuer 007 fest, kam schon die nächste Frage auf: Wer wird die weibliche Hauptrolle spielen, die seit Jahrzehnten als Bond-Girl bekannt ist?



Das Branchenblatt "Variety" veröffentlichte eine Liste mit 19 Schauspielerinnen, die dafür infrage kämen. Darunter sind Margaret Qualley, die inzwischen auch im Film erfolgreiche Sängerin Zendaya - und Florence Pugh, die auch in anderen Medien gehandelt werden.

Zendaya Eingespieltes Duo? Mit Robert Pattinson hat Zendaya bereits "The Drama" gedreht. Quelle: AP

James Bonds Frauen sind Spiegel der Gesellschaft

Dass die Besetzung der Rolle so viel Aufmerksamkeit bekommt, hat einen Grund: Seit über 60 Jahren sind die Frauen an James Bonds Seite auch ein Spiegel der Gesellschaft. Seit Ursula Andress 1962 in "James Bond - 007 jagt Dr. No" am Strand von Jamaika aus dem Wasser stieg, gehört das Bond-Girl zu den bekanntesten Frauenrollen der Filmgeschichte.

Für manche Schauspielerin wurde die Verkörperung dieser Filmfigur zum Sprungbrett, für viele blieb sie die bekannteste Rolle ihrer Karriere. Andere waren längst Stars, als sie an der Seite von 007 vor der Kamera standen. Die Liste reicht von Honor Blackman und Diana Rigg über Carole Bouquet und Sophie Marceau bis zu Halle Berry und Léa Seydoux.

Das Geheimnis ist gelüftet: Hollywood-Star Robert Pattinson wird der nächste James-Bond-Darsteller. Mit der Entscheidung für den 40-jährigen Briten geht die Reihe neue Wege. 16.11.2026 | 0:41 min

"Es gibt Filme, und dann gibt es Bond-Filme"

Wie groß der Rummel um die Besetzung schon früher war, erlebte Jane Seymour, die in "Leben und sterben lassen" (1973), dem Bond-Debüt von Roger Moore, die Kartenlegerin Solitaire spielte. "Es gibt Filme, und dann gibt es Bond-Filme", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Sie haben eine riesige Sache daraus gemacht, wen sie als Bond-Girl finden würden. Und ich hatte keine Ahnung von dieser Publicity-Maschinerie. „ Jane Seymour, Schauspielerin

Gestreut wurde sogar eine frei erfundene Geschichte, wonach Seymour gern nackt durch hohes Gras laufe. "Das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht", stellte sie klar.

Sex-Appeal prägt das öffentliche Bild vom Bond-Girl

Sex-Appeal war von Anfang an Teil des Erfolgsrezepts und prägte das öffentliche Bild vom Bond-Girl, das zum Klischee wurde: knapp bekleidet, schmückendes Beiwerk, austauschbar von Film zu Film. Das trifft auf viele Figuren der Reihe zu - aber längst nicht auf alle. Tatsächlich waren einige weibliche Rollen in früheren Bond-Filmen ihrer Zeit sogar voraus.

In den 1960er-Jahren waren Frauen häufig auf die Rolle der Ehefrau, Sekretärin oder des Opfers festgelegt. Die Bond-Filme zeigten auch starke Frauen, die für die damalige Zeit typisch männliche Berufe hatten und eigene Ziele verfolgten - Pilotinnen, Agentinnen, sogar Killerinnen.

Mit "Du wirst grandios sein" kommentierte Pierce Brosnan auf Instagram Robert Pattinson als neuen James Bond. Die beiden arbeiteten bereits 2009 für "Remember Me" gemeinsam vor der Kamera. 19.11.2026 | 0:35 min

"Bond-Woman": Diskussion um politische Korrektheit

Der Begriff Bond-Girl steht seit einigen Jahren zur Diskussion. Während "Variety" ihn in seiner Liste nutzt, haben sich Léa Seydoux, Naomie Harris und Monica Bellucci dagegen ausgesprochen. Sie bevorzugen Bond-Woman.



"Es gibt keine Bond-Girls mehr, heute sind es Bond-Women", sagte Britt Ekland ("Der Mann mit dem goldenen Colt", 1974) 2023 der britischen Nachrichtenagentur PA. "

Mit der politischen Korrektheit und MeToo haben sie es viel besser als wir damals. Aber ich glaube, wir hatten mehr Spaß. „ Britt Ekland, Schauspielerin

Am Londoner Leicester Square reagieren Passanten überrascht und erfreut auf Robert Pattinson als James Bond. Sie loben seinen Charme und wünschen ihm Erfolg in der neuen Filmrolle. 17.11.2026 | 1:25 min

Wie modern die nächste Frau an Bonds Seite auch wird - die Literaturwissenschaftlerin Germanà hält nichts davon, Bond einfach politisch korrekt anzulegen. Statt Klischees zu tilgen, solle man sich mit ihnen auseinandersetzen.

Ein politisch korrekter Bond-Film würde dem Einsatz für Gleichberechtigung schaden. „ Monica Germanà, Literaturwissenschaftlerin an der Londoner University of Westminster

Quelle: dpa