Besuch bei Bestseller-Autorin:Nele Neuhaus: Die Queen des Taunus-Krimis privat
Hinter jeder Idylle lauert ein Mord: Nele Neuhaus erreicht mit ihren Krimis ein Millionenpublikum. Ein Besuch bei der Autorin im Taunus und ein Gespräch über Krisen und Träume.
Geschichten über schöne Häuser, schnelle Pferde, deutsche Spießigkeit und den freundlichen Nachbarn, der in Wahrheit ein Mörder ist: Im Kopf von Nele Neuhaus entstehen Welten, in denen hinter jeder perfekten Fassade ein dunkles Geheimnis lauert. Heute zählt sie zu den erfolgreichsten Krimiautorinnen Deutschlands. Ihre Erfolgsgeschichte von der Selfpublisherin zur gefeierten Bestsellerautorin ist legendär.
"Monster" wird als Serie verfilmt
Ihre berühmten Taunus-Krimis rund um das Ermittlerduo Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein erscheinen mittlerweile in mehr als 30 Ländern und erreichen ein Millionenpublikum. Aktuell gibt es für Fans ein weiteres Highlight: Ihr packender Roman "Monster" wird erstmals als sechsteilige Mini-Serie für das ZDF und Disney+ verfilmt – mit Tim Bergmann und Mina Tander in den Hauptrollen. Die Autorin sagt über die Arbeit an solchen Themen:
Nele Neuhaus und ihre Anfänge im Taunus
Doch wer ist eigentlich die Frau hinter den düsteren Geschichten? Dass Nele Neuhaus einmal mehr als zwölf Millionen Bücher verkaufen würde, danach sah es lange Zeit überhaupt nicht aus. Geboren wurde sie in Münster. Als sie elf Jahre alt war, zog sie mit ihren Eltern nach Hessen in den Taunus. Dass genau diese Region einmal den Grundstein für ihren weltweiten literarischen Erfolg legen würde, hätte damals wohl niemand geahnt- am wenigsten ihr Ex-Mann, der ihre schriftstellerischen Ambitionen und erste Erfolge lange Zeit nur belächelte.
"Schneewittchen muss sterben" brachte den Durchbruch
Der endgültige Durchbruch gelang der Schriftstellerin im Jahr 2010 mit ihrem Kriminalroman "Schneewittchen muss sterben". Das Buch stürmte die Charts und machte sie über Nacht zum Star der deutschen Krimiszene.
Ihre detailgetreue und authentische Darstellung der Ermittlungsarbeit brachte ihr sogar eine ganz besondere Ehre ein: Vom Polizeipräsidenten Westhessens wurde Nele Neuhaus zur Kriminalhauptkommissarin ehrenhalber ernannt.
Nele Neuhaus über eine schwere Herzoperation
Heute lebt die Autorin glücklich mit ihrem neuen Mann und ihrem Hund in einem gemütlichen Haus im Vordertaunus. Bei einem exklusiven Besuch in ihrer Heimat hat sie Einblicke in ihr Leben und ihr Schaffen gegeben. Im Zentrum steht dabei ihr mittlerweile 30. Buch.
Nele Neuhaus spricht aber auch offen über ihre turbulenten Anfänge in der Buchbranche und wie eine schwere Herz-Operation sie und ihren Blick auf das Leben tief geprägt hat.
Auf die Frage, wie sie bei all den fiktiven Wachsleichen und düsteren Abgründen im Kopf privat so viel Ruhe und Gelassenheit bewahren kann, hat sie eine einfache Antwort: Die ländliche Idylle des Taunus und die Tiere erden sie. Und für angehende Autorinnen und Autoren hat Nele Neuhaus einen wertvollen Ratschlag: Das Wichtigste sei, niemals den Mut zu verlieren, beharrlich an den eigenen Traum zu glauben und sich auch von Kritikern nicht vom Weg abbringen zu lassen.
Quelle: ZDF
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