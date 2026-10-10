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Schauspieler Christian Redl zwischen Vergangenheit und Zukunft

Kommissar im "Spreewald"-Krimi :Christian Redl zwischen Vergangenheit und Zukunft

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Schauspieler Christian Redl steht seit über 70 Jahren auf der Bühne. Zum TV kam er erst mit 40. Warum düstere Rollen sein Metier sind und von welcher Sucht er sich befreite.

Christian Redl im Interview

Nach zwei Jahrzehnten nimmt Christian Redl Abschied von seiner Rolle als Kommissar. In seinem Hamburger Heimatviertel St. Georg blickt der Schauspieler auf bewegte Zeiten zurück.

08.10.2026 | 6:59 min

Christian Redl ist ein Charakterdarsteller und aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken: ob als mörderischer Soziopath oder als schroff-sympathischer Kommissar aus der ZDF-Serie "Spreewaldkrimi".

Die Zuschauer mögen den 78-Jährigen. Für sein Können wurde er kürzlich belohnt, mit dem Preis für Schauspielkunst und dem Götz-George-Preis für sein Lebenswerk.

Seine Eltern wollten nicht, dass er Schauspieler wird

Die schauspielerische Grundlage bildet bei Christian Redl das Theater. Schon als Waldorfschüler entdeckt er seine Spielfreude auf der Bühne. Mit 18 Jahren hat Christian Redl im Schultheater die Hauptrolle in William Shakespeares Tragödie "Hamlet" gespielt.

Eine Art Schlüsselerlebnis, das ihn dazu bewog, Schauspieler zu werden. Sehr zum Unwillen seiner Familie. Seine Eltern hätten sich vehement dagegen gestemmt, dass er diesen Beruf ergreift, erzählt Redl. Sein Vater sagte ihm sogar den Untergang voraus.

Der war fassungslos, prophezeit mir ein Ende in Elend und Armut. Ich sollte Lehrer werden.

Christian Redl, Schauspieler

Christian Redl widersetzte sich seinen Eltern und absolvierte eine Ausbildung an der Schauspielschule in Bochum. Mit Erfolg, denn es folgten zahlreiche Engagements an Theaterbühnen in Wuppertal, Bremen, Frankfurt und Hamburg.

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Redl wurde erst mit 40 fürs Fernsehen entdeckt

Sein Kinodebüt gab Christian Redl 1987 in Uwe Schraders "Sierra Leone". Anfang der 1990er wurde sein Gesicht dann fürs Fernsehen entdeckt.  Im Film "Der Hammermörder" spielte der damals 40-jährige Redl den Polizisten Erich Rohloff. Mit durchschlagendem Erfolg.

Und da kriege ich dann gleich den Grimme-Preis und wups, war ich sozusagen auf der Matte.

Christian Redl, Schauspieler

Die Verkörperung des Bösen wurde zu seiner Duftmarke, wie er selbst sagt, und hat ihm viele erfolgreiche Haupt- und Nebenrollen im TV beschert.

Er befreite sich aus eigener Kraft von seiner Alkoholsucht

Dass in seinem Leben nicht immer alles erfolgreich und nach Plan verlief, beschreibt Christian Redl in seiner Biografie "Das Leben hat kein Geländer". Ziemlich offen spricht er über die Alkoholsucht seines Vaters und seine eigene, die auch relativ früh losging.

Ich musste einfach immer viel trinken, um in Stimmung zu kommen. Ich war dann so sehr im Alkohol, dass ich Texte vergaß.

Christian Redl, Schauspieler

Auf der Bühne plötzlich Texte zu vergessen sei für den ambitionierten Schauspieler der blanke Horror gewesen und habe Panik verursacht. Daraufhin beschloss er, sich selbst von seiner Sucht zu befreien.

Glücklich in Hamburg und mit einer Fernbeziehung

Wenn Christian Redl nicht auf der Bühne oder vor der Kamera steht, dann lebt er ganz entspannt in seiner Wahlheimat Hamburg. Seit mehr als 30 Jahren wandelt er auf bekannten Pfaden und genießt seine "unaufgeregte" Nachbarschaft.

Ich bin hier wirklich schon lange angekommen, und hier fühle ich mich wohler als irgendwo anders.

Christian Redl, Schauspieler

Seit 2015 ist Redl mit der Schuldirektorin Martina Sundheim verheiratet, die in Recklinghausen lebt. Beide führen eine Fernbeziehung.

Nach dem Spreewaldkrimi ist noch lange nicht Schluss

Bislang hat Christian Redl in mehr als 100 Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt. Eine seiner bekanntesten Rollen ist wohl die des Kommissars Thorsten Krüger in der ZDF-Krimireihe "Spreewaldkrimi".

Seit mehr als 20 Jahren spielt Redl den wortkargen Einzelgänger. Nach insgesamt 18 Filmen beendet das ZDF die Krimireihe im Frühjahr 2027. Für Christian Redl aber kein Grund für Wehmut. Er möchte weiter vor der Kamera stehen, Theater spielen, schreiben und das Leben genießen.

Quelle: dpa, ZDF
Über dieses Thema berichtete "hallo Deutschland" am 08.10.2026 ab 17:10 Uhr.

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