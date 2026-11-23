Alle Auftritte und Sendungen bis zum Frühjahr hat Dieter Nuhr abgesagt. Er sei an Krebs erkrankt. Doch der Kabarettist bleibt optimistisch.

Bei dem Kabarettisten Dieter Nuhr wurde ein Hodgkin-Lymphom festgestellt. Auf Instagram macht er die Krebs-Diagnose öffentlich und sagt alle Auftritte bis zum Frühjahr 2027 ab. 23.11.2026 | 0:22 min



Kabarettist Dieter Nuhr ist laut eigenen Angaben an Krebs erkrankt und sagt alle Auftritte und Sendungen in den kommenden Monaten ab. "Ich habe heute mal eine unangenehme Nachricht: Bei mir wurde ein Hodgkin-Lymphom diagnostiziert", teilte der 66-Jährige über soziale Netzwerke mit.

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Die Erkrankung sei trotz ihres "übel" klingenden Namens "sehr gut heilbar", schrieb Nuhr. Er müsse sich nun allerdings einer Therapie unterziehen.

"Deshalb muss ich ab sofort alle Auftritte und Sendungen bis zum Frühjahr absagen." Dazu gehört laut Nuhr auch der Jahresrückblick für die ARD, den er seit Jahren kurz vor Weihnachten im Ersten präsentiert.

Aber es hätte schlimmer kommen können. Ich ziehe das jetzt durch, räume in den Innereien auf, und dann freue ich mich auf den Neustart! „ Dieter Nuhr, Kabarettist

Rund 2.500 Menschen jährlich erhalten Diagnose Hodgkin-Lymphom

Das Hodgkin-Lymphom ist eine seltene Krebserkrankung des Lymphsystems. Dieses System ist ein wesentlicher Bestandteil der Immunabwehr und besteht aus mehreren Organen sowie Lymphgefäßen, die sich wie ein feines Netz durch den gesamten Körper ziehen.

Nach Angaben der Deutschen Krebshilfe erkranken in Deutschland jedes Jahr rund 2.500 Menschen neu am Hodgkin-Lymphom, viele davon bereits in jungen Jahren. Meist beginnt die bösartige Erkrankung an einem Lymphknoten und breitet sich von dort über die Lymphgefäße weiter aus. Für die Krankheit gibt es keine Früherkennungsuntersuchung.

Krebsforscherin Hanna Heikenwälder erklärt im Podcast Lanz+Precht, warum Krebs über Jahrzehnte entsteht und Mutationen im Alter zunehmen. 28.10.2026 | 1:08 min

Günstige Prognose im Vergleich zu anderen Krebsarten

Die Behandlung erfolgt gewöhnlich aus einer Kombination von Chemotherapie und Bestrahlung. Die Prognose ist im Vergleich zu vielen anderen Krebsarten sehr günstig. Die relative Überlebensrate liegt fünf Jahre nach der Diagnose in Deutschland bei etwa 87 Prozent.

Die Risikofaktoren für ein Hodgkin-Lymphom sind bisher nur teilweise aufgeklärt, bei vielen Betroffenen wird keine eindeutige Ursache gefunden.