Das Bundesinstitut für Arzneimittel warnt vor Heightmaxxing: Jugendliche nehmen offenbar ein Krebsmedikament ein, um größer zu werden - trotz erheblicher Gesundheitsrisiken.

Jugendliche nehmen Krebsmedikament, um größer zu werden

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Ein paar Zentimeter mehr Körpergröße - für manche Jugendliche scheint diese Hoffnung schwerer zu wiegen als mögliche gesundheitliche Folgen. In internationalen Online-Foren rund um sogenannte Looksmaxxing-Strategien berichten junge Nutzer, dass sie zu diesem Zweck ein Krebsmedikament einnehmen: Erdafitinib.

Ein Jugendlicher schreibt etwa, er nehme Erdafitinib seit 21 Tagen. Trotz "schrecklicher" Rücken-, Knie- und Knöchelschmerzen sowie weiterer Nebenwirkungen sei er angeblich bereits fast 1,5 Zentimeter gewachsen.

Ein anderer Nutzer gibt an, 13 Jahre alt zu sein und Erdafitinib in ein bis zwei Jahren ausprobieren zu wollen. Mögliche Nebenwirkungen würde er dafür in Kauf nehmen.

Einfluss auf das Knochenwachstum

Erdafitinib ist in der EU zur Behandlung bestimmter fortgeschrittener Krebserkrankungen der Harnwege zugelassen. Der Wirkstoff wurde jedoch auch bei Kindern und Jugendlichen mit anderen Krebserkrankungen untersucht und eingesetzt.

Dabei beobachteten Forschende in einzelnen Fällen ein ungewöhnlich beschleunigtes Knochen- und Längenwachstum.

Diese Beobachtung bedeutet allerdings nicht, dass sich der Wirkstoff gezielt und sicher zur Steigerung der Körpergröße einsetzen lässt. Im Gegenteil: Die Einnahme ist mit erheblichen gesundheitlichen Risiken verbunden.

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Erdafitinib mit Nebenwirkungen und unbekannten Langzeitfolgen

Schon bei der bestimmungsgemäßen Anwendung kann Erdafitinib erhebliche Nebenwirkungen verursachen. Dazu gehören laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) unter anderem schwere Augenerkrankungen sowie Veränderungen der Leber- und Nierenwerte.

Bei Kindern und Jugendlichen wurden außerdem teilweise schwerwiegende Schäden am Skelett dokumentiert.

Bundesinstitut warnt vor eigenmächtiger Einnahme

Welche weiteren Folgen eine Einnahme bei gesunden Menschen haben könnte, deren Körper sich noch in der Entwicklung befindet, lässt sich derzeit nicht zuverlässig abschätzen.

Das BfArM warnt ausdrücklich vor einer Einnahme von Erdafitinib mit dem Ziel, das Körperwachstum zu steigern. Diese Art der Anwendung liege "vollständig außerhalb des zugelassenen Anwendungsgebiets". Weder die Wirksamkeit noch die Sicherheit des Medikaments für diesen Zweck seien nachgewiesen.

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Wie kommen Jugendliche an das Krebsmedikament?

Es stellt sich die Frage, wie Minderjährige überhaupt an Erdafitinib gelangen können. Das Medikament ist verschreibungspflichtig.

Der österreichische Kinder- und Jugendmediziner Adalbert Raimann, der zu ungewöhnlichem Wachstum unter Erdafitinib geforscht hat, sieht die Beschaffung vor allem außerhalb regulärer medizinischer Versorgungswege.

"Im Darknet und entsprechenden Kreisen wird 'Erda' bereits gehandelt, in den USA handelt es sich meines Wissens hauptsächlich um Eigenmedikation aus dem Netz", so Raimann gegenüber ZDFheute.

Dass Jugendliche das Medikament über ärztliche Verordnungen erhalten, hält er in Europa für weitgehend ausgeschlossen. Auch künftig sei dies nicht zu erwarten: "Eine ärztliche Verordnung für Wachstumszwecke wäre ein guter Grund, die Arztlizenz zu verlieren bei diesem Risiko-Nutzenprofil", so Raimann.

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Arzt fordert mehr Verständnis für betroffene Jugendliche

Auch Raimann warnt davor, Erdafitinib in der Hoffnung auf einige zusätzliche Millimeter Körpergröße einzunehmen. Zugleich betont er, dass es wichtig sei, den Blick nicht allein auf das riskante Verhalten zu richten, sondern auch auf die Gründe dahinter.

"Gerade bei männlichen Jugendlichen werden körperliche Normabweichungen oft geradezu tabuisiert, der massive Leidensdruck resultiert in Risikoverhalten wie Medikamentenmissbrauch", so Raimann.