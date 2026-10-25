Body Modifications bergen Risiken:Extreme Körperkunst: Wenn sich Menschen Hörner implantieren
von Rebecca Ricker
Immer extremer werden "Body Modifications" wie implantierte Hörner oder Tattoos im Augapfel. Piercer oder Tätowierer können die Eingriffe ohne medizinische Ausbildung anbieten.
Tattoos und Piercings sind in Deutschland weit verbreitet. Einer Umfrage von 2021 zufolge hat beinahe jede vierte Person ein Tattoo. Auch Piercings sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Besonders beliebt sind Nasen- und Bauchnabelpiercings. Manche gehen aber noch weiter.
Zungenspaltung und implantierte Hörner
Tobias arbeitet im Dortmunder Zoo als Tierpfleger. Fast 400 Tattoos schmücken seinen Körper - dazu gehört auch ein tätowierter Augapfel. Er hat seine Zunge spalten und sich Hörner implantieren lassen. Dafür ist er auch bereit Schmerzen auszuhalten: "Mein schmerzhaftes Piercing war mein Intimpiercing, das hat wirklich wehgetan", sagt er in der ZDFinfo-Doku "Make me beautiful - Provokant schön".
Die Hörner hat sich Tobias mit seiner Freundin gemeinsam implantieren lassen. Für solche sogenannten subdermalen Implantate ist ein chirurgischer Eingriff nötig: Erst wird ein kleiner Schnitt gemacht, dann wird die Haut auseinandergezogen und das sterile Implantat unter die Haut gesetzt.
Das Implantat, das in dem Fall der Hörner aus Silikon besteht, liegt in der Subkutis, der untersten Hautschicht. Am Ende wird der Schnitt vernäht und das Implantat für die ersten Tage mit elastischen Bandagen fixiert. Wie bei allen medizinischen Eingriffen können Komplikationen wie Wundheilungsstörungen oder Blutungen eintreten.
Tattoo am Augapfel besonders heikel
Besonders heikel ist auch das Tattoo am Augapfel. Tobias hat sich diesen blau tätowieren lassen.
Bei einem Augapfel-Tattoo wird mit einer Spritze Farbe zwischen die Bindehaut und die Lederhaut des Auges gespritzt. Erblindung, chronische Entzündungen und Netzhautschäden sind nur einige der Risiken. Deshalb wird meist nur ein Auge auf einmal tätowiert.
Körpermodifikation birgt große Gefahren
Mandy hat am eigenen Körper erfahren, dass solche Body Modifications schiefgehen können. Die 50-Jährige hat sich ihren Augapfel tätowieren lassen. Sie ist dabei zwar nicht erblindet, aber die Folgen merkt sie noch heute: Statt die Lederhaut im Auge tiefblau zu färben, lief die Farbe bei Mandy in den Tränensack und färbte das untere Augenlid: "Als ich am nächsten Morgen aufgestanden bin und in den Spiegel geschaut habe, bin ich aus allen Wolken gefallen."
Um das misslungene Augapfel-Tattoo zu kaschieren, hat sich Mandy die Tränensäcke in ihrer Hautfarbe tätowieren lassen. Doch einen Teil überdeckt sie bis heute mit Make-Up.
Kritik an fehlender Regulierung
Beate Philipson ist Hals-, Nasen-, Ohren-Ärztin und auf plastisch-rekonstruktive Chirurgie im Kopf-Halsbereich spezialisiert. Sie kritisiert, dass Körpermodifikationen und Augapfel-Tattoos von Piercern und Tätowierern ohne medizinische Ausbildung durchgeführt werden dürfen. "Ich finde das völlig absurd. Man muss dafür viel Wissen haben, was Anatomie betrifft und Gewebe." Für Beate Philipson sind solche Body Modifications ein "schwarzes Loch" der Regulierung in Deutschland.
Mandy ist sich der gesundheitlichen Risiken bewusst, aber sie hatte neben dem Augapfel-Tattoo einen großen Traum: Elfenohren. So hat sie sich ihre Ohren zu spitzen Elfenohren umoperieren lassen - allerdings bei einer Ärztin. Auch Tobias plant weitere Eingriffe.
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