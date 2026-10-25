Immer extremer werden "Body Modifications" wie implantierte Hörner oder Tattoos im Augapfel. Piercer oder Tätowierer können die Eingriffe ohne medizinische Ausbildung anbieten.

Tattoos, Piercings oder Body Modifications: Menschen verändern ihren Körper – schon immer, immer wieder und manchmal auch massiv – trotz Schmerzen, Risiken und Vorurteilen. 16.10.2026 | 44:22 min

Tattoos und Piercings sind in Deutschland weit verbreitet. Einer Umfrage von 2021 zufolge hat beinahe jede vierte Person ein Tattoo. Auch Piercings sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Besonders beliebt sind Nasen- und Bauchnabelpiercings. Manche gehen aber noch weiter.

Zungenspaltung und implantierte Hörner

Tobias arbeitet im Dortmunder Zoo als Tierpfleger. Fast 400 Tattoos schmücken seinen Körper - dazu gehört auch ein tätowierter Augapfel. Er hat seine Zunge spalten und sich Hörner implantieren lassen. Dafür ist er auch bereit Schmerzen auszuhalten: "Mein schmerzhaftes Piercing war mein Intimpiercing, das hat wirklich wehgetan", sagt er in der ZDFinfo-Doku "Make me beautiful - Provokant schön".

Tobias hat fast 400 Tattoos am ganzen Körper - zwei davon am Augapfel. Hinzu kommen Piercings im Intimbereich und Implantate in der Stirn. Quelle: ZDF

Die Hörner hat sich Tobias mit seiner Freundin gemeinsam implantieren lassen. Für solche sogenannten subdermalen Implantate ist ein chirurgischer Eingriff nötig: Erst wird ein kleiner Schnitt gemacht, dann wird die Haut auseinandergezogen und das sterile Implantat unter die Haut gesetzt.

Das Implantat, das in dem Fall der Hörner aus Silikon besteht, liegt in der Subkutis, der untersten Hautschicht. Am Ende wird der Schnitt vernäht und das Implantat für die ersten Tage mit elastischen Bandagen fixiert. Wie bei allen medizinischen Eingriffen können Komplikationen wie Wundheilungsstörungen oder Blutungen eintreten.

Ihr Ziel: der perfekte männliche Körper. Ihr Preis: Schmerzen, Kosten, die eigene Gesundheit. Männer tun viel für ihren starken Wunsch nach Schönheit. 13.02.2026 | 43:38 min

Tattoo am Augapfel besonders heikel

Besonders heikel ist auch das Tattoo am Augapfel. Tobias hat sich diesen blau tätowieren lassen.

Beim Augapfel-Tattoo habe ich jahrelang überlegt, das zu machen, und lange geguckt, wem vertraue ich mich da wirklich an. „ Tobias, hat mehr mehr als 400 Tattoos auf seinem Körper

Bei einem Augapfel-Tattoo wird mit einer Spritze Farbe zwischen die Bindehaut und die Lederhaut des Auges gespritzt. Erblindung, chronische Entzündungen und Netzhautschäden sind nur einige der Risiken. Deshalb wird meist nur ein Auge auf einmal tätowiert.

Einst als Provokation betrachtet, sind Tattoos heute fast überall zu sehen. Wie beliebt sind Tattoos inzwischen und was sagen die Motive über ihre Träger aus und was muss beachtet werden? 13.01.2026 | 9:11 min

Körpermodifikation birgt große Gefahren

Mandy hat am eigenen Körper erfahren, dass solche Body Modifications schiefgehen können. Die 50-Jährige hat sich ihren Augapfel tätowieren lassen. Sie ist dabei zwar nicht erblindet, aber die Folgen merkt sie noch heute: Statt die Lederhaut im Auge tiefblau zu färben, lief die Farbe bei Mandy in den Tränensack und färbte das untere Augenlid: "Als ich am nächsten Morgen aufgestanden bin und in den Spiegel geschaut habe, bin ich aus allen Wolken gefallen."

Der Tätowierer hatte mir davon schon berichtet, dass es so was gibt. Aber man denkt ja nicht, dass es bei sich selbst passiert. „ Mandy, ihr Augapfel-Tattoo ging schief

Um das misslungene Augapfel-Tattoo zu kaschieren, hat sich Mandy die Tränensäcke in ihrer Hautfarbe tätowieren lassen. Doch einen Teil überdeckt sie bis heute mit Make-Up.

Kritik an fehlender Regulierung

Beate Philipson ist Hals-, Nasen-, Ohren-Ärztin und auf plastisch-rekonstruktive Chirurgie im Kopf-Halsbereich spezialisiert. Sie kritisiert, dass Körpermodifikationen und Augapfel-Tattoos von Piercern und Tätowierern ohne medizinische Ausbildung durchgeführt werden dürfen. "Ich finde das völlig absurd. Man muss dafür viel Wissen haben, was Anatomie betrifft und Gewebe." Für Beate Philipson sind solche Body Modifications ein "schwarzes Loch" der Regulierung in Deutschland.

Dass das völlig unstandardisiert läuft, das kann ich nicht begreifen. „ Dr. Beate Philipson, Ärztin mit Fokus auf plastische Chirurgie

Mandy hat sich Elfenohren operieren lassen. Auch wenn ihr Augapfel-Tattoo schief gegangen ist. Quelle: ZDF

Mandy ist sich der gesundheitlichen Risiken bewusst, aber sie hatte neben dem Augapfel-Tattoo einen großen Traum: Elfenohren. So hat sie sich ihre Ohren zu spitzen Elfenohren umoperieren lassen - allerdings bei einer Ärztin. Auch Tobias plant weitere Eingriffe.

Filler, Botox, knallharte Sportroutinen und riskante OPs. Frauen gehen sehr weit für ihre Schönheit in Zeiten, in denen der Druck, endlich perfekt auszusehen, nie größer war. 13.02.2026 | 42:53 min