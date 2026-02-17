Sich Botox spritzen zu lassen, ist in Deutschland der beliebteste Schönheitseingriff. Wieso die Nachfrage nach dem Nervengift steigt und welche Risiken der Eingriff hat.

Filler, Botox, knallharte Sportroutinen und riskante OPs. Frauen gehen sehr weit für ihre Schönheit in Zeiten, in denen der Druck, endlich perfekt auszusehen, nie größer war. 13.02.2026 | 42:53 min

Für die 30-jährige Mainzerin Alexandra Diehl ist Botox Teil ihres Alltags: Mit den Injektionen hat sie angefangen, als sie Mitte 20 war. Die Eingriffe sind für sie ein Mittel, ihr Aussehen zu optimieren. Nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst. "Natürlich will man draußen gut aussehen oder auch positives Feedback bekommen. Aber ich würde sagen, ich lasse mich davon jetzt nicht unbedingt beeinflussen", sagt Diehl.

Das ist mein Körper, das ist mein Leben. Und da stehe ich auch voll dahinter. „ Alexandra Diehl, Botox-Nutzerin aus Mainz

Das Geschäft mit Botox in Deutschland boomt. Hinter günstigen und offensiven Botox-Angeboten auf Social Media steckt häufig illegal importiertes Fake-Botox - verabreicht von Laien. 22.06.2025 | 1:29 min

Botox immer populärer

Auch in ihrem Freundeskreis ist der Eingriff mit Botox normal geworden. Und damit sind sie nicht allein: Fast neun Prozent der unter 30-Jährigen benutzen Botox. In Deutschland sind die Behandlungen mit dem Nervengift der populärste Schönheitseingriff, das zeigt eine Statistik der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC).

Die Injektionen sind so sehr im Mainstream angekommen, dass 2022 in Düsseldorf eine Walk-In-Klinik für Beauty-Behandlungen eröffnet hat. Hier gibt es "Unterspritzungen to go". Nur etwa zehn Minuten dauert die Behandlung, die mindestens 250 Euro kostet.

Doku von ZDFinfo Sehen Sie die Doku "Make Me Beautiful - Perfekt um jeden Preis" am 27. Februar um 20:15 Uhr bei ZDFinfo oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.

Wirkung von Botox lässt wieder nach

Für viele, die einmal mit Botox angefangen haben, bleibt es nicht bei einem Eingriff. Denn nach einigen Monaten lässt die Wirkung des Nervengifts wieder nach. Wer faltenfrei bleiben will, muss daher alle vier bis sechs Monate wiederkommen. Die Klinik in Düsseldorf scheint beliebt, den Angaben der Einrichtung zufolge kommen an guten Tagen 15 bis 20 Kundinnen.

Silvana will erste Fältchen loswerden. Sie probiert verschiedene Hyaluron-Produkte aus. Das Ergebnis nach vier Wochen überrascht. 20.11.2025 | 4:13 min

Hoher Anspruch an das Aussehen durch Social Media

Botox scheint ein kleiner Eingriff zu sein: Nur wenige Minuten, dann ist die Behandlung schon fertig.

Für manche stellt Botox eine Option dar, scheinbar ohne großen Aufwand das Selbstwertgefühl zu verbessern. „ Elisabeth Hahn, Oberärztin in der Schön Klinik Bad Bramstedt

Verstärkt wird der Botox-Hype durch Social Media: Scheinbar "echte" Fotos können hier stark bearbeitet oder sogar KI-generiert sein. Das verzerrt die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Zudem sinkt die Hemmschwelle für Eingriffe immer mehr: Schönheitsoperationen sind heute normaler, auch weil immer mehr Influencer und Prominente über Schönheitseingriffe sprechen.

Beauty Filter, Schönheits-OPs und Co. : Perfekt um jeden Preis: Schönheitsideale und die Risiken Beauty Filter, KI-Models, Schönheitsoperationen: Der Druck, perfekt zu wirken, ist groß. Eine Psychotherapeutin rät, den eigenen Körper zu akzeptieren, statt Illusionen zu jagen. mit Video 16:08

Ärztin Elisabeth Hahn beobachtet generell einen zunehmend hohen Anspruch an Schönheit und Aussehen. Dabei werden nicht nur Eingriffe mit Botox immer populärer.

Insgesamt gibt es eine steigende Bereitschaft in der Bevölkerung, Schönheitseingriffe vornehmen zu lassen. „ Elisabeth Hahn, Oberärztin in Bad Bramstedt

Der Bundesgerichtshof verbietet Vorher-Nachher-Werbungen für Beauty-Behandlungen mit Botox oder Hyaluron. Sie gelten als irreführend und besonders verführerisch für junge Menschen. 31.07.2025 | 1:32 min

Risiken von Botox

Dabei ist der scheinbar kleine Eingriff mit Botox nicht ohne Risiken. Das sagt auch Dr. Parthena Karavasili, die in der Walk-In-Klinik in Düsseldorf arbeitet: "Es gibt viele Komplikationen, zum Beispiel blaue Flecken von Verletzungen von kleinen Gefäßen oder zum Beispiel Allergien oder leichte Asymmetrien im Gesicht." Auch leichte Lähmungen könnten auftreten.

Hinzu kommt, dass Schönheitschirurgie in Deutschland kein geschützter Begriff ist. Jeder Arzt darf sich als Schönheitschirurg bezeichnen, sagt Tino Schulz in der ZDFinfo-Doku "Make Me Beautiful - Perfekt um jeden Preis". "Wir haben hier jede Woche Patienten, wo etwas schiefgegangen ist im Vorfeld oder nicht sauber gearbeitet wurde." Schönheitschirurgie könne man nicht in einem Wochenendkurs lernen oder im Internet bei YouTube. Man müsse jahrelange Erfahrungen und Hunderte von Operationen machen, bis man sich dann an die Patienten begibt, so der Facharzt.

Der Drogenkrieg in Mexiko hat in den vergangenen 20 Jahren 450.000 Menschenleben gekostet. Trotzdem eifern Millionen junge Mexikanerinnen einem Lifestyle-Trend der Narcos nach. 11.02.2026 | 14:17 min

Ärztin sieht auch psychische Risiken von Schönheitseingriffen