Welche Risiken das Nervengift birgt:Schönheit mit Botox um jeden Preis?
von Rebecca Ricker
Sich Botox spritzen zu lassen, ist in Deutschland der beliebteste Schönheitseingriff. Wieso die Nachfrage nach dem Nervengift steigt und welche Risiken der Eingriff hat.
Für die 30-jährige Mainzerin Alexandra Diehl ist Botox Teil ihres Alltags: Mit den Injektionen hat sie angefangen, als sie Mitte 20 war. Die Eingriffe sind für sie ein Mittel, ihr Aussehen zu optimieren. Nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst. "Natürlich will man draußen gut aussehen oder auch positives Feedback bekommen. Aber ich würde sagen, ich lasse mich davon jetzt nicht unbedingt beeinflussen", sagt Diehl.
Botox immer populärer
Auch in ihrem Freundeskreis ist der Eingriff mit Botox normal geworden. Und damit sind sie nicht allein: Fast neun Prozent der unter 30-Jährigen benutzen Botox. In Deutschland sind die Behandlungen mit dem Nervengift der populärste Schönheitseingriff, das zeigt eine Statistik der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC).
Die Injektionen sind so sehr im Mainstream angekommen, dass 2022 in Düsseldorf eine Walk-In-Klinik für Beauty-Behandlungen eröffnet hat. Hier gibt es "Unterspritzungen to go". Nur etwa zehn Minuten dauert die Behandlung, die mindestens 250 Euro kostet.
Wirkung von Botox lässt wieder nach
Für viele, die einmal mit Botox angefangen haben, bleibt es nicht bei einem Eingriff. Denn nach einigen Monaten lässt die Wirkung des Nervengifts wieder nach. Wer faltenfrei bleiben will, muss daher alle vier bis sechs Monate wiederkommen. Die Klinik in Düsseldorf scheint beliebt, den Angaben der Einrichtung zufolge kommen an guten Tagen 15 bis 20 Kundinnen.
Hoher Anspruch an das Aussehen durch Social Media
Botox scheint ein kleiner Eingriff zu sein: Nur wenige Minuten, dann ist die Behandlung schon fertig.
Verstärkt wird der Botox-Hype durch Social Media: Scheinbar "echte" Fotos können hier stark bearbeitet oder sogar KI-generiert sein. Das verzerrt die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Zudem sinkt die Hemmschwelle für Eingriffe immer mehr: Schönheitsoperationen sind heute normaler, auch weil immer mehr Influencer und Prominente über Schönheitseingriffe sprechen.
Ärztin Elisabeth Hahn beobachtet generell einen zunehmend hohen Anspruch an Schönheit und Aussehen. Dabei werden nicht nur Eingriffe mit Botox immer populärer.
Risiken von Botox
Dabei ist der scheinbar kleine Eingriff mit Botox nicht ohne Risiken. Das sagt auch Dr. Parthena Karavasili, die in der Walk-In-Klinik in Düsseldorf arbeitet: "Es gibt viele Komplikationen, zum Beispiel blaue Flecken von Verletzungen von kleinen Gefäßen oder zum Beispiel Allergien oder leichte Asymmetrien im Gesicht." Auch leichte Lähmungen könnten auftreten.
Hinzu kommt, dass Schönheitschirurgie in Deutschland kein geschützter Begriff ist. Jeder Arzt darf sich als Schönheitschirurg bezeichnen, sagt Tino Schulz in der ZDFinfo-Doku "Make Me Beautiful - Perfekt um jeden Preis". "Wir haben hier jede Woche Patienten, wo etwas schiefgegangen ist im Vorfeld oder nicht sauber gearbeitet wurde." Schönheitschirurgie könne man nicht in einem Wochenendkurs lernen oder im Internet bei YouTube. Man müsse jahrelange Erfahrungen und Hunderte von Operationen machen, bis man sich dann an die Patienten begibt, so der Facharzt.
Ärztin sieht auch psychische Risiken von Schönheitseingriffen
Neben den körperlichen gibt es auch psychische Risiken. "Der starke Fokus auf das Aussehen nimmt viele Ressourcen in Anspruch, die an anderer Stelle fehlen, um ein starkes Selbstwertgefühl aufzubauen", sagt die Ärztin Elisabeth Hahn. Beschäftige man sich immer mit den vermeintlichen "Baustellen" des Körpers, könne es das eigene Körperbild verzerren - was wiederum den Druck erhöht, weitere Eingriffe vorzunehmen. So kann der vermeintlich schnelle Selbstwert-Kick langfristig sogar schaden.
