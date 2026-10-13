"Breaking Bad"-Schauspieler RJ Mitte mit nur 34 Jahren gestorben

Der US-Schauspieler RJ Mitte wurde durch seine Rolle als Walter White Jr. in der bekannten Serie "Breaking Bad" bekannt. Nun ist er im Alter von 34 Jahren gestorben.

Die Todesursache des 34-Jährigen, der mit Zerebralparese lebte, wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Quelle: AFP

Der durch die preisgekrönte Fernsehserie "Breaking Bad" bekannt gewordene Schauspieler und Behindertenrechtsaktivist RJ Mitte ist im Alter von 34 Jahren gestorben. Mitte sei in Brownsville im US-Bundesstaat Texas tot aufgefunden worden, berichteten mehrere US-Medien am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf sein Management und örtliche Behörden.

Mit tiefer Traurigkeit teilen wir mit, dass der beliebte Schauspieler, Philanthrop und leidenschaftliche Kämpfer für die Rechte von Menschen mit Behinderung, RJ Mitte, gestorben ist. „ Mitteilung von Mittes Management

Nähere Details zu den Todesumständen wurden zunächst nicht bekannt. Von einem Fremdverschulden werde nicht ausgegangen.

Durchbruch mit "Breaking Bad"

Mitte lebte von Geburt an mit der Bewegungsstörung Zerebralparese. Als Jugendlicher hatte er 2008 seinen ersten Auftritt als Walter White Jr. in "Breaking Bad". In nahezu allen Folgen spielte er den Sohn des Chemielehrers und späteren Drogenhändlers Walter White (Bryan Cranston). Auch seine Serienfigur lebt mit Zerebralparese.

Durch seine eigenen Erfahrungen habe Mitte seiner Rolle Authentizität verliehen und dazu beigetragen, das Bewusstsein für Behinderung und Inklusion zu stärken, hieß es in der Mitteilung zu seinem Tod. Er habe seine Bekanntheit genutzt, um Vorurteile abzubauen und Menschen mit Behinderungen in Film und Fernsehen mehr Sichtbarkeit zu verschaffen.

Auch Michael J. Fox setzt sich für Menschen mit Behinderungen ein, speziell kämpft er gegen Parkinson. Fox wurde bei den Emmys mit dem Bob Hope Humanitarian Award ausgezeichnet. 15.09.2026 | 1:47 min

Engagement für Menschen mit Behinderungen

Der Schauspieler engagierte sich demnach in mehreren gemeinnützigen Organisationen, die Spenden sammeln und über Zerebralparese sowie andere Störungen der Muskelkontrolle aufklären. Er war Sprecher der Screen Actors Guild für Darsteller mit Behinderungen und prominenter Botschafter für United Cerebral Palsy.

"Breaking Bad" lief zwischen 2008 und 2013 über fünf Staffeln und wird regelmäßig als bahnbrechende Fernsehserie gefeiert. Die Serie gewann 16 Emmy-Auszeichnungen, darunter zwei für die beste Dramaserie. Sie wurde in einer Umfrage der "New York Times" kürzlich zur besten Fernsehserie des 21. Jahrhunderts gewählt.

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Quelle: dpa, AP, AFP, Reuters