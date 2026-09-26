Kinostart von "Emil und die Detektive":"Jede Generation hat ihren Emil verdient"
von Lisa Jandi
Der neue Kinofilm bleibt Erich Kästner treu und schafft doch den Sprung ins Zeitalter von E-Rollern und Smartphones. Eine Hommage an Berlin und die Kraft der Freundschaft.
Es gibt wohl niemanden, der die Geschichte nicht kennt: vom 12-jährigen Emil Tischbein, der in den Sommerferien mit dem Zug zu seiner Oma nach Berlin fährt und von dem Betrüger Max Grundeis eiskalt ausgeraubt wird.
Da Emil in seiner Heimatstadt Mist gebaut hat, will er auf keinen Fall die Polizei um Hilfe bitten. Stattdessen lernt er eine Gruppe mutiger und sehr cleverer Kids kennen, die den Ganoven mit ihm verfolgt.
"Emil und die Detektive" ist zweifelsfrei eines der wichtigsten Kinderbücher der deutschen Literatur. Erich Kästner erzählt darin aus der Perspektive seiner jungen Helden, ohne Erwachsene, die alles besser wissen.
Regisseur Dietl: "Zeitlos wie eh und je"
Ein Abenteuer- und Kinder-Krimi, der allein in Deutschland schon vier Mal verfilmt wurde: erstmalig 1931 nach dem Drehbuch von Billy Wilder, dann 1954, 2001 und jetzt wieder ganz frisch im Kino. "Weil 'Emil und die Detektive' eine so tolle Geschichte ist, zeitlos wie eh und je", sagt Regisseur David Dietl auf der Premiere in Berlin.
Der Emil dieser Generation wird gespielt von Nicholas Jonah Peter. "An Emil gefällt mir sehr, dass er mutig ist, obwohl er sehr zurückhaltend ist, und an der Geschichte einfach, dass es um Freundschaft geht, um Zusammenhalt und dass man nie aufgeben soll", sagt der inzwischen 14-Jährige, der zum ersten Mal eine Hauptrolle in einem Kinofilm spielt.
Auf E-Scootern zum Späti
Gemeinsam mit fünf anderen Kindern geht es auf eine rasante Verfolgungsjagd durch das Berlin von heute - vom Brandenburger Tor bis zum Späti auf der Sonnenallee, von der Museumsinsel bis zum Dong Xuan Center, Deutschlands größtem Asiamarkt.
Unterlegt mit Großstadt-Beats wie von Nina Chuba, unterwegs mit E-Rollern und ausgestattet mit Smartphones. Zumindest die anderen - denn Emil hat im neuen Film nur ein "Kinder-Handy" ohne Internet und wurde deshalb auch in seiner Heimatstadt gemobbt.
Schauspieler Kilian: Film über Freundschaft
Aber jetzt ist er ja in Berlin. "Du willst 'ne Rasur?" wird sein Detektiv-Kumpel Jason (Camille Moltzen) von einem Barbier (Kida Khodr Ramadan) gefragt, als er den bösen Max Grundeis bis in den Barber Shop verfolgt. "Digga, ich hab' Pubertät." Willkommen in 2026.
"Ich finde die Geschichte cool, weil letztendlich, es hat ein gutes Ende", findet Kilian Kasa, der eigentlich in Hamburg lebt und im Film den Gustav spielt. "Und es sind einfach ein paar Kinder, die sich zusammentrommeln."
Prominenter Gastauftritt
Überhaupt ist es ein gelungener Cast. Die anderen Detektive und Detektivinnen werden gespielt von Lara Toni Lüdders, Bela Louis Plass und Ai Vy Bui, alle zwischen zehn und 14 Jahren alt. Luise Heyer spielt Emils Mutter, Ursula Werner die Berliner Oma und Merlin Sandmeyer den fiesen Max Grundeis ("Ich hasse Kinder").
Ein Gastauftritt, der das junge Zielpublikum freuen dürfte: Zah1de, TikTok-Star und Rapperin, die an einer Strandbar an der Spree mal eben ein Selfie mit den leicht verdutzten Freunden macht.
Die meisten wissen wohl, wie die Geschichte ausgeht: Max Grundeis hat keine Chance, er wird von einer immer größer werdenden Schar Kinder verfolgt, denn zusammen sind auch viele kleine Leute stark. "Einer für alle, alle für einen", möchte man rufen, aber hier heißen Codewort und Schlachtruf "Parole Emil". Und die verfehlt ihre Wirkung nicht - seit fast 100 Jahren. Der neue "Emil und die Detektive" ist ein sehenswerter Film für die ganze Familie.
Lisa Jandi berichtet aus dem ZDF-Landesstudio Berlin.
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