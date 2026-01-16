Julio Iglesias weist Vorwürfe der sexuellen Gewalt zurück

Julio Iglesias hat Vorwürfe zurückgewiesen, nach denen er zwei ehemalige Angestellte sexuell belästigt haben soll. Nach entsprechenden Berichten wird nun gegen ihn ermittelt.

Der spanische Schlager-Weltstar Julio Iglesias hat über Instagram Vorwürfe der sexuellen Übergriffe zurückgewiesen.

Ich bestreite, jemals eine Frau beschuldigt, unter Druck gesetzt oder respektlos behandelt zu haben. Diese Anschuldigungen sind absolut falsch und machen mich sehr traurig. „ Julio Iglesias, Sänger

Ex-Angestellte von Iglesias: Sexuelle Übergriffe und Zwangsarbeit

Zwei frühere Angestellte des Sängers hatten über sexuelle Übergriffe, Beleidigungen, Demütigungen, Gewaltanwendung und Zwangsarbeit "in einem Umfeld ständiger Kontrolle und Belästigung" geklagt, wie die spanische Digitalzeitung "elDiario.es" und der spanischsprachige US-TV-Sender Univisión Noticias berichtet hatten.

Eine entsprechende Anzeige bei der Staatsanwaltschaft am Nationalen Gerichtshof gegen Iglesias sei in Madrid eingereicht worden, teilte die Behörde der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Man habe Ermittlungen eingeleitet.

Iglesias gab sich kämpferisch:

Ich habe noch nie so viel Boshaftigkeit erlebt, aber ich habe noch die Kraft, die Menschen über die ganze Wahrheit zu informieren und meine Würde angesichts einer so schweren Beleidigung zu verteidigen. „ Julio Iglesias, Sänger

Die Justiz wollte dpa zu den Ermittlungen keine weiteren Details nennen. Dies diene auch dem Schutz der möglichen Opfer. Weitere Details werde man deshalb bis auf weiteres nicht veröffentlichen.

Vorwürfe gegen Iglesias: Menschenhandel, Sklaverei, Zwangsarbeit

Iglesias selbst hatte Anfragen von Medien tagelang unbeantwortet gelassen. Bei den betroffenen Frauen handelt es sich nach Angaben von "elDiario.es" und Univisión Noticias um eine frühere Haushaltshilfe und eine ehemalige Physiotherapeutin des Künstlers.

Die mutmaßlichen Taten sollen sich demnach im Jahr 2021 in zwei Villen von Iglesias in Punta Cana in der Dominikanischen Republik sowie in Lyford Cay auf den Bahamas ereignet haben.

In Videos berichten die beiden mutmaßlichen Opfer, die von "elDiario.es" und Univisión Noticias "Laura" genannt werden, aber anonym bleiben, detailreich und zum Teil weinend von schrecklichen Erlebnissen. Iglesias habe ihr "Leben zerstört". Die Aussagen seien von Bekannten und Ärzten der beiden Frauen bestätigt worden.

Die Nichtregierungsorganisation Women’s Link Worldwide erklärte, sie vertrete die beiden Frauen, die vor dem spanischen Gericht Klage eingereicht hätten. Die Vorwürfe lauteten: "Verbrechen gegen die sexuelle Freiheit und Unversehrtheit wie sexuelle Belästigung" sowie "Menschenhandel zum Zwecke der Zwangsarbeit und Sklaverei". Der in Miami ansässige Anwalt Russell L. King, der Iglesias auf seiner Website als Klienten aufführt, reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AP.

Iglesias gehört zu erfolgreichsten Musikern der Welt

Der 82-jährige Iglesias ist mit mehr als 300 Millionen verkauften Tonträgern in mehr als einem Dutzend Sprachen einer der erfolgreichsten Musiker der Welt. Nach seinen Anfängen in Spanien erlangte er in den 1970er und 80er Jahren in den Vereinigten Staaten und weltweit große Popularität.

