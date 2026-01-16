  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Julio Iglesias weist Vorwürfe der sexuellen Gewalt zurück

Ermittlungen gegen spanischen Superstar:Julio Iglesias weist Vorwürfe der sexuellen Gewalt zurück

|

Julio Iglesias hat Vorwürfe zurückgewiesen, nach denen er zwei ehemalige Angestellte sexuell belästigt haben soll. Nach entsprechenden Berichten wird nun gegen ihn ermittelt.

Schlagersänger Julio Iglesias

Zwei Frauen haben Julio Iglesias sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Nun reagiert der spanische Sänger darauf: Er teilt mit, nie in seinem Leben eine Frau respektlos behandelt zu haben.

16.01.2026 | 0:50 min

Der spanische Schlager-Weltstar Julio Iglesias hat über Instagram Vorwürfe der sexuellen Übergriffe zurückgewiesen.

Ich bestreite, jemals eine Frau beschuldigt, unter Druck gesetzt oder respektlos behandelt zu haben. Diese Anschuldigungen sind absolut falsch und machen mich sehr traurig.

Julio Iglesias, Sänger

Ex-Angestellte von Iglesias: Sexuelle Übergriffe und Zwangsarbeit

Zwei frühere Angestellte des Sängers hatten über sexuelle Übergriffe, Beleidigungen, Demütigungen, Gewaltanwendung und Zwangsarbeit "in einem Umfeld ständiger Kontrolle und Belästigung" geklagt, wie die spanische Digitalzeitung "elDiario.es" und der spanischsprachige US-TV-Sender Univisión Noticias berichtet hatten.

Eine entsprechende Anzeige bei der Staatsanwaltschaft am Nationalen Gerichtshof gegen Iglesias sei in Madrid eingereicht worden, teilte die Behörde der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Man habe Ermittlungen eingeleitet.

Schwere Vorwürfe gegen Julio Iglesias

Laut Recherche spanischer Medien soll Julio Iglesias Angestellte sexuell belästigt haben. Zwei Frauen haben den Sänger angezeigt. Der 82-jährige hat sich dazu bisher nicht geäußert.

14.01.2026 | 1:27 min

Iglesias gab sich kämpferisch:

Ich habe noch nie so viel Boshaftigkeit erlebt, aber ich habe noch die Kraft, die Menschen über die ganze Wahrheit zu informieren und meine Würde angesichts einer so schweren Beleidigung zu verteidigen.

Julio Iglesias, Sänger

Die Justiz wollte dpa zu den Ermittlungen keine weiteren Details nennen. Dies diene auch dem Schutz der möglichen Opfer. Weitere Details werde man deshalb bis auf weiteres nicht veröffentlichen.

Vorwürfe gegen Iglesias: Menschenhandel, Sklaverei, Zwangsarbeit

Iglesias selbst hatte Anfragen von Medien tagelang unbeantwortet gelassen. Bei den betroffenen Frauen handelt es sich nach Angaben von "elDiario.es" und Univisión Noticias um eine frühere Haushaltshilfe und eine ehemalige Physiotherapeutin des Künstlers.

Die mutmaßlichen Taten sollen sich demnach im Jahr 2021 in zwei Villen von Iglesias in Punta Cana in der Dominikanischen Republik sowie in Lyford Cay auf den Bahamas ereignet haben.

In Videos berichten die beiden mutmaßlichen Opfer, die von "elDiario.es" und Univisión Noticias "Laura" genannt werden, aber anonym bleiben, detailreich und zum Teil weinend von schrecklichen Erlebnissen. Iglesias habe ihr "Leben zerstört". Die Aussagen seien von Bekannten und Ärzten der beiden Frauen bestätigt worden.

Die Nichtregierungsorganisation Women’s Link Worldwide erklärte, sie vertrete die beiden Frauen, die vor dem spanischen Gericht Klage eingereicht hätten. Die Vorwürfe lauteten: "Verbrechen gegen die sexuelle Freiheit und Unversehrtheit wie sexuelle Belästigung" sowie "Menschenhandel zum Zwecke der Zwangsarbeit und Sklaverei". Der in Miami ansässige Anwalt Russell L. King, der Iglesias auf seiner Website als Klienten aufführt, reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AP.

Iglesias gehört zu erfolgreichsten Musikern der Welt

Der 82-jährige Iglesias ist mit mehr als 300 Millionen verkauften Tonträgern in mehr als einem Dutzend Sprachen einer der erfolgreichsten Musiker der Welt. Nach seinen Anfängen in Spanien erlangte er in den 1970er und 80er Jahren in den Vereinigten Staaten und weltweit große Popularität.

Quelle: dpa, AP
Über dieses Thema berichtete hallo deutschland am 16.01.2026 um 12:00 Uhr.
Thema
Spanien

Mehr Nachrichten über Prominente

  1. Julio Iglesias

    Ermittlungen gegen spanischen Superstar:Julio Iglesias weist Vorwürfe der sexuellen Gewalt zurück

    mit Video0:50
  2. Schauspielerin Sophie Turner posiert bei einem Event vor einer Leinwand mit Sponsoren-Logos.
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Sophie Turner spielt Lara Croft

  3. Idris Elba wird besondere Ehre zuteil

    Britischer Schauspieler:Was Idris Elba an Berlin liebt

    von Mathilde Bernard und Jens Lindner
    mit Video2:36
  4. Schwere Vorwürfe gegen Julio Iglesias

    82-jähriger Sänger:Ex-Angestellte erheben schwere Vorwürfe gegen Julio Iglesias

    mit Video1:27
  5. Howard Carpendale auf der Bühne

    Sänger feiert 80. Geburtstag:Carpendale interessiert nicht das Alter, sondern die Energie

    mit Video5:01
  6. Der Schweizer Bestseller-Autor Erich von Däniken in seiner Schreib- und Forschungswerkstatt am 05.03.2015 in Interlaken

    Er schrieb Dutzende Bücher über Aliens:Erich von Däniken mit 90 Jahren gestorben

    mit Video1:34
  7. Leonardo DiCaprio auf dem roten Teppich

    Verleihung in Kalifornien:Politthriller mit DiCaprio könnte bei Golden Globes abräumen

    mit Video3:31
  8. Die Darstellerinnen der ZDF-Reihe "Ku'damm 77" in einer Küchen der 70er Jahre zum Drehstartfoto versammelt: Die Schauspielerinnen der neuen Staffel Claudia Michelsen, Marie Louise Albertine Becker, Maria Ehrich, Sonja Gerhardt, Carlotta Bähre und Emilia Schüle

    4. Staffel der Erfolgsserie:"Ku'damm 77": Beliebte Stars und neue Gesichter

    von Nadia Nasser und Stephanie Paersch
    mit Video29:57
  9. David Bowie singt am 16. Oktober 2003 in der Color Line Arena in Hamburg.

    Zehnter Todestag einer Ikone:David Bowie - immer noch ein Superstar

    von Stefan Münker
    mit Video44:35
  10. Automobilrennfahrer Hans Herrmann im Silberpfeil am 19.01.2021.

    Ex-Le-Mans-Sieger wurde 97 Jahre alt:Rennfahrer-Ikone Hans Herrmann gestorben

    mit Video0:23
  11. Archiv: Die französische Schauspielerin und Tierschützerin Brigitte Bardot

    Filmstar an Krebs gestorben:Schauspielerin Brigitte Bardot in Saint-Tropez beigesetzt

    mit Video0:48
  12. Mickey Rourke

    US-Schauspieler kritisiert Spendenaktion:Mickey Rourke: "Ich würde niemals Fans um Geld bitten"

    mit Video0:40
  13. Mickey Rourke mit seinem Hund Loki

    Rund 60.000 US-Dollar Mietschulden:Mickey Rourke droht Zwangsräumung - Fans sollen helfen

    mit Video0:28
  14. 80 Jahre Kriegsende: Royals bei den Feierlichkeiten in London

    Zukunft der Monarchie:Britisches Königshaus: 2026 kommt es auf William an

    Wolf-Christian Ulrich, London
    mit Video1:51
  15. Tatiana Schlossberg, Tochter von Caroline Kennedy und Edwin Schlossberg, spricht bei der Verleihung des John F. Kennedy Profile in Courage Award am 29.10.2023 in Boston. (Achiv)

    Journalistin hatte Leukämie:Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg stirbt mit 35 Jahren

    mit Video0:24
  16. Sängerin Beyoncé
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Beyoncé zieht in den Milliardärsclub ein

  17. Adieu Titelbild Bühne ohne Logo
    Noch 1 Tag

    Jahresrückblick :Menschen, von denen wir uns 2025 verabschieden mussten

    von Felix Krauser
    mit Video51:53
  18. Peter Sattmann in einer Talkshow. (Archiv)

    Im Alter von 77 Jahren:Schauspieler Peter Sattmann ist tot

    mit Video0:28
  19. Brigitte Bardot, Archivbild

    Französischer Filmstar :Brigitte Bardot mit 91 Jahren gestorben

    mit Video2:55
  20. Die Darstellerinnen der ZDF-Reihe "Ku'damm 77" in einer Küchen der 70er Jahre zum Drehstartfoto versammelt: Die Schauspielerinnen der neuen Staffel Claudia Michelsen, Marie Louise Albertine Becker, Maria Ehrich, Sonja Gerhardt, Carlotta Bähre und Emilia Schüle
    Interview

    Fortsetzung der Erfolgsserie:Ku'damm 77: "RAF, Drogentote und gleichzeitig Disco"

    mit Video29:57
  21. "The Cure"-Gitarrist Perry Bamonte

    Nach kurzer Krankheit:"The Cure"-Gitarrist Perry Bamonte ist tot

    mit Video0:24
  22. "Das Jahr der Stars 2025": Travis Kelce und Taylor Swift stehen sich im Garten vor einem Blumenbeet nah gegenüber. Sie haben die Stirn aneinander gelegt, Taylor Swift hält den Kopf von Travis Kelce, dieser hält Taylor Swift in der Taille.

    Swift, Bezos, Schweinsteiger:Diese Liebesgeschichten der Promis haben uns 2025 bewegt

    von Felix Krauser
    mit Video45:20
  23. Bruce Willis und Frau Emma.

    Das Jahr der Stars:Diese Promi-Geschichten haben uns 2025 bewegt

    von Felix Krauser
    mit Video45:20
  24. Uwe Kockisch am 08.09.2017 in Hamburg.

    Er war Kommissar Brunetti:Schauspieler Uwe Kockisch ist tot

    mit Video0:27
  25. Die königliche Familie bei der Ankunft zum traditionellen Weihnachtsgottesdienst

    Britisches Königshaus in Sandringham:Royals feiern Weihnachten mit Familie - aber einige fehlen

    mit Video1:33