Julio Iglesias wird sexuelle Gewalt vorgeworfen

Zwei Frauen werfen Julio Iglesias sexuelle Übergriffe vor. Sie haben Anzeige erstattet. Der 82-jährige Sänger hat sich noch nicht dazu geäußert.

Laut Recherche spanischer Medien soll Julio Iglesias Angestellte sexuell belästigt haben. Zwei Frauen haben den Sänger angezeigt. Der 82-jährige hat sich dazu bisher nicht geäußert. 14.01.2026 | 1:27 min

Zwei Frauen haben den spanischen Sänger Julio Iglesias wegen mutmaßlicher sexueller Gewalt angezeigt. Nach Angaben der Frauenschutzgruppe Women's Link Worldwide und der Menschenrechtsorganisation Amnesty International haben eine frühere Hausanstellte von Iglesias aus der Dominikanischen Republik und eine für ihn arbeitende Physiotherapeutin aus Venezuela Anzeige gegen den Sänger erstattet. Sie werfen dem 82-Jährigen sexuellen Missbrauch und andere Formen der Misshandlung vor.

Iglesias soll regelmäßig Handys von Angestellten überprüft haben

Die beiden Organisationen erklärten, die Vergehen, die Iglesias in einer am 5. Januar bei der spanischen Justiz eingereichten Klage zur Last gelegt werden, könnten als "Menschenhandel für Zwangsarbeit" und "Verbrechen gegen die sexuelle Freiheit" betrachtet werden. Iglesias habe seine Angestellten demnach sexuell angegriffen, "regelmäßig ihre Handys überprüft, ihre Fähigkeit eingeschränkt, das Haus, in dem sie arbeiteten zu verlassen und von ihnen verlangt, bis zu 16 Stunden pro Tag ohne freie Tage zu arbeiten".

Die Dominikanerin, deren Name mit Rebeca angegeben wurde, war zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Taten 22 Jahre alt. Laut einer Erklärung von Women's Link will sie mit ihrer Anzeige gegen Iglesias anderen Opfern sexueller Gewalt Mut machen. "Ich will ihnen sagen, dass sie stark sein sollen, ihre Stimme erheben und sich daran erinnern, dass er nicht unbesiegbar ist", erklärte die Frau demnach.

Die spanische Gleichstellungsministerin Ana Redondo forderte eine "vollständige Untersuchung" der Vorwürfe. Vize-Regierungschefin Yolanda Díaz sprach von "grauenerregenden" Zeugenaussagen.

Julio Iglesias hat sich bislang nicht geäußert

Der mit Iglesias befreundete Chef der konsevativen spanischen Volkspartei (PP), Alberto Núñez Feijóo, sagte dem Sender Telecinco, er sei "sehr, sehr, sehr überrascht" über die Anschuldigungen. "Wir müssen genau erfahren, was passiert ist - wenn überhaupt etwas passiert ist", appellierte der Oppositionschef.

Iglesias' früherer Manager Fernán Martínez sagte auf Telecinco, der Musiker sei "sehr liebevoll" und möge "Körperkontakt". Er habe aber nie erlebt, dass Iglesias sich "aggressiv verhalten" habe.

Der 82 Jahre alte Grammy-Preisträger selbst äußerte sich zunächst nicht öffentlich zu den Vorwürfen. Der Spanier ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Sänger der Welt. In seiner Karriere veröffentlichte er 80 Alben und verkaufte hunderte Millionen von Tonträgern.

Quelle: AFP