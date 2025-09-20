2. Bundesliga: Magdeburg unterliegt dem FC Schalke 04

Der 1. FC Magdeburg steckt nach sechs Spieltagen in der 2. Bundesliga in einer Krise. Die Ostdeutschen verloren zu Hause gegen Schalke.

Kenan Karaman (Schalke 04) und Marcus Mathisen (Magdeburg) kämpfen um den Ball. Quelle: dpa

Angeführt von Kapitän Kenan Karaman hat sich Schalke 04 in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet.

Beim 2:0 (1:0)-Erfolg beim 1. FC Magdeburg traf der 31-Jährige vor 27.424 Zuschauern mit einem schönen Schlenzer (10.) und per Foulelfmeter (56.) und sorgte damit für den vierten Sieg im sechsten Saisonspiel für die Königsblauen.

Für Magdeburg ist es hingegen die vierte Niederlage in Folge. Die Ostdeutschen finden sich damit früh in der Saison auf den Abstiegsrängen wieder.

Schalke früh mit hohem Pressing

Nach dem zuletzt enttäuschenden 0:1 gegen Holstein Kiel und lediglich fünf Toren aus den ersten fünf Spielen hatte Karaman vor dem Anpfiff wieder mehr offensive Power von seiner Mannschaft gefordert.

Neun-Tore-Spektakel in Magdeburg - mit dem besseren Ende für den Gast: Die SpVgg Greuther Fürth gewinnt mit 5:4 beim 1. FCM. Zwei Treffer fallen in der Nachspielzeit. 01.09.2025 | 8:54 min

Die Gäste pressten hoch, spielten mit Zug zum Tor - und wurden durch den präzisen Schlenzer ihres Kapitäns aus 18 Metern früh belohnt.

Magdeburg hatte vor der Pause gute Gelegenheiten auf den Ausgleich, Alexander Nollenberger scheiterte mit der besten an Keeper Loris Karius (34.). Kurz nach der Pause stand der Stürmer vor seinem Treffer hauchzart im Abseits (46.).

Holstein Kiel berappelt sich so langsam und sichert sich den zweiten Saisonsieg. Bei harmlosen Schalkern gewinnen die Störche knapp. Der einzige Treffer der Begegnung fällt früh. 15.09.2025 | 6:21 min

Schallenberg blutet, Karaman entscheidet das Spiel

Auf der anderen Seite ging Ron Schallenberg nach einer Ecke blutend zu Boden, Rayan Ghrieb hatte den Schalker Mittelfeldspieler bei einer Klärungsaktion mit dem Fuß im Gesicht getroffen.

Schallenberg wurde behandelt und konnte mit einem Turban weitermachen, Schiedsrichter Felix Bickel entschied nach Ansicht der Bilder auf gefährliches Spiel und Elfmeter. Diesen verwandelte Karaman mittig zu seinem dritten Saisontor.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.