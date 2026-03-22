Eintracht-Sportvorstand Krösche: "Der Markt hat sich verändert"

Manager Markus Krösche gibt im aktuellen sportstudio zu, dass Eintracht Frankfurt eine zähe Saison spielt - und dass einige Transfers nicht funktioniert haben.

Sehen Sie hier die Sendung das aktuelle Sportstudio vom 21. März 2026. 21.03.2026 | 85:06 min

Es ist gerade keine einfache Saison für Eintracht Frankfurt. Viele Gegentore in der Bundesliga, das frühe Aus in der Champions League, dazu der Trainerwechsel von Dino Toppmöller zu Albert Riera.

Sportvorstand Markus Krösche räumte im aktuellen sportstudio ein: "Dass Entwicklungen nicht immer so funktionieren, gehört dazu. Wir haben dieses Jahr nicht so das Momentum auf unserer Seite gehabt." Gemeint damit waren auch Verletzungen oder der Faktor Glück.

Es wirkt ein bisschen zäh, keine Frage. Jetzt müssen wir uns mal durchkämpfen. „ Markus Krösche, Sportvorstand Eintracht Frankfurt

Aktuell hängen die Hessen vor dem Nachbarschaftsduell beim FSV Mainz 05 (Sonntag, 15:30 Uhr) auf Platz sieben fest. Die Neuzugänge Jonathan Burkardt und Ritsu Doan, beide mehr als 20 Millionen Euro Ablöse teuer, haben die Erwartungen nur teilweise erfüllt.

Perspektivspieler von Torwart Kaua Santos über Verteidiger Nnamdi Collins bis hin zu Edeltechniker Can Uzun stagnierten in ihrer Entwicklung. Dazu kamen Formschwächen und Verletzungspausen von Stützen wie Robin Koch, Arthur Theate oder Rasmus Kristensen.

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Der Faktor Mensch macht 20 Prozent aus

"Die eine oder andere Personalie hat schlicht nicht funktioniert", merkte Vorstandschef Axel Hellmann bereits auf der Mitgliederversammlung an. Der gleichzeitig von seinem Boss im ZDF-Gespräch als bester "Manager der Bundesliga" gepriesene Krösche gab nun zu bedenken, dass "20 Prozent bei einem Transfer" nicht vorhersehbar seien.

Wir können den Spieler mit Daten, mit Video bis ins kleinste Detail analysieren, was das Fußballerische angeht. Es geht natürlich um den Faktor Mensch. Es sind keine Maschinen. Die kommen mit 18, 19, 20 Jahren in ein neues Umfeld. Da kann es sein, dass es nicht funktioniert. „ Markus Krösche, Sportvorstand Eintracht Frankfurt

Der Spieler fühle sich dann nicht wohl oder integriere sich nicht so schnell.

Beispiele seien der bei Bodø/Glimt in Norwegen aufgeblühte Jens Petter Hauge oder der nach Nizza verliehene Rekordeinkauf Elye Wahi. "Manchmal kannst du diese Dinge nicht vorhersagen."

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Dass Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß die Frankfurter Transferpolitik kritisierte, entlockte dem smarten Macher nur ein müdes Lächeln.

80, 90 Prozent der Klubs in Europa sind Verkäufervereine, die werden wahrscheinlich immer ihre besten Spieler verlieren. „ Markus Krösche, Sportvorstand Eintracht Frankfurt

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Ein veränderter Transfermarkt

Wobei der 45-Jährige nonchalant anmerkte, dass vielleicht auch der Branchenführer einmal seinen Starspieler Michael Olise an Real Madrid verlieren könnte. "Der Markt hat sich verändert. Das kann auch auf unsere Topklubs Auswirkungen haben." Die Hessen könnten ohnehin nicht einfach ihre Starspieler behalten.

So weit sind wir noch nicht. Wir brauchen Transfererlöse, um die nächsten Schritte zu gehen. „ Markus Krösche, Sportvorstand Eintracht Frankfurt

Der gebürtige Hannoveraner steht seit 2021 bei der SGE in der Verantwortung für Kaderplanung, Scouting und Talententwicklung. Nach dem Europa-League-Triumph 2022 kosteten die Megatransfers von Randal Kolo Muani (Paris St. Germain), Omar Marmoush (Manchester City) und Hugo Ekitiké (FC Liverpool) Jahr für Jahr einiges an Substanz.

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Das Essen mit Niko Kovac hat keine Bedeutung

Zuletzt hieß es, Borussia Dortmund könnte sich spätestens 2027 um den vertraglich bis 2028 gebundenen Krösche bemühen. Unter der Woche befeuerte ein Abendessen mit dem ehemaligen Eintracht-Trainer Niko Kovac die Gerüchte um einen möglicherweise vorzeitigen Abgang. Vorstandschef Axel Hellmann sah dafür keinen Anhaltspunkt.

Der Sportvorstand erklärte nun, dass er sich im Rahmen des 70. Geburtstags von Ex-Präsident Peter Fischer am Tisch von Kovac und Frankfurts Medienchef Jan Strasheim - beide sind seit langem befreundet - bloß dazugesellt habe. "Es ist witzig, was daraus gemacht wurde. So ist das heutige Leben."

Was er sagen könne:

Es ist so, dass ich total gerne bei der Eintracht arbeite. Wir haben viele erfolgreiche Zeiten gehabt. Ich bin kein Typ, der die nächsten Schritte machen muss. „ Markus Krösche, Sportvorstand Eintracht Frankfurt