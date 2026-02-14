Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte hat auch in Cortina viel vor. Im Zweier ist sie Favoritin, im Monobob jedoch ist das Feld sehr ausgeglichen. Die Olympia-Bahn liege ihr, sagt Nolte.

Laura Nolte vor den Bob-Wettbewerben bei Olympia: Zwei Medaillen sind ihr Ziel. Quelle: dpa

ZDFheute: Frau Nolte, Sie haben die Bob-Saison bei den Frauen dominiert und die Weltcup-Wertung im Mono- und im Zweierbob gewonnen. Hätten Sie selbst mit dieser Dominanz gerechnet?

Laura Nolte: Das ist immer schwer zu sagen. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich über diese Erfolge, sie bestätigen mich in meiner Arbeit. Meine Anschieberin Deborah Levi und ich waren aber bestens vorbereitet, besser als zuvor, das haben wir schon gespürt. Wir haben uns am Start deutlich verbessert. Es gilt ja die Faustregel: Eine Hundertstelsekunde Vorsprung am Start ergibt drei Hundertstel im Ziel. Bei vier Läufen wie bei Olympischen Spielen macht das schon mehr als ein Zehntel aus - das kann entscheidend sein.

Showdown im Zweierbob-Finale in Winterberg: Laura Nolte fängt mit einem furiosen Finallauf die Führende Lisa Buckwitz ab. 04.01.2026 | 0:36 min

ZDFheute: Sie stammen aus Unna, wohnen und trainieren aber seit 2022 in Frankfurt. Offensichtlich hat sich diese Maßnahme ausgezahlt.

Nolte: Auf jeden Fall, das war ein ganz wichtiger Schritt in meiner Karriere. Ich trainiere in Frankfurt mit Debbi Levi, die dort bereits eine Trainingsgruppe hatte. Da bin ich integriert. Unser Coach ist dort Sprint-Bundestrainer David Korell.

Mit einer dominanten Vorstellung hat Johannes Lochner den EM-Titel im Zweierbob eingefahren - vor Dauerrivale Francesco Friedrich. Im Monobob holte Laura Nolte Bronze. 10.01.2026 | 0:18 min

ZDFheute: Mit Deborah Levi verbindet Sie eine tiefe Freundschaft. Sie fahren sogar zusammen in Urlaub und sind auch in der Wintersaison täglich zusammen. Das klappt immer, ohne dass Sie sich mal gegenseitig nerven?

Nolte: Das ist bisher tatsächlich noch nicht passiert. Wir waren nach der vergangenen Saison gemeinsam im Urlaub auf Langkawi in Malaysia. Das waren zehn Tage im April 2025 und danach sind wir gleich weitergereist nach Kuala Lumpur, wo sich das deutsche Sprint-Team auf die Staffel-WM vorbereitet hatte. Da konnten wir uns anschließen und gleich schon hart an uns arbeiten. Danach ging das Athletiktraining in Frankfurt weiter. Immer mit Deborah Levi an meiner Seite. Wir nerven uns wirklich nie, was auch daran liegt, dass du dich mit Debbi gar nicht streiten kannst.

ZDFheute: Die Wintersaison im Weltcup ist nun zwar beendet, nun stehen für Sie die Olympischen Winterspiele in Cortina vor der Tür. Ihr erster Wettkampf im Monobob beginnt am 15. Februar. Sechs Tage später fällt die Entscheidung im Zweierbob. Sie gelten in beiden Wettbewerben als Top-Favoritin. Wie sehen Sie selbst Ihre Chancen?

Nolte: Ich möchte mit zwei Medaillen nach Hause fahren. Das ist auch realistisch. Im Zweierbob sind Debbi und ich die Top-Favoritinnen, das ist uns klar, und diese Rolle nehmen wir auch offensiv an. Im Monobob ist die Sache aber deutlich offener. Ich habe in dieser Disziplin zwei Weltcup-Rennen gewonnen, die Australierin Breeana Walker aber drei. Auch die Amerikanerinnen Kaillie Humphries und Kaysha Love haben jeweils ein Rennen für sich entschieden. Das dürften mit meiner deutschen Kollegin Lisa Buckwitz die größten Konkurrentinnen sein. In Peking wurde ich Vierte, da habe ich echt viele Fehler gemacht.

Laura Nolte hat bei ihrem Weltcup-Heimspiel in Winterberg den Sieg im Monobob herausgefahren. Sie gewann auf ihrer Hausbahn vor der Kanadierin Cynthia Appiah, Dritte wurde Lisa Buckwitz. 03.01.2026 | 9:09 min

ZDFheute: Auf der Bahn von Cortina gab es Ende November Testrennen mit Weltcup-Status. Sie haben sowohl im Mono- als auch im Zweierbob gewonnen. Die neue Bahn liegt Ihnen offensichtlich.

Nolte: Ja, auf dieser Bahn zu fahren, bereitet mir großen Spaß. Die Bahn in Cortina kommt meinem Fahrstil sehr entgegen, du musst da nicht so viel lenken. Allerdings musst du schon sehr präzise und vorsichtig, mit viel Gefühl an den Seilen arbeiten, sonst bist du schnell weg. Klar ist aber auch: Diese Bahn verzeiht im oberen Bereich keine Fehler, da liegen ihre Schlüsselstellen.

Am ersten Weltcup-Wochenende auf der Olympia-Bahn in Cortina zeigen sich Deutschlands Bobpiloten in starker Verfassung. Sowohl Johannes Lochner als auch Laura Nolte triumphieren gleich zwei Mal. 24.11.2025 | 1:53 min

ZDFheute: Die Bahn von Cortina hat auch den Vorteil, dass sie gut für Ihr privates Umfeld erreichbar ist. Wer wird Sie vor Ort unterstützen?

Nolte: Meine Eltern werden anreisen, meine beiden Brüder, Freunde, es kommen wirklich viele Leute nach Cortina, um mich zu unterstützen. Darauf freue ich mich riesig.

Das Interview führte Stephan Klemm.

