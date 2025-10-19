Die SV Elversberg bleibt in der 2. Bundesliga das Maß der Dinge. Mit dem 6:0 gegen Fürth feierten die Saarländer den vierten Sieg in Folge und verteidigten die Tabellenspitze.

Younes Ebnoutalib ist nach seinem Hattrick gegen Fürth mit neun Treffern aktuell bester Torjäger der 2. Bundesliga. Quelle: Imago / Werner Schmitt

Die SV Elversberg bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga in der Erfolgsspur und hat am Sonntag die Tabellenspitze zurückerobert. Die Saarländer fertigten die SpVgg Greuther Fürth am neunten Spieltag mit 6:0 (1:0) ab und kletterten durch den vierten Sieg nacheinander wieder auf Platz eins, nachdem Schalke 04 am Freitag mit dem 3:0 bei Hannover 96 die SVE vorübergehend von der Spitzenposition verdrängt hatte.

Hattrick von Torjäger Ebnoutalib

Bambase Conte (27.), Younes Ebnoutalib mit einem Hattrick (48., 56., 80.), Jason Ceka (85.) und Florian Le Joncour (90.+3) sorgten mit ihren Treffern für den hochverdienten Sieg der Elversberger, die seit insgesamt sieben Spielen ungeschlagen sind. Fürth hingegen bleibt nach der fünften Saisonniederlage im grauen Tabellenmittelfeld.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase an der Kaiserlinde kamen die Hausherren immer besser in die Partie und verzeichneten erste Torannäherungen. Nach knapp einer halben Stunde war es Conte, der nach einem Doppelpass mit Lasse Günther mit einem Schuss aus vollem Lauf die Führung besorgte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde der vermeintlich zweite Treffer der Elversberger wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt.

Zweite Halbzeit wird bitter für Fürth

Nach Wiederanpfiff dann gab es keine Zweifel mehr am 2:0. Ebnoutalib erhöhte mit einem sehenswerten Volleyschuss. Und sorgte nur wenige Minuten später endgültig für klare Verhältnisse, als er einen Patzer des Fürthers Lukas Reich ausnutzte. Elversberg ließ nun nichts mehr anbrennen, in der Schlussphase machte Ebnoutalib seinen Hattrick per Abstauber perfekt. Der Torhunger seiner Teamkollegen war damit aber noch nicht gestillt. Ceka und Le Joncour machten das halbe Dutzend Tore für Elversberg voll.

