WM-Qualifikation: Italien schlägt Estland bei Gattuso-Premiere

Lange hat Italien auf den ersten Treffer gegen Estland warten müssen. Nach dem 1:0 durch Moise Kean feierten die Azzurri dann ein Schützenfest.

Erlöste Italien nach fast einer Stunde: Stürmer Moise Kean. Quelle: Imago / Gribaudi / ImagePhoto

Der viermalige Fußball-Weltmeister Italien hat beim Debüt von Nationaltrainer Gennaro Gattuso mit einem ganz starken Auftritt seine WM-Chancen am Leben gehalten.

Die Squadra Azzurra war beim 5:0 (0:0) gegen Estland in Bergamo drückend überlegen, Gästetorhüter Karl Hein von Werder Bremen verhinderte sogar ein noch höheres Ergebnis. In der Schlussphase wurde Gattuso mit Sprechchören gefeiert.

Moise Kean (58.), Mateo Retegui (69./89.), Giacomo Raspadori (71.) und Alessandro Bastoni (90.+2) trafen erst nach der Pause für die Gastgeber.

Italien verpasste zwei Weltmeisterschaften

Mit sechs Punkten aus drei Spielen liegt Italien in Gruppe I weiter hinter Norwegen (12) und dem kommenden Gegner Israel (9) auf Rang drei, hat aber ein Spiel weniger absolviert. Der Weltmeister von 2006 hatte sowohl 2018 als auch 2022 die WM verpasst.

Der frühere Weltmeister Gattuso hatte im Juni die Nachfolge von Luciano Spalletti angetreten, der nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation entlassen worden war.

Gattuso mit viel Applaus empfangen

Die Tifosi in Bergamo begrüßten den 47-Jährigen mit viel Applaus - und bekamen eine offensiv ausgerichtete Mannschaft zu sehen. Doch Hein, den Werder als Nummer zwei hinter Mio Backhaus vom FC Arsenal ausgeliehen hatte, war vor der Pause nicht zu überwinden.

Nach dem Seitenwechsel landete der Ball aber im Tor: Florenz-Profi Kean köpfte nach einer eleganten Hacken-Vorlage von Retegui zum 1:0 ein. Nur eine Minute später hatte Kean das 2:0 auf dem Fuß, traf mit einem satten Rechtsschuss aber nur den Pfosten. Besser machte es kurz danach Retegui, danach gingen den Gästen die Kräfte aus.

